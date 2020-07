Chỉ với 1,4 tỷ đồng nhà đầu tư đã có thể sở hữu căn hộ resort biển ôm trọn bãi biển An Bàng, Hội An - điểm đến hàng đầu của thế giới.

Vốn đầu tư chỉ từ 1,4 tỷ đồng

Anh Hoàng, một nhà đầu tư tại Hà Nội đã có kinh nghiệm nhiều năm đầu tư vào các sản phẩm căn hộ để ở, nay muốn chuyển hướng đầu tư sang một dòng sản phẩm mới, với vốn đầu tư phù hợp, có khả năng thu hồi vốn nhanh, sinh lời tốt.

Thay vì đầu tư vào các căn hộ ở Hà Nội, Đà Nẵng và khai thác cho thuê với mức đầu tư từ 2 - 3 tỷ đồng như trước đây, anh Hoàng tìm đến loại hình BĐS nghỉ dưỡng tại thị trường Hội An - nơi có tiềm năng lớn về du lịch, lượng khách tăng đều qua các năm, công suất lấp đầy phòng tốt đạt quanh ngưỡng 70%. Đây cũng là thị trường đầu tư được các chuyên gia đánh giá có dư địa tăng trưởng cao trong thời gian tới.

Nhiều nhà đầu tư chuyển hướng sang chọn căn hộ resort biển vì mức đầu tư thấp, khả năng thu hồi vốn nhanh.

Với số vốn bỏ ra chỉ từ 1,4 tỷ đồng, anh Hoàng đã có thể sở hữu một căn hộ resort biển nằm trong quần thể resort nghỉ dưỡng Shantira Beach Resort & Spa do tập đoàn Hoàng Gia Hội An (Royal Hội An Group) phát triển. Theo đánh giá của anh, đây là sản phẩm phù hợp với những nhà đầu tư muốn sở hữu BĐS biển nhưng lại không muốn bỏ ra một số vốn quá lớn.

Anh Hoàng còn được hưởng thêm ưu đãi 5% từ chủ đầu tư khi là một trong 50 khách hàng đầu tiên lựa chọn căn hộ resort biển tại Shantira Beach Resort & Spa. Anh Hoàng cho biết thêm, nếu người mua lựa chọn phương thức thanh toán nhanh 95% sẽ được nhận chiết khấu lên tới 6%; nếu lựa chọn phương thức thanh toán 70% sẽ được hưởng mức chiết khấu 3% và khi lựa chọn thanh toán trước 50% thì sẽ được chiết khấu 2% giá trị căn hộ.

Nhà đầu tư nhận 4 lợi ích

Theo anh Hoàng, nhiều nhà đầu tư khi lựa chọn căn hộ resort biển tại Shantira Beach Resort & Spa đều đánh giá mức đầu tư thấp nhưng khả năng sinh lời triển vọng. Thậm chí, nhiều người còn nhận định, đây còn là sản phẩm “một vốn, bốn lời” bởi các lý do:

Thứ nhất, sở hữu căn hộ resort biển không chỉ là sản phẩm đầu tư có giá trị sinh lời lớn mà đồng thời còn có trong tay một tài sản, một ngôi nhà thứ 2 (second home) với mức giá cạnh tranh bậc nhất thị trường ven biển miền Trung. Trên trục đường biển gần trung tâm Phố cổ Hội An, hiếm có dự án nào có mức giá chỉ từ 1,4 tỷ đồng nhưng lại sở hữu chất lượng và vị trí bãi biển ấn tượng.

Shantira Beach Resort & Spa hiện đang có tiến độ xây dựng tốt, được triển khai 7 ngày/sàn.

Thứ hai, căn hộ resort biển Shantira Beach Resort & Spa tiên phong mở ra một loại hình sản phẩm đầu tư mới, với phong cách nghỉ dưỡng biển hạng sang. Tại đây, du khách có thể hòa mình trong sự bình dị, an yên của cảnh sắc hữu tình trong lòng Phố Hội cùng chuỗi tiện ích cao cấp 5 sao: hồ bơi vô cực cảnh biển, Beach Club, khu vực BBQ ngoài trời, chuỗi nhà hàng ẩm thực Thái... Ngoài ra, dự án còn có câu lạc bộ trẻ em, nhà hàng phục vụ cả ngày và dịch vụ xe buýt đưa đón du khách khám phá vẻ đẹp cổ kính của Phố cổ Hội An. Đặc biệt, chỉ vài bước chân, du khách có thể vừa nghỉ dưỡng, vừa trải nghiệm các hoạt động vui chơi sôi động trên biển với bãi biển riêng tư, tầm nhìn toàn cảnh ra Cù Lao Chàm xinh đẹp.

Phối cảnh bên trong căn hộ resort biển.

Thứ ba, sở hữu căn hộ resort biển Shantira Beach Resort & Spa khách hàng sẽ nắm trong tay cơ hội gia tăng giá trị tài sản trong tương lai, khi quỹ đất ven biển liền kề phố Hội đang dần hạn hẹp. Giới chuyên gia nhận định, với tỷ lệ lấp đầy phòng tại các cơ sở lưu trú Hội An luôn đạt quanh ngưỡng 70% thì mức tăng giá của dự án khi được bàn giao và hoàn thiện vào năm 2021 sẽ đạt từ 8% - 10%, sau khai thác có thể tăng đến 20% nhờ vào lợi thế du lịch của địa phương và khả năng khai thác “tầm nhìn triệu đô” của bãi biển An Bàng - top 50 bãi biển đẹp nhất thế giới, nhất là khi du khách ngày càng “khát” nghỉ dưỡng ven biển.

Thứ tư, được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của du lịch nghỉ dưỡng Hội An, Shantira Beach Resort & Spa là dự án có pháp lý minh bạch, tiến độ xây dựng và chất lượng công trình được đảm bảo. Dự án dự kiến sẽ được bàn giao và đưa vào vận hành vào quý I/2021 đối với biệt thự biển và quý II/2021 đối với căn hộ resort biển. Việc đưa vào vận hành và khai thác ngay thời gian đầu của năm 2021 góp phần tiếp thêm nguồn cung lưu trú nghỉ dưỡng cao cấp cho lượng khách du lịch khi ngành du lịch trong và ngoài nước được lưu thông mạnh sau thời gian dịch bệnh.