DKRA Vietnam tiếp tục ghi danh trên “bảng vàng” quốc tế với 3 giải thưởng quan trọng tại Asia Pacific Property Awards.

Lễ công bố giải thưởng Asia Pacific Property Awards 2021 được tổ chức trực tuyến từ Vương quốc Anh vào ngày 28/5.

DKRA Vietnam đạt 3 giải thưởng danh giá tại Asia Pacific Property Awards

Đọ sức cùng các đơn vị danh tiếng ở châu Á - Thái Bình Dương, sau nhiều vòng thẩm định chặt chẽ cùng quy trình chứng minh năng lực doanh nghiệp nghiêm ngặt theo yêu cầu của Hội đồng giám khảo quốc tế, DKRA Vietnam đã được vinh danh ở 3 hạng mục giải thưởng lớn bao gồm: Vietnam's Best Real Estate Agency (5-20 Offices) - Hệ thống Phân phối Bất động sản xuất sắc nhất Việt Nam; Vietnam's Best Commercial Property Agency/Consultancy - Đơn vị tư vấn dịch vụ Bất động sản Thương mại tốt nhất Việt Nam; Vietnam's Best Real Estate Agency Marketing - Đơn vị tư vấn tiếp thị Bất động sản tốt nhất Việt Nam.

Với định hướng tập trung vào lĩnh vực dịch vụ bất động sản, DKRA Vietnam hoàn thiện chuỗi giá trị dịch vụ từ nghiên cứu và phát triển thị trường, tư vấn đầu tư và quản lý phát triển đầu tư, tư vấn phát triển dự án, tiếp thị và phân phối, quản lý và vận hành bất động sản.

Trong những giai đoạn khó khăn, nhờ chiến lược phát triển đúng đắn, DKRA Vietnam đã chứng tỏ khả năng thích ứng linh hoạt trước những biến động của thị trường, hoàn toàn chinh phục Hội đồng giám khảo Asia Pacific Property Awards.

“Tin vui được vinh danh tại 3 hạng mục của giải thưởng quốc tế Asia Pacific Property Awards góp phần khẳng định DKRA Vietnam là thương hiệu dịch vụ bất động sản được tin tưởng lựa chọn đầu tiên tại Việt Nam. Giải thưởng tiếp tục là động lực to lớn cho DKRA Vietnam chinh phục các mục tiêu chiến lược trong thời gian sắp tới”, ông Phạm Lâm, Nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO DKRA Vietnam phấn khởi chia sẻ.

Tập trung vào các lĩnh vực Kiến trúc - Phát triển dự án - Tư vấn, dịch vụ Bất động sản - Nội thất, Asia Pacific Property Awards thuộc hệ thống giải thưởng International Property Awards uy tín trên 9 quốc gia, khu vực lớn của thế giới gồm: châu Phi, châu Á - Thái Bình Dương, Ả Rập, Canada, Caribe, Trung và Nam Mỹ, châu Âu, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ.

Asia Pacific Property Awards được xem là giải thưởng quốc tế “khó nhằn” bởi hồ sơ tham gia gắt gao và quy trình thẩm định, xét duyệt khắt khe bởi hội đồng giám khảo độc lập gồm 80 chuyên gia thuộc hệ thống International Property Awards.

Mỗi năm, hệ thống nhận khoảng 900 tác phẩm dự thi từ các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, kiến trúc, thiết kế, tư vấn, nội thất. Kết quả cuối cùng của mỗi hạng mục được dựa trên những tiêu chí đánh giá về thiết kế, chất lượng, dịch vụ, sự đổi mới, tính độc đáo, sáng tạo và cam kết bền vững.

Trong gần 30 năm qua, Asia Pacific Property Awards là giải thưởng lớn và danh giá bậc nhất bảo chứng cho lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp và dự án trên đấu trường quốc tế.

Giải thưởng Asia Pacific Property Awards là sự công nhận giá trị khác biệt của hệ sinh thái dịch vụ toàn diện tại DKRA Vietnam

Trong lần đầu tham gia Asia Pacific Property Awards, DKRA Vietnam được Hội đồng giám khảo đánh giá cao với chiến lược phát triển bền vững bao gồm chuỗi giá trị dịch vụ liên kết và hệ giá trị cốt lõi Tín - Trí - Đức.

Thành lập từ năm 2011, hệ thống DKRA Vietnam hiện có 6 công ty thành viên, 14 sàn giao dịch, đội ngũ 600 nhân sự và mạng lưới liên kết đối tác phân phối chiến lược hơn 3.000 người.

Liên tiếp được vinh danh tại các giải thưởng danh giá, DKRA Vietnam khẳng định vị thế của nhà cung cấp giải pháp trong lĩnh vực dịch vụ bất động sản. Với hệ sinh thái dịch vụ toàn diện, đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp cùng sự am hiểu thị trường, DKRA Vietnam đang có những bước tiến ngày càng vững chắc để mang lại giá trị thiết thực và lợi ích hài hòa cho khách hàng - cổ đông - nhân viên.

Tấn Tài