“Đem trứng bỏ vào đúng giỏ” là lời khuyên của chuyên gia BĐS dành cho nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội kiếm lời an toàn, bền vững trong và sau mùa dịch. Thế nhưng khi nào đầu tư và chọn “giỏ” nào để “đánh đâu thắng đó”?

Nắm bắt cơ hội đầu tư đúng lúc

Chia sẻ về cơ hội đầu tư trong bối cảnh giãn cách xã hội hiện nay, ông Phạm Thanh Hưng (Shark Hưng) - Phó Chủ tịch HĐQT Cen Land nhận định thị trường BĐS TP.HCM sẽ tiếp tục tăng giá do nguồn cung hạn hẹp. Đặc biệt, dòng tiền có xu hướng đổ mạnh về TP.Thủ Đức do sự phát triển hạ tầng nhanh chóng của khu vực suốt thời gian qua.

“Dưới tác động của dịch bệnh, người có tiền có xu hướng tìm nơi trú ẩn an toàn, bên cạnh đó còn có lượng lớn nhà đầu tư, doanh nhân có tiền nhưng không biết đầu tư vào đâu do nhiều hoạt động kinh tế còn ngưng trệ, chưa kịp phục hồi. Vì thế, BĐS vẫn là kênh đầu tư an toàn và mang lại giá trị bền vững”, ông Hưng chia sẻ.

Các khu đô thị đầy đủ tiện ích là sản phẩm ưa chuộng của các nhà đầu tư hiện nay

Báo cáo phân tích của CBRE Việt Nam cũng chỉ ra giá căn hộ vẫn tăng trong suốt thời gian dịch bệnh và dự báo không có chiều hướng giảm trong thời gian tới. Do đó, nếu thực sự có nhu cầu đầu tư BĐS hoặc mua để ở, các chuyên gia cho rằng đây là thời điểm tốt nhất để xuống tiền.

Tâm điểm đầu tư tại TP. Thủ Đức

Trong bối cảnh “giỏ hàng” tại TP.HCM khan hiếm, đại đô thị Vinhomes Grand Park nằm tại tâm điểm TP. Thủ Đức nổi lên là cực nam châm thu hút các nhà đầu tư. Đặc biệt, dự án The Origami nằm trong đại đô thị được đánh giá là sản phẩm mang lại cơ hội sinh lời bền vững nhờ bắt đúng “trend” của thị trường khi chú trọng yếu tố xanh, sinh thái và vì sức khỏe.

The Origami được kiến tạo bởi Vinhomes và liên danh các nhà đầu tư Nhật Bản do Mitsubishi Corporation đứng đầu. Theo giới đầu tư thâm niên tại TP.HCM, sự bắt tay giữa Vinhomes - nhà phát triển BĐS hàng đầu Việt Nam luôn tiên phong tạo ra những sản phẩm dẫn đầu xu hướng và thương hiệu lớn đến từ Nhật Bản sẽ đem đến “làn gió mới” cho thị trường BĐS phía Nam, hình thành nên giỏ hàng độc đáo, chắc chắn sinh lời. Đây cũng chính là nhận định chung của các nhà đầu tư khi tham dự buổi tư vấn trực tuyến “Vinhomes Grand Park - Cơ hội đầu tư mùa dịch” vừa được tổ chức.

The Origami sở hữu toạ độ vàng giữa lòng đại đô thị Vinhomes Grand Park

Cụ thể, tại The Origami, 2 “ông lớn” sẽ đem tới nhiều giá trị khác biệt với phần còn lại của thị trường, đưa “chuẩn sống Nhật” vào từng căn hộ, từng tiện ích. Nổi bật trong số đó là vườn Nhật nội khu xanh mướt, yên tĩnh với hồ cá Koi, vườn Tùng La Hán, các cây cầu gỗ, đèn Samurai, lối đi uốn lượn… Tất cả các tiện ích đều được thiết kế tỉ mỉ mang lại không gian đấm chất xứ sở mặt trời mọc, để từ đó nâng tầm giá trị toàn bộ dự án.

Bộ đôi vườn Nhật Bản quy mô lớn - điểm nhấn khác biệt và đẳng cấp tại The Origami

Bên cạnh những tiện ích cảnh quan đậm dấu ấn Phù Tang, The Origami còn thừa hưởng trọn vẹn các tiện ích tiêu chuẩn quốc tế tại đại đô thị Vinhomes Grand Park. Đó là hệ sinh thái chuẩn Vingroup như trung tâm thương mại Vincom, bệnh viện Vinmec, hệ thống trường học Vinschool, xe bus điện nội khu VinBus, hệ thống quản lý vận hành thương hiệu Vinhomes, cùng với những đại tiện ích của khu đô thị như công viên Grand Park 36ha, đại lộ Ánh sáng, bến thuyền cao cấp Manhattan Glory...

Với những ưu thế vượt trội, The Origami hứa hẹn sẽ trở thành “giỏ” giữ vàng an toàn cho các nhà đầu tư và góp phần đưa đại đô thị Vinhomes Grand Park trở thành biểu tượng cho cuộc sống đẳng cấp mới của TP.HCM.

Minh Tuấn