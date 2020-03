Là đơn vị có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường BĐS trong lĩnh vực tư vấn chiến lược và phân phối BĐS tại Việt Nam, Đất Xanh Miền Bắc đã được MIKGroup lựa chọn là đại lý chiến lược dự án The Matrix One.

MIKGroup là tập đoàn uy tín hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh và phát triển BĐS tại Việt Nam. Trong suốt thời gian qua MIKGroup đã ghi dấu ấn với hàng loạt các dự án “đình đám” như: Imperia Garden, Imperia Sky Garden, Valencia Garden tại Hà Nội; The Waterfront Saigon, Villa Park hay River Park… tại TP.HCM; Sol by Melia Phú Quốc, Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc, Crowne Plaza... Với mong muốn mang đến cho thị trường những sản phẩm chất lượng, đẳng cấp, MIKGroup đã vươn lên một cách thần tốc, ghi danh mình trong Top 10 Nhà phát triển BĐS hàng đầu tại Việt Nam.

Về phía Đất Xanh Miền Bắc, đây là đơn vị tư vấn và phân phối BĐS uy tín bậc nhất Việt Nam với 3 năm liên tục dẫn đầu trong Top 5 đơn vị phân phối BĐS uy tín nhất Việt Nam do Vietnam Report bình chọn. Trong gần 10 năm xây dựng và trưởng thành, Đất Xanh Miền Bắc đã khẳng định vị thế của mình trong vai trò “anh cả” khi chiếm lĩnh thị phần môi giới top đầu Miền Bắc với hàng chục nghìn sản phẩm được giới thiệu thành công ra thị trường mỗi năm.

Với mong muốn đem đến những giải pháp và dịch vụ môi giới BĐS tốt nhất, Đất Xanh Miền Bắc luôn chú trọng kỹ lưỡng từ việc nghiên cứu, lựa chọn các dự án cũng như chuyên nghiệp hóa công tác bán hàng.

Đất Xanh Miền Bắc trở thành đại lý chiến lược dự án The Matrix One

Với vị thế là hai doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực bất động sản, Ssự hợp tác giữa Đất Xanh Miền Bắc và MIKGroup hứa hẹn tạo nên sự bùng nổ mạnh mẽ trong công tác giới thiệu sản phẩm BĐS đẳng cấp The Matrix One đến gần hơn với khách hàng.

Đây không phải là lần đầu tiên hai doanh nghiệp hợp tác., Theo ông Vũ Cương Quyết - Tổng giám đốc Đất Xanh Miền Bắc thì việc ký kết này cũng xuất phát từ thành công của những lần hợp tác trước đây. Tuy nhiên, đây sẽ là lần kết hợp toàn diện nhất từ trước tới nay khi Đất Xanh Miền Bắc đóng vai trò tư vấn và quản lý bán hàng, đồng thời là đơn vị phân phối chính thức cho dự án The Matrix One, để cùng với MIKGroup đưa “tinh hoa sống sang” đến với giới thượng lưu Hà Nội.

Tọa lạc tại vị trí độc tôn ngay ngã tư Lê Quang Đạo và Mễ Trì - tâm điểm kết nối giao thương quận Nam Từ Liêm, The Matrix One được đánh giá là một trong những dự án căn hộ hạng sang có vị thế sáng giá bậc nhất phía Tây Thủ đô.

Tiến độ xây dựng dự án The Matrix One

Không chỉ nắm giữ vị trí “tấc đất tấc vàng” tại trung tâm hành chính kinh tế mới của Hà Nội, The Matrix One còn sở hữu tầm nhìn view trọn đảo xanh 14ha và đường đua F1 danh giá. Đây là nơi các cư dân tinh hoa của The Matrix One sẽ được tận hưởng một cuộc sống xanh bên công viên hồ điều hòa hiện đại cùng với hơn 39 tiện ích đẳng cấp nội khu, hay chứng kiến những Giải đua tốc độ gay cấn nhất hành tinh ngay trên ban công căn hộ của mình.

Hướng đến các khách hàng thuộc tầng lớp tinh hoa, các nhà đầu tư, doanh nhân và chuyên gia nước ngoài, MIKGroup phát triển The Matrix One theo hướng một dự án chuẩn hạng A mang tính biểu tượng cho khu vực phía Tây Hà Nội. Dự án sẽ được áp dụng những giải pháp công nghệ tiên tiến nhất trong xây dựng và quản lý vận hành mang tới cư dân một cuộc sống đẳng cấp với những giá trị khác biệt.

Vị trí đắt giá, tầm nhìn triệu đô, tiện ích vượt chuẩn cùng với sự hợp tác chiến lược giữa MIKGroup và Đất Xanh Miền Bắc, dự án The Matrix One hứa hẹn sẽ làm “khuynh đảo” thị trường BĐS khu vực phía Tây Thủ đô thời gian tới.

