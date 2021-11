Sau đại dịch, số lượng chuyên gia trong các khu công nghiệp tăng cao, kéo theo nhu cầu nhà ở cao cấp tăng lên. Tuy nhiên, trên thực tế, thị trường lại đang khan hiếm dòng sản phẩm phục vụ riêng cho đối tượng này.

Thiếu hụt nguồn cung nhà ở dành cho chuyên gia

Theo UBND tỉnh Long An, tính đến tháng 5/2021, trên địa bàn tỉnh có 15.154 doanh nghiệp, với tổng số lao động người Việt Nam là 370.000 người và trên 5.800 lao động là người nước ngoài. Trong 10 năm trở lại đây, số doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Long An liên tục tăng, kéo theo số lao động nước ngoài vào làm việc trên địa bàn tỉnh cũng tăng qua các năm.

Đánh giá về công tác quản lý lao động nước ngoài tại Long An cho thấy, tính đến cuối năm 2020, Long An có hơn 6.000 người nước ngoài nhập cảnh, hoạt động đầu tư, làm việc. Trong số này, số lao động nước ngoài tạm trú ở Long An chiếm đến 70%, còn lại là tạm trú tại TP.HCM.

Số lượng chuyên gia tăng cao kéo theo nhu cầu nhà ở dành cho giới chuyên gia cũng tăng lên. Tuy nhiên, theo ghi nhận, trên địa bàn Long An rất khan hiếm các sản phẩm nhà ở cao cấp, dành riêng cho giới chuyên gia. Đặc biệt, ở các khu vực phát triển mạnh như Cần Giuộc, Bến Lức… số lượng dự án được đầu tư quy mô, bài bản với đầy đủ các tiện ích khép kín, phục vụ một cuộc sống hài hòa, thư thái đang rất hạn chế.

Hiện tại, nhiều chuyên gia vẫn phải sinh sống tại những khu nhà ở dành riêng cho nhân viên trong các khu công nghiệp, hoặc chấp nhận thuê nhà ở TP.HCM và chọn di chuyển xa mỗi ngày đến chỗ làm. Do đó, thị trường rất cần các dự án bất động sản cao cấp, được đầu tư bài bản, đầy đủ các tiện ích, không gian khép kín, đảm bảo an ninh để phục vụ giới chuyên gia thoải mái tận hưởng những giây phút thư giãn và giao lưu với nhau ngoài giờ làm việc.

Cần Giuộc đón đầu nhu cầu nhà ở dành cho chuyên gia

Tại Long An, Cần Giuộc là thị trường chiếm phần lớn nguồn cung sản phẩm trong thời gian qua. Dù có nhiều lợi thế, nhưng Cần Giuộc hiện vẫn thiếu những không gian sống đẳng cấp dành cho chuyên gia và những người thành đạt.

Thấu hiểu nhu cầu này, Iris Land đã công bố ra thị trường khu dân cư kiểu mẫu Iris Residence. Dự án tọa lạc trên mặt tiền Quốc lộ 50, huyện Cần Giuộc, cách trung tâm TP.HCM chỉ khoảng 20km, được thiết kế thành khu nhà ở khép kín, với quy mô 3,8ha.

Theo ông Nguyễn Phước Bảo Huy, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản GM Holdings - đơn vị phân phối dự án, hạ tầng giao thông hoàn thiện cùng lợi thế phát triển kinh tế của Long An, tốc độ đô thị hóa nhanh kèm theo đó là nhu cầu nhà ở cho tầng lớp trí thức, chuyên gia, quản lý cấp cao, chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa phương tăng cao.

Dù vậy, thị trường Long An hiện nay quá khan hiếm sản phẩm phù hợp với tài chính và thỏa mãn nhu cầu của nhóm đối tượng khách hàng này. Do đó, Iris Residence với sự nghiên cứu và đầu tư tâm huyết của Iris Land hứa hẹn sẽ là điểm sáng thị trường trong giai đoạn cuối năm 2021.

Được biết, Cần Giuộc ngoài vai trò là đô thị vệ tinh của TP.HCM còn là khu vực động lực phát triển kinh tế của tỉnh Long An. Thống kê vốn FDI 9 tháng đầu năm 2021 thì Long An dẫn đầu cả nước, với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 3,6 tỷ USD. Trong đó, riêng dự án lớn tại huyện Cần Giuộc đã có vốn đăng ký lên tới 3,1 tỷ USD (chiếm tới 85,3% tổng vốn đầu tư của Long An).

Long An còn có chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) đứng thứ ba cả nước, với khoảng 13.200 doanh nghiệp đang hoạt động, tổng vốn 338.000 tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện có 62 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 3.100ha, 35 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 11.000 ha.

Ngoài ra, Cần Giuộc còn là đầu mối kết nối quan trọng sở hữu cảng biển quốc tế và cửa ngõ giữa đồng bằng sông Cửu Long và TP.HCM cũng như vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ. Địa phương này còn được hưởng lợi từ việc quy hoạch khu siêu kinh tế 32.000ha, vừa được Ban quản lý Khu kinh tế Long An đề xuất. Khi hoàn thành, đây sẽ là một trong những khu kinh tế lớn nhất cả nước, quy mô tương đương các khu kinh tế lớn trên thế giới. Những lợi thế này đang giúp cho bất động sản Cần Giuộc nói riêng và tỉnh Long An nói chung trở thành điểm đến hấp dẫn của giới đầu tư.

Lệ Thanh