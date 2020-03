- Đưa vào sử dụng hơn chục năm nay nhưng cư dân sống tại chung cư The Ruby Land vẫn chưa được cấp giấy chủ quyền căn hộ. Mới đây, chủ đầu tư còn bị cưỡng chế vì không lập quy trình bảo trì chung cư.

Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM vừa ban hành Quyết định số 254/QĐ-CCXP về việc cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty CP Tân Hoàng Thắng (Công ty Tân Hoàng Thắng), trụ sở tại quận Tân Bình.



Công ty Tân Hoàng Thắng là chủ đầu tư chung cư Tân Hồng Ngọc (The Ruby Land), địa chỉ số 4 Lê Quát, phường Tân Thới Hoà, quận Tân Phú. Chung cư này được đưa vào sử dụng từ năm 2009 nhưng đến nay cư dân vẫn chưa được cấp giấy chủ quyền nhà ở.



Quyết định cưỡng chế của Thanh tra Sở Xây dựng nêu rõ, Công ty Tân Hoàng Thắng đã có hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở…

Chung cư The Ruby Land đưa vào sử dụng hơn chục năm nay nhưng cư dân vẫn chưa được cấp giấy chủ quyền căn hộ.

Hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra là Công ty Tân Hoàng Thắng không tổ chức lập quy trình bảo trì công trình xây dựng hoặc không thực hiện bảo trì công trình tại chung cư The Ruby Land đúng theo quy trình được duyệt.



Thanh tra Sở Xây dựng yêu cầu Công ty Tân Hoàng Thắng buộc phải lập quy trình bảo trì công trình xây dựng tại chung cư The Ruby Land, mọi chi phí do doanh nghiệp chi trả. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định này, nếu Công ty Tân Hoàng Thắng không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành.



Tìm hiểu của PV VietNamNet, chung cư The Ruby Land hiện có 280 căn hộ với hơn 1.000 nhân khẩu. Chung cư được bàn giao và đưa vào sử dụng hơn 10 năm nay, thế nhưng cư dân vẫn chưa được cấp giấy chủ quyền căn hộ. Nguyên nhân vì chủ đầu tư, tức Công ty Tân Hoàng Thắng, mang chung cư này thế chấp cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn.



Quyền sử dụng đất và chung cư The Ruby Land là tài sản đảm bảo cho khoản vay 247 tỷ đồng của Công ty Tân Hoàng Thắng, giai đoạn 2009 – 2010. Đến tháng 5/2016, nếu tính cả gốc và lãi, doanh nghiệp này nợ ngân hàng hơn 325 tỷ đồng.



Quá trình quản lý vận hành chung cư The Ruby Land, Công ty Tân Hoàng Thằng từng bị Thanh tra Sở Xây dựng kết luận có nhiều sai phạm và có tình trạng xây dựng không phép trong khuôn viên chung cư.

Tiếp tục cưỡng chế Gia Trang quán-Tràm Chim Resort sau Tết nguyên đán - Cơ quan chức năng đã tháo dỡ hoàn toàn 4 phòng tại tổ hợp công trình Gia Trang quán - Tràm Chim Resort, việc cưỡng chế được tạm ngưng cho đến hết Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Phương Anh Linh