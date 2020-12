Long An đang trở thành một điểm đến hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư trong và ngoài nước trong lĩnh vực công nghiệp, tạo đòn bẩy giúp BĐS nơi đây bứt phá mạnh trong thời gian tới.

Cụm, khu công nghiệp Long An “dậy sóng” đầu tư

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2020 của UBND tỉnh Long An, từ đầu năm 2020, diện tích đất khu công nghiệp lấp đầy tăng thêm là 57,05ha. Toàn tỉnh hiện có 16 khu công nghiệp đang hoạt động với diện tích 2.323,03ha, tỷ lệ lấp đầy khoảng 87,6%.

Các cụm, khu công nghiệp Long An đang có tỷ lệ lấp đầy trung bình đạt được mức cao

Các khu công nghiệp đã thu hút được 1.622 dự án đầu tư, trong đó có 793 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư 4.543,6 triệu USD và 829 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 92.219 tỷ đồng. Đối với khu kinh tế cửa khẩu có 2 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư 75 triệu USD, diện tích 21,2ha và 2 dự án đầu tư trong nước với diện tích thuê đất là 0,66ha.

“Cú hích” cho đô thị vệ tinh

Sự phát triển BĐS công nghiệp làm tiền đề thu hút đông đảo lực lượng lao động và chuyên gia đến làm việc, từ đó phát sinh nhu cầu chỗ ở, kinh doanh, tiện ích... Đây cũng chính là “bàn đạp” thúc đẩy giá BĐS xung quanh các khu công nghiệp, cụm công nghiệp có nhiều tiềm năng sinh lời, được nhiều nhà đầu tư lớn lẫn nhỏ, lẻ quan tâm.

Theo nhận xét của ông Nguyễn Thanh Quyền - TGĐ Thắng Lợi Group, sự phát triển mạnh các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại tỉnh Long An đã tạo một làn sóng đầu tư lớn cho khu vực. Ông đánh giá biên lợi nhuận của BĐS công nghiệp lẫn đô thị vệ tinh gần khu vực này sẽ tăng mạnh mẽ hơn nữa trong 2 năm tới.

Đặc biệt, những dự án được quy hoạch đồng bộ, bài bản và tích hợp đầy đủ tiện ích sẽ được ưa chuộng hơn so với đất phân lô riêng lẻ, bởi vấn đề an ninh và tính chất cộng đồng cư dân luôn được đảm bảo. Bên cạnh đó, những công trình này có thể giúp chủ sở hữu linh hoạt khai thác các công năng đa dạng của BĐS như an cư lâu dài, kinh doanh, cho thuê nhà dài hạn hoặc cung cấp dịch vụ lưu trú ngắn hạn cho lực lượng chuyên gia và lao động đang công tác tại các khu công nghiệp.

Mới đây, Thắng Lợi Group đã tung ra dự án The Sol City - Khu Đô thị vệ tinh Nam Sài Gòn với quy mô lên đến 103ha gồm 3 phân khu chính gồm: The Sol Center (36ha), Symtech Zone (54ha) và Sky Gate (13ha) với hơn 39 tiện ích đi kèm.

Giai đoạn 1, Thắng Lợi Group ra mắt phân khu trung tâm The Sol Center với 3 tiểu khu: tiểu khu Sol River, tiểu khu Sol Central, tiểu khu Sol Garden. Tổng cộng phân khu này sẽ trình làng 975 sản phẩm gồm: 199 nhà phố Sol river, 99 shophouse Sol Center, 44 biệt thự Sonata Villa, 633 nền nhà phố và nền shophouse.

Trong đó, biệt thự nghỉ dưỡng Sonata được thiết kế theo phong cách Scadinavian, nhà thương mại Sol Central mang phong cách Pop Art sắc màu, nhà phố 3 thế hệ Sol River với trường phái cổ điển pha nét Á Đông quý phái. Ngoài ra, phân khu cũng bố trí riêng một khu vực dành riêng cho dòng sản phẩm “vua” là nền shophouse và nền nhà phố dành cho những nhà đầu tư.

The Sol City - khu đô thị vệ tinh hiện đại với đầy đủ các tiện ích sống, làm việc, giải trí

Là khu đô thị hiện đại, đáp ứng mọi nhu cầu sống, làm việc và giải trí, triển những giá trị sống đẳng cấp nhưng vẫn đảm bảo yếu tố cân bằng và tôn trọng tự nhiên, The Sol City dành đến 43.000m2 để quy hoạch các công trình, tiện ích liên hoàn, nơi mà cư dân và chuyên gia có thể sống, làm việc và an cư. Nổi bật trong đó có thể kể đến như: bến thuyền Kayak, sân bóng đá mini, khu trải nghiệm Montessori, khu vườn Zen trị liệu Nhật Bản, Clubhouse Central House…

“The Sol City chính là dự án khu đô thị chúng tôi tâm đắc khi triển khai. Ngoài những sản phẩm nhà phố, shophouse, biệt thự và nền nhà phố, nền shophouse, Thắng Lợi Group đã dành quỹ đất lớn để xây dựng chuỗi 39 tiện ích phục vụ cho gia đình đa thế hệ từ trẻ em - bố mẹ - ông bà và cả những nhóm bạn trẻ, chuyên gia đến đây làm việc. 39 tiện ích là nỗ lực không ngừng nghỉ của chúng tôi để hướng đến các giá trị sống - giải trí cân bằng, trở về với tự nhiên vì mục tiêu cho một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt”, ông Quyền chia sẻ thêm.

