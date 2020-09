Công ty TNHH BĐS Đức Huy đang mở bán 43 căn đẹp nhất dự án Champaca Garden - tọa lạc ngay mặt tiền đường quốc lộ 1K, Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Hình ảnh thực tế dự án Champaca Garden.

Đón đầu làn sóng “đô thị vệ tinh” TP.HCM

Đón đầu xu hướng phát triển mạnh mẽ cũng như làn sóng đầu tư BĐS vùng ven đô, chủ đầu tư Đức Huy cùng Công ty cổ phần BĐS Hunter Land mở bán dự án Champaca Garden.

Các căn nhà phố có diện tích từ 60 - 120m2, bao gồm 1 trệt 1 lầu và 1 trệt 2 lầu, được thiết kế theo phong cách Địa Trung Hải. Mỗi căn nhà phố có mặt tiền đường lộ giới 40m, mang tới không gian sống thông thoáng và thuận tiện đầu tư kinh doanh.

Để tối ưu cơ hội sở hữu của khách hàng, chủ đầu tư còn mang tới nhiều chính sách bán hàng hấp dẫn, phương thức thanh toán linh hoạt. Theo đó, khách hàng chỉ cần bỏ ra 30% tương đương 1 tỷ - 1,2 tỷ đã có thể sở hữu nhà phố. Ngân hàng Vietinbank, Vietcombank hỗ trợ 70% trong 15 năm với lãi suất ưu đãi.

Cơ hội an cư và đầu tư bất động sản vùng ven đô

Là một trong những dự án “compound” hiếm hoi toạ lạc tại Quốc lộ 1K, dự án Champaca Garden Dĩ An hứa hẹn là lựa chọn lý tưởng cho các khách hàng an cư hay đầu tư sinh lời.

Dự án sở hữu vị trí đẹp hàng đầu TP.Dĩ An, là trung tâm kết nối giao thương giữa TP.HCM - Đồng Nai - Bình Dương, cũng là khu vực có hạ tầng phát triển đồng bộ với Làng đại học quốc gia, bến xe Miền Đông mới, ga Metro số 1, chợ Đông Hòa, chợ Nội Hóa…

Xung quanh Champaca Garden là các tiện ích ngoại khu hiện hữu đa dạng như hệ thống trường công lập - quốc tế các cấp, siêu thị Big C Dĩ An, bệnh viện đa khoa Dĩ An, khu công nghiệp, các khu du lịch Suối Tiên...

Chủ đầu tư cho biết, với mong muốn tạo nên một không gian sống chất lượng, Champaca Garden đã được đầu tư đồng bộ, hiện đại với hệ thống an ninh 24/24, đèn đường, chiếu sáng, cây xanh vỉa hè… Tại đây sẽ có đầy đủ các tiện ích phục vụ cư dân với công viên nội khu, hồ bơi cùng hệ thống trường học, trung tâm mua sắm, cùng các địa điểm du lịch liền kề KDL sinh thái Thủy Châu, Suối Tiên…

Không chỉ hứa hẹn là nơi an cư hoàn hảo, các chuyên gia bất động sản còn đánh giá cao tiềm năng đầu tư tại dự án Champaca Garden Dĩ An. Theo đó thị trường bất động sản Bình Dương đang trong thời kỳ vàng, nhất là khu vực giáp ranh TP.HCM như Dĩ An nhờ lợi thế vị trí địa lý đắt giá, khả năng kết nối tới khu trung tâm TP.HCM và các tỉnh thành lân cận nhanh chóng, dễ dàng.

Đây là khu vực được hưởng lợi từ chính sách mở cửa đầu tư và chú trọng xây dựng hạ tầng của địa phương. Dĩ An - Bình Dương hội tụ đủ ưu thế để trở thành một thị trường bất động sản hấp dẫn dành cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội tại thị trường ven trung tâm.

Dự án Champaca Garden hội tụ ưu thế của một sản phẩm đầu tư đắt giá, từ vị trí, thiết kế, cộng đồng cư dân… hứa hẹn tiềm năng đầu tư cho thuê hấp dẫn. Đặc biệt, theo chủ đầu tư, lợi thế của Champaca Garden còn nằm ở cơ sở pháp lý, hiện dự án đã hoàn thiện xong cơ sở hạ tầng, chủ đầu tư đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án.

Hình ảnh nhà mẫu thực tế tại dự án Champaca Garden.

Theo các chuyên gia bất động sản, tiềm năng tăng giá của nhà phố luôn ở mức cao hơn so với những căn hộ chung cư do tính khan hiếm và độ bền vững của tài sản. Bởi vậy đây là dòng sản phẩm hứa hẹn được săn đón trên thị trường.

Liên hệ Công ty Cổ phần BĐS Hunter Land - Phân phối độc quyền dự án Champaca Garden. Chi tiết dự án : https://champaca-garden.vn/ Hotline : 0938689007

Thanh Loan