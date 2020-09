Việc kiểm tra nhằm mục đích đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, đảm bảo an toàn trong thi công, xử lý kịp thời các vi phạm về chất lượng… tại các công trình.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa ban hành kế hoạch kiểm tra định kỳ chất lượng, công tác quản lý chất lượng, an toàn thi công xây dựng tại các công trình trên địa bàn Thành phố trong năm 2020.

Kế hoạch này nhằm mục đích đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, đảm bảo an toàn trong thi công, xử lý kịp thời các vi phạm về chất lượng… tại các công trình.

Có tổng cộng 24 công trình nằm trong kế hoạch kiểm tra của Sở Xây dựng từ tháng 9 đến tháng 11/2020. Trong đó có một số dự án chung cư và cao ốc thương mại như:

Khu thương mại dịch vụ và căn hộ (số 29B Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q.1) đang thi công hoàn thiện do Công ty CP NDC An Khang làm chủ đầu tư; chung cư Vĩnh Hội (đường Vĩnh Hội, P.4, Q.4) đang thi công phần thô đến tầng 12, của Công ty TNHH Dịch vụ công ích Quận 4 đầu tư;

Trung tâm thương mại và siêu thị (số 1466 Võ Văn Kiệt, P.3, Q.6) đang thi công móng hầm, do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV đầu tư; chung cư số 47/67 Lương Minh Nguyệt, P.Tân Thới Hoà, Q.Tân Phú không báo cáo tiến độ, do Công ty CP Thương mại Xây dựng Dịch vụ Phúc Bảo Minh làm chủ đầu tư;

Một dự án cao ốc văn phòng và căn hộ nằm trong danh sách kiểm tra của Sở Xây dựng TP.HCM.

Chung cư tại số 90 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh đang thi công hoàn thiện do Công ty TNHH Bay Water đầu tư; Cao ốc văn phòng và căn hộ Cecico 135 Tower, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức (dự án St.Moritz) đang thi công hầm do Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh làm chủ đầu tư;

Chung cư Tilia Residences tại lô 2-16 và 2-17, P.Thủ Thiêm, Q.2 đang thi công hoàn thiện do Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương làm chủ đầu tư; chung cư Cụm B – Khu chức năng 13E, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh đang thi công hoàn thiện, do Công ty CP Bắc Phước Kiển Value Homes;

Trung tâm thương mại dịch vụ Đông Sài Gòn – Saigon East Commercial Center (Khu Công nghệ cao, P.Tăng Nhơn Phú A, Q.9) đang xây dựng tầng 1 và hạ tầng, do Công ty CP Xây dựng giao thông Beton 6 làm chủ đầu tư.

Đoàn kiểm tra của Sở Xây dựng sẽ ghi nhận hiện trạng các bộ phận công trình bằng trực quan và các số quan trắc, đo đạc; kiểm tra thực tế thi công công trình so với dự án được duyệt; kiểm tra sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình của chủ đầu tư và các nhà thầu liên quan; an toàn lao động…

Sở Xây dựng sẽ không kiểm tra các công trình đã được Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng kiểm tra trong quá trình thi công hoặc thanh tra sở đã đưa vào kế hoạch thanh tra năm 2020.

