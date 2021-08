Ngày 27/08 vừa qua, Sky Realty tự hào được trao chứng nhận phân phối chính thức dự án Sun Tropical Village - “tiên phong chinh phục kỷ nguyên Wellness” của Tập đoàn Sun Group.

Ngày 27/08, Tập đoàn Sun Group tổ chức Lễ ra quân dự án Sun Tropical Village trên nền tảng trực tuyến. Dù chỉ diễn ra trên sóng livestream nhưng chương trình đã thu hút đông đủ các sàn phân phối dự án cả 2 miền Nam Bắc. Công ty Cổ phần Bất động sản Bầu trời Việt Nam Sky Realty cũng vinh dự góp mặt trong buổi lễ, được trao chứng nhận là đối tác phân phối chính thức dự án Sun Tropical Village.

Sky Realty là “gương mặt” quen thuộc trên thị trường BĐS cao cấp, với việc phân phối thành công hàng trăm dự án, doanh số mỗi năm đạt hàng ngàn tỷ đồng, là đại lý chiến lược của Tập đoàn Sun Group từ năm 2016 đến nay. Năm 2021, vượt qua nhiều “đợt sóng” dịch bệnh, Sky Realty vẫn đạt được nhiều thành tích trong 6 tháng đầu năm. Kết thúc quý II/2021, Sky Realty nằm trong Top 2 Đại lý xuất sắc nhất bán các dự án Nam Phú Quốc được Sun Group vinh danh.

Ghi nhận những nỗ lực của công ty, tháng 7 vừa qua, Sun Group đã vinh danh Sky Realty trở thành thành viên của CLB Sun Infinity Partner - Câu lạc bộ quy tụ hệ thống đại lý xuất sắc của Sun Group với doanh số cao nhất.

Sky Realty trong Lễ vinh danh đại lý xuất sắc 6 tháng đầu năm 2021

Danh hiệu này tiếp tục khẳng định vị thế của Sky Realty trong số các doanh nghiệp phân phối BĐS Sun Group. Dễ hiểu vì sao, Sky Realty luôn được ưu ái đảm nhận những dự án lớn của tập đoàn, có sức ảnh hưởng sâu rộng đến thị trường BĐS Việt Nam nói chung. Có thể kể đến hàng loạt “siêu phẩm” đã khuấy đảo thị trường trong vài năm gần đây như: Sun Grand City New An Thoi, Sun Grand City Hillside Residence, shophouse Sun Premier Village Primavera, biệt thự VIP Sun Premier Village The Eden Bay,… và hiện tại là dự án biệt thự chăm sóc sức khỏe kết hợp nghỉ dưỡng Sun Tropical Village.

Bên cạnh các tổ hợp vui chơi giải trí, resort đẳng cấp, hay những khu thương mại sầm uất tại Nam đảo, biệt thự nghỉ dưỡng Sun Tropical Village sẽ là “mảnh ghép” cuối cùng của hệ sinh thái BĐS Bãi Kem, một món quà sức khỏe mà chủ đầu tư muốn mang tới cho du khách trong những chuyến thưởng ngoạn đảo Ngọc.

Dự án toạ lạc tại Bãi Kem - Top 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh, nằm giữa rừng nguyên sinh “khổng lồ” và kế cận hàng loạt công trình tỷ đô đã hoàn thiện của Sun Group như: JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa, New World Phu Quoc Resort, Melodia Boutique Shophouse.

“Ngôi làng nhiệt đới” Sun Tropical Village

Biệt thự Sun Tropical Village cuộn mình giữa 3 tầng thiên nhiên: “Vườn - Rừng - Biển”, với phong cách thiết kế Indochine Tropical - là sự hòa quyện của bản sắc văn hóa Đông Dương và nét kiến trúc Pháp trong không gian đặc hữu miền nhiệt đới.

Dự án sẽ mang đến cho du khách trải nghiệm sống xanh, sống lành mạnh cùng thiên nhiên với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cao cấp, các tiện ích cá nhân hóa tại gia. Sở hữu biệt thự Sun Tropical Village là sở hữu một căn second home đích thực, một tài sản nơi gia chủ có thể tự do khắc họa dấu ấn cá nhân, chủ động nghỉ dưỡng bất cứ khi nào và theo bất cứ cách nào. Sun Tropical Village được đánh giá là nơi đáng sống, món đầu tư đáng giá cho sức khỏe.

Dự án đang giành được sự quan tâm lớn trên thị trường nhờ đón đầu xu hướng Wellness toàn cầu và bắt đúng “trend” du lịch mới của giới thượng lưu.

Vị trí dự án tại “thiên đường nghỉ dưỡng” Bãi Kem - Nam Phú Quốc

Trong buổi Lễ ra quân, đại diện Sun Group đã chia sẻ thông tin về dự án và chiến lược truyền thông của chủ đầu tư. Nhận rõ tiềm năng phát triển của Sun Tropical Village, Sky Realty quyết tâm phân phối thành công dự án với việc tích cực đào tạo nội bộ nhân viên kinh doanh. Chuẩn bị ra mắt dự án trong tháng 9, tất cả các “chiến binh” sale Sky Realty đã sẵn sàng giới thiệu những sản phẩm chất lượng đến khách hàng.

Công ty Cổ phần Bất động sản Bầu trời Việt Nam Sky Realty Hotline: 093.231.1566 Trụ sở: Tầng 3, tòa nhà Thăng Long, số 98a Ngụy Như Kon Tum - Thanh Xuân - Hà Nội Web: http://skyrealty.vn/

Doãn Phong