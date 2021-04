Ngày 27/4/2021, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Phú Hải vừa tổ chức lễ ký kết hợp tác chiến lược dự án Grand Mercure Hoi An cùng Tập đoàn quản lý vận hành khách sạn hàng đầu thế giới Accor và các đối tác khác.

Grand Mercure Hoi An là quần thể khu du lịch, nghỉ dưỡng khách sạn và dịch vụ du lịch được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, tọa lạc tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Đây cũng là một trong những dự án tọa lạc tại quỹ đất “vàng” ven biển hiếm hoi, còn sót lại của Phố Hội.

Với mong muốn kiến tạo nên một dự án xứng tầm, những kiến trúc sư tài hoa đã dành trọn tâm huyết kiến tạo không gian nghỉ dưỡng sang trọng với các căn hộ có tầm nhìn hướng biển cùng chuỗi tiện ích đẳng cấp. Từng hạng mục của khu nghỉ dưỡng Grand Mercure Hoi An đều được nghiên cứu kỹ lưỡng, vừa đáp ứng chuẩn không gian nghỉ dưỡng 5 sao, vừa giữ trọn hơi thở và tinh hoa văn hoá của mảnh đất Quảng Nam.

Lễ ký kết hợp tác giữa Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Phú Hải với Tập đoàn Accor

Theo thỏa thuận hợp tác, Tập đoàn Accor sẽ là đơn vị quản lý vận hành 118 căn villa và 785 phòng, trong đó có 392 phòng khách sạn và 393 căn hộ du lịch. Dự kiến khu nghỉ dưỡng sẽ đi vào vận hành vào quý I/2023.

Chia sẻ về sự hợp tác với Accor, ông Trần Thái Duy - Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Phú Hải cho biết: “Một trong những lợi ích lớn nhất của việc kết hợp với Accor chính là từ hệ thống phân phối toàn cầu cho cơ sở lưu trú và hệ thống thành viên toàn cầu lên tới 51 triệu người, mang tới cho dự án những cơ hội không thể có khi đặt lên bàn cân so sánh với những cơ sở lưu trú hoạt động động lập.

Chúng tôi tin tưởng việc hợp tác chiến lược với Accor - Tập đoàn quản lý khách sạn quốc tế giàu kinh nghiệm cùng các đối tác lớn khác sẽ mang đến những giá trị vượt trội và thành công cho dự án”.

Lễ ký kết giữa Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Phú Hải với NewstarHomes

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quý Tuấn - Giám đốc Accor Việt Nam chia sẻ: “Tôi đánh giá cao về lợi thế cạnh tranh của Grand Mercure Hoi An nhờ vị trí đắc địa, thiết kế độc đáo cùng tiềm lực mạnh của chủ đầu tư. Đây là lý do Grand Mercure Hội An được lựa chọn là "ánh sao sáng" thuộc dòng premium trong kế hoạch phát triển chiến lược của Accor tại những địa điểm du lịch nổi tiếng, cùng kỳ vọng mang tới dịch vụ và thương hiệu quốc tế đến với khách hàng trong và ngoài nước”.

Bên việc hợp tác với Tập đoàn Accor, chủ đầu tư Xuân Phú Hải cũng đã ký kết hợp tác chiến lược với những “ông lớn” khác trong các lĩnh vực thiết kế, giải pháp công nghệ; tư vấn quản lý marketing và quản lý bán hàng…

Ảnh phối cảnh dự án Grand Mercure Hoi An

Về quy hoạch và thiết kế, Huni Architectes được lựa chọn trở thành đối tác của Grand Mercure Hoi An. Với bề dày kinh nghiệm và uy tín lâu năm trên thị trường, NewstarHomes - thành viên của NewstarGroup được chủ đầu tư “chọn mặt gửi vàng” làm đối tác tư vấn quản lý marketing và quản lý bán hàng cho dự án.

Về giải pháp công nghệ, NetNam được lựa chọn trở thành đối tác chiến lược đồng hành từ các khâu tư vấn, thiết kế các hệ thống công nghệ liên quan đến việc vận hành một khách sạn, resort cao cấp... đồng thời trực tiếp tham gia triển khai và duy trì một số hạng mục quan trọng như hệ thống mạng, hệ thống quản trị dịch vụ internet… Đặc biệt, Grand Mercure Hoi An còn có sự góp mặt của Vinahud dưới vai trò là nhà phát triển dự án.

Việc bắt tay với các đơn vị lớn, có tên tuổi trong và ngoài nước được xem là một bước đi đầy chiến lược của chủ đầu tư Xuân Phú Hải, mang đến cho thị trường BĐS nói chung và thị trường Quảng Nam nói riêng một sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng chất lượng đẳng cấp quốc tế, một không gian trải nghiệm đầy ấn tượng và khác biệt cho giới thượng lưu.

Doãn Phong