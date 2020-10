Việt Nam đang kiểm soát tốt dịch Covid-19 là điều kiện thuận lợi cho sự “lên ngôi” của các loại hình du lịch gắn liền với nghỉ dưỡng, du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch gắn với thiên nhiên, du lịch MICE, chơi golf…

Xu hướng du lịch mới hình thành sau dịch Covid-19

Chương trình kích cầu du lịch nội địa lần 2 đã được Tổng cục Du lịch phát động với chủ đề “Du lịch Việt Nam an toàn và hấp dẫn” như một hiệu lệnh chính thức phá tan tảng băng du lịch bị đông cứng trong đợt dịch lần 2 - đúng thời điểm của du lịch trong nước.

Theo kết quả của một cuộc khảo sát được thực hiện gần đây của Hội đồng tư vấn du lịch (TAB), có đến 41% số người tham gia sẵn sàng đi du lịch ngay từ tháng 9, 11 năm nay, 56% số người cho rằng điểm đến an toàn chính là yếu tố chính tác động đến kế hoạch du lịch và yếu tố tài chính chỉ tác động 32,8%. Đây là một dấu hiệu phục hồi tích cực nhằm vực dậy ngành du lịch Việt Nam sau những ảnh hưởng nặng nề của cơn địa chấn Covid-19.

Đánh giá về loại hình du lịch sẽ chinh phục thị trường trong giai đoạn này, ông Nguyễn Trùng Khánh - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho rằng: “Loại hình du lịch gắn liền với nghỉ dưỡng, du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch gắn với thiên nhiên, du lịch MICE, chơi golf… sẽ tạo nên sức cuốn hút và hấp dẫn với khách du lịch trong nước”.

Du lịch nghỉ dưỡng là loại hình sẽ chinh phục thị trường sau Covid-19

Với ưu thế đảm bảo việc giãn cách xã hội, hòa mình vào thiên nhiên và nhiều tiện ích nội khu, du lịch nghỉ dưỡng trở thành loại hình được nhiều người lựa chọn.

Du khách nội địa dẫn dắt sự phục hồi của thị trường

Theo thống kê và báo cáo của CBRE, nếu như trước khi đại dịch Covid-19 diễn ra, người Việt Nam có xu hướng đi du lịch nước ngoài hoặc chọn những nơi đông đúc thì sau khi dịch bệnh xuất hiện, xu hướng du lịch đã thay đổi, ưu tiên du lịch trong nước.

Đặc biệt, trong bối cảnh chưa thể đi du lịch nước ngoài và du khách nước ngoài vẫn chưa thể tới Việt Nam thì du khách nội địa chính là đối tượng chính của ngành du lịch. Du khách nội địa được kì vọng sẽ dẫn dắt sự phục hồi thị trường và bù đắp vào sự sụt giảm của lượng khách quốc tế trong năm 2020.

Khi dịch bệnh được kiểm soát, những khu du lịch nghỉ dưỡng 5 sao có ưu điểm biệt lập, đảm bảo an toàn, đồng thời làm thỏa mãn “cơn khát” du lịch sau thời gian bị “kìm hãm” bởi dịch bệnh.

Tọa lạc tại Bãi Dài (Cam Ranh, Khánh Hòa), Ocean Luxury Villa by Radisson Blu là khu nghỉ dưỡng được nhiều du khách lựa chọn sau thời gian dịch bệnh làm gián đoạn kế hoạch du lịch.

Nằm e ấp bên không gian thơ mộng của một trong 10 bãi biển đẹp nhất hành tinh do tạp chí National Geographic (US) bình chọn, Ocean Luxury Villa by Radisson Blu ghi dấu ấn trong lòng du khách bởi nét kiến trúc mềm mại, hòa mình vào thiên nhiên biển cả thanh mát, khoáng đạt.

Ocean Luxury Villa by Radisson Blu - Biệt thự nghỉ dưỡng hướng biển cao cấp nhất Việt Nam 2020

Bằng sự tinh tế của chủ đầu tư - Công ty CP Đầu tư Du lịch Eurowindow Nha Trang trong phong cách thiết kế so le và chênh lệch độ cao 3.5m, 100% các căn biệt thự nghỉ dưỡng tại đây đều có tầm nhìn trực diện ra biển. Nhờ vậy, dù ngồi thưởng trà ở phòng khách, đọc sách trong phòng ngủ hay tổ chức tiệc BBQ trong không gian khu biệt thự đều có thể thu trọn tầm nhìn đại dương mỹ lệ.

Đây cũng là ưu thế giúp khu nghỉ dưỡng này được Dot Property Vietnam Awards vinh danh là “Biệt thự nghỉ dưỡng hướng biển cao cấp nhất Việt Nam 2020”.

Dưới sự vận hành của thương hiệu hàng đầu Thế giới - Radisson Blu, du khách sẽ được trải nghiệm hệ thống tiện ích phong phú theo tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm: nhà hàng, khu spa, bể bơi vô cực… đều được thiết kế nhất quán theo mô tuýp làng chài.

Nhà hàng Sunrise với những cột buồm phơi lưới cách điệu

Là sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng đã đi vào vận hành với những giá trị hiện hữu có thể nhìn thấy, Ocean Luxury Villa by Radisson Blu cũng hứa hẹn là một kênh hấp dẫn nhiều nhà đầu tư.

Lê Hương