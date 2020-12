Ngày 17/12/2020, sự kiện Gala Dot Property Southeast Asia Awards 2020 ghi nhận “chiến thắng” của các dự án, doanh nghiệp BĐS nổi trội từ Việt Nam với 14 giải thưởng.

Giải thưởng BĐS Đông Nam Á Dot Property Southeast Asia Awards 2020 diễn ra trong bối cảnh ngành BĐS Việt Nam nói riêng và ngành BĐS Đông Nam Á nói chung theo đó cũng đối mặt với vô vàn thách thức từ Covid-19.

Trước cục diện đó, Dot Property Southeast Asia Awards 2020 muốn góp phần truyền động lực cho hệ sinh thái ngành BĐS Đông Nam Á qua 3 sứ mệnh chính: (1) Vinh danh các doanh nghiệp, dự án có đóng góp to lớn và đạt nhiều thành tựu trong năm 2020; (2) Thúc đẩy các xu hướng chủ đạo ảnh hưởng lớn đến ngành BĐS; (3) Phụng sự xã hội, cộng đồng.

Đêm Charity Gala có sự góp mặt của gần 100 khách từ những DN dẫn đầu ngành BĐS Việt Nam giành chiến thắng ở giải Đông Nam Á

48 nhà chiến thắng là các dự án, doanh nghiệp BĐS nổi trội từ nhiều quốc gia tại Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Singapore, Indonesia, Cambodia, Malaysia, Myanmar. Trong đó, Việt Nam giành số giải áp đảo với 14 giải thưởng được trao.

Tại nhóm giải thưởng danh giá nhất, Sun Group ẵm trọn giải Southeast Asia People’s Choice Award for Project of the Year 2020 (Dự án của năm tại Đông Nam Á do độc giả bình chọn).

Tại nhóm giải thưởng dành cho các chủ đầu tư/nhà phát triển dự án tốt nhất, giải Best Residential Developer (Nhà phát triển bất động sản nhà ở tốt nhất) thuộc về Hưng Thịnh Land, và giải Breakthrough Developer (Nhà phát triển BĐS đột phá) thuộc về Cat Tuong Group.

Sun Group được xướng tên tại hạng mục Best Leisure Developer (Nhà phát triển công trình vui chơi giải trí tốt nhất). Capital House cũng góp mặt trong danh sách với giải Best Sustainable Developer (Nhà phát triển bất động sản bền vững tốt nhất).

Hoozing được vinh danh với giải Best Innovation and Technology (Giải thưởng đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực BĐS tốt nhất). SCG cũng về đích với giải Best Innovative Contractor (Nhà thầu xây dựng đột phá sáng tạo công nghệ tốt nhất).

Tại nhóm giải thưởng “Dự án tốt nhất Đông Nam Á”, các đại diện Việt Nam là Cát Tường Western Pearl của Cát Tường Group, The Pearl Hoi An của Tri Việt Hội An, Wyndham Lynn Times Thanh Thủy của Onsen Fuji góp mặt tại 3 giải thưởng: Best Landed Development (Dự án BĐS liền thổ tốt nhất), Best Beachfront Luxury Hotel (Dự án khách sạn và nghỉ dưỡng cao cấp hướng biển tốt nhất) và Best Tourism and Resort Development (Dự án du lịch và nghỉ dưỡng tốt nhất).

Tại nhóm giải thưởng dành cho “Thiết kế & Đổi mới sáng tạo & Bền vững tốt nhất Đông Nam Á 2020”, dự án The Matrix One của MIKGroup xuất sắc được vinh danh tại giải Best Luxury Condo Architecture Design (Dự án căn hộ cao cấp có kiến trúc đẹp nhất).

Đất Xanh Miền Bắc và DKRA Việt Nam là hai đại diện của Việt Nam được xướng tên với danh hiệu Southeast Asia’s Best Real Estate Agencies (Công ty phân phối BĐS tốt nhất)

DKRA Vietnam còn là chủ nhân của giải Southeast Asia's Best Property Consultancy Firms (Công ty tư vấn BĐS tốt nhất).

Tại sự kiện còn diễn ra talkshow “Innovation In Real Estate Industry 2020” (Đổi mới sáng tạo trong ngành BĐS năm 2020) với sự góp mặt của những nhân vật tiên phong trong xu hướng đổi mới sáng tạo.

Talkshow mang lại những góc nhìn rõ ràng và sâu sắc hơn về chân dung và định nghĩa của đổi mới sáng tạo, về những ý tưởng và giải pháp hiệu quả để không ngừng đổi mới sáng tạo trong ngành BĐS.

Talkshow “Innovation In Real Estate Industry 2020”

Tại đêm Gala, Habitat for Humanity - Tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động trên quy mô quốc tế với mục tiêu hỗ trợ an cư - cũng đã xuất hiện với vai trò đối tác Charity, chính thức công bố dự án hợp tác dài hạn giữa Dot Property và Habitat for Humanity.

Những nhà chiến thắng tại Dot Property Southeast Asia Awards 2020 sẽ chính thức được nhắc đến là những đơn vị đồng hành hỗ trợ cho dự án charity này ở các kênh truyền thông nội bộ, các kênh truyền thông, tin tức đa phương tiện của Dot Property thực hiện từ nay cho đến hết tháng 07/2021.

Đại diện Habitat for Humanity Vietnam công bố dự án hợp tác dài hạn giữa Dot Property và Habitat for Humanity

Dot Property Southeast Asia Awards sẽ tiếp tục hành trình tạo động lực cho ngành BĐS Đông Nam Á

Dot Property Awards là một trong những giải thưởng BĐS quốc tế lớn và uy tín trong nước cũng như khu vực. Giải thưởng được thành lập bởi tập đoàn Dot Property Group - là thương hiệu bất động sản thuộc tập đoàn Lifull Connect (trụ sở tại Tây Ban Nha hoạt động tại 63 quốc gia) hiện đang sở hữu 10 cổng thông tin bất động sản có tốc độ phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á và ấn phẩm tạp chí Dot Property uy tín Xem danh sách thắng giải đầy đủ tại: http://bit.ly/Gala_DotProperty_SEA_Awards_2020

Ngọc Minh