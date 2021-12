Mức chênh lệch giá lớn giữa Dĩ An và TP. Thủ Đức tạo cơ hội cho người ở thực tìm về Dĩ An với mong muốn sở hữu nhà ở giá “mềm”, trong khi giới đầu tư đang rục rịch nắm bắt cơ hội ở giai đoạn đầu tăng trưởng.

Giá trong “vùng trũng”

Theo báo cáo quý II/2021 của batdongsan.com.vn, mặt bằng giá căn hộ tại quận 2 đang ở ngưỡng 118 triệu đồng/m2, Thủ Đức là 80 triệu đồng/m2, quận 9 là 55 triệu đồng/m2.

Giá rao bán trung bình các dự án mới mở bán từ năm 2019 - 2021 tại TP. Thủ Đức cũng thiết lập mặt bằng giá mới, với giá rao bán trung bình khoảng 86 triệu đồng/m2, tập trung chủ yếu quanh khu vực Thủ Thiêm và xa lộ Hà Nội. Mức giá này cao cấp 2,6 lần so với giá chào bán căn hộ trung bình tại TP. Dĩ An, tương đương với căn hộ Dĩ An chỉ bằng 38% giá chào bán tại TP. Thủ Đức.

Giá bán chỉ bằng 38% Thủ Đức là lý do nguồn cầu dịch chuyển về Bình Dương

Sự chênh lệch lớn về giá bán dù 2 khu vực này không cách xa nhau đã tạo động lực kéo theo dòng vốn đầu tư dịch chuyển về “vùng trũng”, nơi giá còn mềm và đang ở giai đoạn đầu tăng trưởng.

Báo cáo từ Batdongsan.com.vn tiếp tục chỉ ra, mức độ quan tâm ở Dĩ An trong 2 quý đầu năm nay cao bằng 52% so với TP. Thủ Đức, tính thanh khoản tăng mạnh lên đến 90% bất chấp dịch Covid-19. Sự gia tăng mức độ quan tâm về BĐS ở khu vực TP. Dĩ An là điều dễ hiểu khi mà giá căn hộ Thủ Đức đã tăng cao khiến nhiều người mua nhà có dòng vốn tích lũy vừa tầm không còn cơ hội.

Nguồn cầu ở thực tăng trưởng mạnh

Khác với những thị trường chưa hiện hữu, TP. Dĩ An được đánh giá là thị trường mạnh về nhu cầu ở thực. Nguồn cầu này đến từ hai hướng.

Hướng thứ nhất là giới trẻ, tầng lớp tri thức đang làm việc tại TP.HCM có yêu cầu cao về chất lượng nhà ở nhưng vốn tích lũy vừa tầm, mong muốn tìm kiếm nơi ở tiện nghi không quá xa trung tâm. Để sở hữu nhà ở theo đúng tiêu chí, một lượng lớn cư dân từ TP.HCM sẵn sàng dịch chuyển về Dĩ An mua nhà với giá thấp hơn nhiều lần.

Đơn cử, sở hữu căn hộ khoảng 76m2 tại Thủ Đức cần tầm tài chính trung bình 6,5 tỷ đồng trong khi tại Dĩ An, trong khi căn hộ dự án Charm Diamond thuộc phân khúc hạng sang có giá dự kiến chỉ bằng 1/3. Thời gian di chuyển từ trung tâm Dĩ An lên quận 1 mất khoảng 30 - 40 phút, tương đương các phường vùng giáp ranh của TP. Thủ Đức. Trong khi đó, từ đây về trung tâm TP. Thủ Đức là phường Trường Thọ chỉ mất khoảng 15 phút.

Nguồn cầu nhà ở tại Bình Dương gấp đôi TP.HCM và sẽ còn tăng mạnh nhờ đô thị hóa và bùng nổ FDI (ảnh: batdongsan.com.vn)

Nguồn cầu ở thực thứ hai đến từ lực lượng đông đảo chuyên gia, doanh nhân, dân văn phòng cấp cao sống trong khu vực. Báo cáo nhà ở thị trường Bình Dương của batdongsan.com.vn công bố vào năm 2020 cho thấy, tốc độ gia tăng dân số trung bình của Bình Dương là 7,3%/năm, gấp 3 lần TP. HCM. Tương đương với mỗi năm, nơi này cần thêm 7.171.520m2 nhà ở với khoảng 102.450 căn nhà (diện tích 70m2), gần gấp đôi TP.HCM.

Đơn vị này cũng chỉ ra hiện Bình Dương có 50.000 chuyên gia, hơn 1,5 triệu người trong độ tuổi lao động. Tuy nhiên nguồn cầu nhà ở của Bình Dương không dừng lại tại đây.

Theo thống kê, dân nhập cư Bình Dương là hơn 50%, tốc độ đô thị hóa đứng đầu cả nước lên đến 80,1%. Mặc dù trong quý III/2021, thị trường công nghiệp của Bình Dương chịu ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng ngay sau khi bước vào giai đoạn bình thường mới, tỉnh này tiếp tục chứng minh sức hút của thủ phủ công nghiệp hàng đầu Việt Nam.

Trong tháng 12, Bình Dương vừa đón nhận nguồn vốn 1 tỷ USD, cùng với đó là hàng chục hội thảo xúc tiến đầu tư diễn ra liên tục. Lũy kế đến tháng 11/2021, Bình Dương thu hút 37 tỷ USD, giữ vị trí số 2 cả nước về nguồn vốn FDI.

Điều này cho thấy, với sự bùng nổ về công nghiệp, Bình Dương sẽ còn đón nhận lượng lớn cư dân đến sinh sống và làm việc, chỉ số nhà ở, chuyên gia, người lao động tại đây cũng sẽ nhảy vọt. Là thị trường công nghiệp truyền thống, phát triển sớm nhất của Bình Dương, Dĩ An không nằm ngoài lan sóng này, tạo điều kiện cho thị trường BĐS nở rộ và đón những chu kỳ tăng giá mới để tương xứng với nhu cầu ở.

Dư địa tăng trưởng mạnh

“Tiền chảy về chỗ trũng” và “giá khởi điểm càng thấp tỷ lệ tăng giá càng cao” là quy luật thường thấy của thị trường BĐS. Sự phát triển của Dĩ An không thua kém vùng giáp ranh Thủ Đức trong khi mức giá còn mềm là cơ sở để nhà đầu tư nhìn thấy khả năng tăng giá của khu vực. Chưa kể ngay trong Bình Dương, mặt bằng giá căn hộ tại một số khu vực như Thuận An cũng đã chạm ngưỡng 45 triệu đồng/m2.

Nhà đầu tư tìm thấy cơ hội tăng trưởng giá và bài toán cho thuê khả quan (ảnh phối cảnh dự án Charm Diamond)

Với mức giá trung bình dao động khoảng 34 - 35 triệu đồng/m2, Dĩ An còn nhiều dư địa tăng trưởng như Thuận An trong ngắn hạn và dài hạn, đồng thời có tiềm năng tiệm cận với TP. Thủ Đức. Trang batdongsan.com.vn đã chỉ ra, trong giai đoạn 2018 - 2020, giá căn hộ Bình Dương đã tăng 68%, tương đương 23%/năm. Trong giai đoạn 2022 - 2025, Dĩ An đón thêm cú hích từ lộ trình lên đô thị loại I cùng những tuyến giao thông huyết mạch như hoàn thiện cầu vượt ngã tư 550, cấp như Quốc Lộ 1K mở rộng lộ giới 54m, DT743 A trở thành đường đô thị lộ giới 25m, DT743B lộ giới 74m, DT743C lộ giới 42m, đại lộ Độc Lập lộ giới 40m…

Chưa kể nhu cầu ở thực tạo ra thu nhập cho thuê tốt. Theo báo cáo từ batdongsan.com.vn, tỷ suất lợi nhuận căn hộ cao cấp của Bình Dương là 7 - 9%, cao hơn so với TP.HCM chỉ 5 - 6%. Đây là cơ sở để nhà đầu tư tại khu vực Dĩ An có thêm bài toán lợi nhuận tại thị trường này.

Doãn Phong