Phát triển bởi Tập đoàn BĐS An Gia (AGG), dự án The Standard không chỉ kiến tạo không gian an cư biệt lập mà còn mang đến trải nghiệm sống như nghỉ dưỡng mỗi ngày cho giới doanh nhân và những người có thu nhập cao tại Bình Dương.