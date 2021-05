Ngày 11/5/2021, Hoang Huy Group vừa tổ chức lễ khởi công dự án Hoang Huy Commerce (phường Kênh Dương và phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng), với kỳ vọng tiên phong kiến tạo xu hướng sống xanh đẳng cấp ở Hải Phòng.

Buổi lễ có sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội - Vương Đình Huệ; Bộ trưởng Bộ Công Thương - Nguyễn Hồng Diên; Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng - Nguyễn Văn Tùng và đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương cũng như lãnh đạo TP. Hải Phòng.

Bấm nút khởi công dự án Hoang Huy Commerce

Phát biểu tại lễ khởi công ông Đỗ Hữu Hậu - Thành viên HĐQT Hoang Huy Group - khẳng định, Hoang Huy Commerce là một trong những dự án trọng điểm của Hoang Huy Group tại thành phố Hải Phòng trong năm 2021.

“Với kinh nghiệm 30 năm xây dựng và phát triển của tập đoàn cùng triết lý kinh doanh “Không ngừng kiến tạo nâng cao chất lượng cuộc sống”, dự án Hoang Huy Commerce được triển khai nhằm xây dựng và phát triển khu nhà ở thương mại theo hướng đồng bộ, tập hợp nhiều tiện ích đẳng cấp”, ông Đỗ Hữu Hậu nhấn mạnh.

Theo đại diện Hoang Huy Group, giai đoạn 1 của dự án có tổng vốn đầu tư 3.706 tỷ đồng gồm 3 tòa nhà hình cánh hoa với các tên gọi ấn tượng: Lotus (hoa Sen), Camellia (hoa Trà) và Tulip (hoa Tulip) có thiết kế 35 tầng nổi, 1 tầng lánh nạn và 3 tầng hầm. Dự kiến đến quý IV/2023, dự án sẽ hoàn thành các hạng mục và đưa vào sử dụng.

Ông Đỗ Hữu Hậu - Thành viên HĐQT Hoang Huy phát biểu tại buổi lễ

Vị trí - chìa khoá đầu tư BĐS bền vững

Tọa lạc tại mảnh đất được bồi tụ bởi dòng sông Lạch Tray, thuộc khu vực phát triển trọng điểm Hồ Sen - Cầu Rào 2, tiếp giáp đại lộ Võ Nguyên Giáp và Thiên Lôi, kế cận Đại siêu thị Aeon Mall Hải Phòng; dự án Hoang Huy Commerce sở hữu vị trí “nhất cận thị - nhị cận giang - tam cận lộ”.

Từ Hoang Huy Commerce, trong phạm vi 2km, cư dân có thể dễ dàng di chuyển kết nối với trung tâm hành chính của quận, chợ dân sinh, trường học, bệnh viện, sân bay, siêu thị Aeon Mall, khách sạn 5 sao…

Hoang Huy Commerce là sự kết hợp hài hòa của “bộ ba” thịnh vượng: nhà phố - trung tâm thương mại - chung cư cao cấp, tôn vinh những trải nghiệm tiện ích dành cho cư dân, đồng thời không bỏ quên thế mạnh giao thương đặc trưng của một thương cảng sầm uất.

Với những ưu thế vượt trội, dự án Hoang Huy Commerce sở hữu tiềm năng “vươn mình” cùng nhịp phát triển của thành phố, được kỳ vọng là một đại đô thị kiểu mẫu - ngôi sao tương lai của TP. Hải Phòng.

Cảm hứng sống xanh với resort nhiệt đới trước thềm nhà

Một trong những điểm nhấn của dự án Hoang Huy Commerce chính là resort “trên không”. Nằm trên tầng 3, khu vực này được thiết kế như một ốc đảo thu nhỏ với bể bơi vô cực độc đáo, cùng thảm thực vật xanh mát mang phong cách nhiệt đới bên bờ bãi cát trắng lấp lánh. Đây sẽ là những phút giây thư giãn như lạc vào một bãi biển thơ mộng của resort 5 sao.

Phối cảnh resort nhiệt đới trên không hiếm hoi tại thành phố cảng Hải Phòng

Bên cạnh đó, dự án Hoang Huy Commerce còn tập hợp hệ thống tiện ích đầy đủ cho dân cư như: Trung tâm thương mại, khu vui chơi trẻ em rộng rãi trong nhà và ngoài trời, bể bơi bốn mùa mái kính, phòng tập gym & yoga, khu dạo bộ trên không, vườn nướng BBQ,…

Đón đầu công nghệ 4.0 với Smart Building

Đại diện Hoang Huy Group khẳng định, không chỉ là không gian sống xanh lý tưởng, Hoang Huy Commerce còn mang đến cho cư dân trải nghiệm “sống chất” nhờ ứng dụng nhiều công nghệ tòa nhà thông minh (Smart Building) như: Hệ thống thông minh BMS (Intelligent Building Management System) cho phép điều khiển và quản lý mọi hệ thống kỹ thuật trong toà nhà đồng bộ theo thời gian thực.

Hệ thống kiểm soát ra vào tòa nhà dùng công nghệ sinh trắc học Face ID, kết hợp thẻ thông minh đa năng và cổng thông minh Smart Gate. Hệ thống camera an ninh và Video Door-phone tạo thành hệ thống an ninh đa lớp. Khóa cửa thông minh dùng vân tay hoặc thẻ mang đến sự tiện lợi, an toàn cao và đẳng cấp cho căn hộ.

Bên cạnh đó, hệ thống đỗ xe thông minh hướng dẫn đỗ xe, dễ dàng tìm vị trí và kiểm tra hình ảnh xe, cũng cho phép tối ưu công tác quản lý.

Phối cảnh hệ thống tiện ích đẳng cấp của dự án Hoang Huy Commerce

Với dự án Hoang Huy Commerce, một lần nữa Hoang Huy Group khẳng định quyết tâm theo đuổi triết lý kinh doanh “kiến tạo cộng đồng, nâng cao cuộc sống” tiếp tục phát triển và xây dựng các dự án theo hướng đồng bộ, tập hợp nhiều tiện ích đẳng cấp để mang đến một hành trình sống thăng hoa và tràn đầy hứng khởi.

Bùi Huy