Hội An - điểm đến “chưa bao giờ cũ”

Hội An mang vẻ đẹp cổ kính xen lẫn nét yên bình được tạo nên bởi lối kiến trúc xưa cũ mộc mạc, kết tinh những giá trị tinh hoa của con người và văn hóa đặc trưng nơi đây.

Thời gian qua, Hội An liên tục được xướng tên trong “top” các thành phố, điểm đến đẹp nhất, đáng ghé thăm nhất hành tinh. Trong đó có thể kể đến “Thành phố tuyệt vời nhất thế giới”, “Điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu châu Á 2019” hay “Top 10 địa điểm du lịch hấp dẫn nhất châu Á năm 2020” (công bố bởi Pretty Wild World),..

Phố cổ Hội An thường xuyên được lọt vào danh sách giải thưởng và xếp hạng danh giá nhất thế giới.

Bên cạnh sức hấp dẫn mê hoặc của phố cổ, Hội An còn sở hữu một bãi biển tuyệt đẹp, lọt Top 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh - An Bàng. Bãi biển được mệnh danh là một phần linh hồn của phố Hội, với lớp cát mịn trắng ngà trải dài như vô tận, nước biển xanh thẫm với những đợt sóng bình yên.

Qua gần 20 năm, kể từ khi phố cổ Hội An được công nhận Di sản văn hóa thế giới, du lịch Hội An đã tăng tốc đáng kể với mức độ tăng trưởng doanh thu từ du lịch bình quân khoảng 30%/năm, góp phần thúc đẩy tiềm năng BĐS khu vực này phát triển.

Vài năm trở lại đây, thị trường BĐS Hội An - Quảng Nam được ghi nhận sôi động ở hầu hết các phân khúc, đặc biệt là dòng BĐS nghỉ dưỡng, du lịch.

Ngoài các dự án BĐS ven sông hay nội đô, toàn bộ trục ven biển từ Hà My - An Bàng tới Cửa Đại đã kín các dự án BĐS của các tập đoàn hàng đầu Việt Nam. Hội An là địa điểm hấp dẫn được nhiều nhà đầu tư tìm kiếm và săn đón, đặc biệt là BĐS du lịch.

Lợi thế hướng biển của dự án Shantira Beach Resort & Spa

Tọa lạc tại vị trí “kim cương” trên đường Lạc Long Quân, trục đường BĐS du lịch tỷ đô Đà Nẵng - Hội An, Shantira Beach Resort & Spa gắn liền với bãi biển An Bàng.

Dự án có thiết kế đặc biệt, lấy cảm hứng từ những con thuyền vươn ra biển lớn, 100% căn hộ có tầm nhìn hướng ra đại dương bao la. Là dự án có chiều cao bậc nhất khu vực, từ ban công căn hộ rộng rãi hướng biển, bạn có thể phóng tầm mắt thu trọn mỹ cảnh của Cù Lao Chàm và bán đảo Sơn Trà - Đà Nẵng. Đồng thời, hướng nội đô cũng ngắm nhìn phố Hội với lung linh ánh đèn.

Shantira Beach Resort & Spa sở hữu riêng 1,5ha mặt biển An Bàng

Dấu ấn nổi bật của Shantira Beach Resort & Spa là có tới 1,5ha diện tích mặt biển. Chỉ vài bước thôi, bạn đã “chạm” vào vẻ đẹp quyến rũ của bãi biển An Bàng đẹp bậc nhất hành tinh. Cùng với hệ thống tiện ích đẳng cấp 5 sao, căn hộ resort biển Shantira sẽ là nơi lưu trú hàng đầu, đáp ứng được các yếu tố nghỉ dưỡng đẳng cấp của giới thượng lưu.

Bình minh trên biển nhìn từ Shantira

Bên cạnh đó, bạn có thể di chuyển một cách dễ dàng từ Shantira tới các địa điểm du lịch nổi tiếng như mất 5 phút di chuyển tới phố cổ Hội An, 30 phút tới sân bay quốc tế Đà Nẵng, 1 giờ để tới thánh địa Mỹ Sơn.

Shantira Beach Resort & Spa được phát triển bởi Tập đoàn Hoàng Gia Hội An với 21 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn và BĐS tại thị trường Hội An. Đơn vị này đã và đang đầu tư vận hành chuỗi khách sạn 4 và 5 sao đẳng cấp quốc tế như: MGallery by Sofitel (5 sao), khách sạn Royal Riverside Hội An, khách sạn River Suite Hội An…

Tổ hợp căn hộ resort biển và biệt thự mặt tiền biển cao cấp Shantira được phát triển theo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế và quản lý vận hành bởi Dusit Thani - Tập đoàn quốc tế với hơn 70 năm kinh nghiệm khai thác thị trường Đông Nam Á. Với số lượng sản phẩm hữu hạn, Shantira dự kiến cung cấp ra thị trường 70 căn biệt thự mặt tiền biển cao cấp và 497 căn hộ resort với các dòng sản phẩm căn hộ studio, 1PN, 2PN, 3PN có diện tích từ 26,7m2 - 105,9m2.

