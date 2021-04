Ixora Ho Tram by Fusion là dự án thành phần thuộc khu phức hợp 164ha Ho Tram Strip. Nơi đây sở hữu hàng loạt tiện ích nội, ngoại khu xứng tầm, hứa hẹn là một “thiên đường” nghỉ dưỡng giàu tiềm năng đầu tư.

Yêu cầu về nơi nghỉ dưỡng khắt khe hơn

Thời điểm hậu đại dịch Covid-19 ở Việt Nam đánh dấu sự sôi động của các khu phức hợp đô thị biển với hàng loạt tiện ích xứng tầm, tạo nên hệ sinh thái nghỉ dưỡng, trải nghiệm và đầu tư, kinh doanh lý tưởng. Một chuyên gia nhận định: “Đây sẽ là những sản phẩm dẫn dắt xu thế phát triển của BĐS ven biển trong thời gian tới”.

Giờ đây, các dự án BĐS biển đang được phát triển theo mô hình khu phức hợp nghỉ dưỡng đa dạng, gồm: căn hộ khách sạn, biệt thự, các tiện ích thể thao, vui chơi, giải trí…. Tuy nhiên, các chuyên gia đánh giá, trong thị trường BĐS phát triển như vũ bão, không phải nhà đầu tư nào cũng đủ năng lực kiến tạo nên những khu phức hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp, với hàng loạt tiện ích đồng bộ như vậy.

Ho Tram Strip - “một điểm đến, triệu trải nghiệm” với quần thể các tiện ích đẳng cấp đã, đang và sẽ triển khai

Trong khi đó, theo dự báo, tầng lớp trung lưu tại Việt Nam sẽ chiếm 25% dân số vào năm 2025, tức khoảng 25 triệu người. Điều này cũng đồng nghĩa với yêu cầu ngày càng khắt khe. Trong đó, các không gian nghỉ dưỡng cần đáp ứng theo tiêu chí “một điểm đến, triệu trải nghiệm”: từ nghỉ ngơi, thể thao, giải trí đến trải nghiệm ẩm thực.

Để đáp ứng nhu cầu này, cần có hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại như sân bay, đường cao tốc nhằm giúp thu hẹp khoảng cách giữa các thành phố và khu nghỉ dưỡng ven biển “hot hit”, mà Hồ Tràm là một ví dụ đắt giá.

“Thiên đường” nghỉ dưỡng giàu tiện ích

Bên cạnh vị trí đắc địa và danh tiếng của chủ đầu tư, tiện ích đẳng cấp, đồng bộ chính là “điểm cộng” sáng giá cho mỗi dự án, đặc biệt ở các dự án BĐS nghỉ dưỡng.

Không chỉ là một không gian nghỉ dưỡng, Ixora Ho Tram by Fusion còn mang đến những trải nghiệm độc đáo qua hàng loạt tiện ích cao cấp, để mỗi giây phút trôi qua là một khoảnh khắc đáng nhớ với du khách. Ixora Ho Tram by Fusion tựa một “thiên đường” nghỉ dưỡng lý tưởng, với vô vàn tiện ích nhờ hưởng lợi từ khu phức hợp Ho Tram Strip như: cụm khách sạn InterContinental The Grand Ho Tram Strip, Holiday Inn Resort; sân golf danh giá và đẳng cấp bậc nhất The Bluffs được thiết kế bởi huyền thoại Greg Norman, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe cho các giải đấu quốc tế chuyên nghiệp; hay dự án công viên nước hiện đại sắp được xây dựng.

Ixora Ho Tram by Fusion thừa hưởng các tiện ích đẳng cấp hàng đầu như: sân golf, hệ thống khách sạn với các trải nghiệm ẩm thực, vui chơi, giải trí… lý thú

Điểm đặc biệt của Ixora Ho Tram by Fusion chính là chủ đầu tư Ho Tram Project Company Ltd hoàn thiện các tiện ích sẵn có trong khu phức hợp: từ sân golf, casino, quần thể nhà hàng, quầy bar, lounge, club, cho đến các dịch vụ vui chơi như: hồ bơi, phòng gym, spa, mua sắm.

Ở Mỹ, việc tích hợp sân golf trong dự án BĐS nghỉ dưỡng tại Mỹ giúp kích hoạt mức giá bán BĐS nghỉ dưỡng tại thị trường này từ 8 - 12%. Tại Anh, giá bán trung bình 1 căn biệt thự sân golf cao hơn 1.8 - 2.5 lần so với giá bán 1 căn biệt thự thông thường. Dễ dàng thấy, dự án nghỉ dưỡng có sân golf có một hấp lực khó chối từ với tầng lớp ưu tú. Ở Ho Tram Strip, sân golf 18 lỗ The Bluffs gần kề Ixora Ho Tram by Fusion sẽ mang đến sự thuận tiện, giàu tiện ích, lý tưởng cho các “tín đồ” môn thể thao “sang chảnh” này.

Không những thế, chủ đầu tư sẽ dành tặng gói Golf Membership của The Bluffs Golf Course cho các chủ nhân tương lai của những ngôi biệt thự tại đây. Ngoài ra, đối với sản phẩm biệt thự, khách hàng sở hữu có thể sử dụng thường trực như ngôi nhà thứ hai, dùng để nghỉ dưỡng quanh năm hoặc tham gia chương trình vận hành cho thuê, có chia sẻ lợi nhuận 70%.

Ixora Ho Tram by Fusion hiện đang dành tặng gói Golf Membership của The Bluffs Golf Course cho các chủ nhân của những ngôi biệt thự của dự án

Cùng với đó, chủ đầu tư có kế hoạch xây dựng công viên nước hiện đại, kề bên dự án. “Bức tranh” về quần thể khu nghỉ dưỡng nhộn nhịp, tươi mới và sang trong bậc nhất - Ho Tram Strip đang từng ngày rõ nét hơn. Các chuyên gia nhận định, tất cả tạo nên 1 “thiên đường” vui chơi giải trí bất tận bên bờ biển và tại nơi đó, khách hàng của Ixora Ho Tram by Fusion dễ dàng bước vào thế giới của những dịch vụ hàng đầu, đẳng cấp quốc tế.

Đại diện chủ đầu tư Ho Tram Project Company Ltd cho biết sẽ mang đến quà tặng hai xe Mercedes-Benz E200 (có giá trị lên đến gần 5 tỷ đồng) dành cho 2 khách hàng may mắn của Ixora Ho Tram by Fusion, như một lời đón chào đến với “thiên đường” nghỉ dưỡng tuyệt vời này.

