Không kịp thời phát hiện các dấu hiệu sau đây trong nhà, gia chủ có thể đối mặt nguy cơ điện giật, cháy nổ, hỏa hoạn nghiêm trọng.

Ổ cắm nóng lên

Một số đồ dùng bằng điện nóng lên khi sử dụng là chuyện thường gặp, nhưng nếu ổ cắm có dấu hiệu này thì nên kiểm tra kỹ lưỡng. Khi ổ cắm bị lỏng, điện nặng tiêu tốn tăng cao sẽ chuyển thành nhiệt thải khiến cho ổ cắm nóng. Nếu phát hiện ổ cắm nóng, cần phải rút ra ngay lập tức rồi cắm lại một cách an toàn, tránh bị lỏng. Sau khi làm lại, ổ cắm vẫn nóng thì đừng nên chủ quan mà cần nhờ thợ kiểm tra.

Đèn bị nhấp nháy

Một hệ thống điện vận hành trơn tru sẽ không có dấu hiệu bất thường kể cả đèn chiếu sáng nhấp nháy. Nếu đèn nhấp nháy có thể là dấu hiệu cho thấy dây dẫn bị lỏng. Chủ nhà cần kiểm tra xem có bao nhiêu đèn bị nháy.

Nếu như chỉ có một đèn gặp vấn đề này nguyên nhân do dây điện. Nhưng nếu số lượng đèn nháy nhiều hơn có thể do mạch điện đang gặp vấn đề. Do đó, bạn cần xem xét hộp cầu dao hoặc nhờ thợ sửa chữa điện kiểm tra cho chắc chắn.

Ổ điện bung khỏi tường

Sau khi hoàn tất lắp đặt, các ổ điện phải gắn chặt vào tường. Nếu như gia chủ nhìn thấy ổ điện lỏng lẻo là dấu hiệu không tốt, biểu hiện nguy cơ mất an toàn. Khi ổ điện không gắn chặt có thể gây phóng điện, đoản mạch dẫn tới hỏa hoạn, thậm chí chạm vào có thể gây điện giật.

Với các gia đình có trẻ em phải chú ý đến vấn đề này nhằm tránh tai nạn đáng tiếc. Hiện nay, trên thị trường có bán dụng cụ bịt ổ điện giúp đảm bảo an toàn cho bé. Thông thường trẻ nhỏ không ý thức được sự nguy hiểm nên sẽ thò các loại bút, que sắt, đinh vào thử dẫn đến hậu quả thương tâm nếu không được phát hiện.

Có chuột trong nhà

Mặc dù có kích thước nhỏ, nhưng chuột là nỗi ám ảnh với con người. Chúng chui rúc ở khắp nơi từ xó nhà, cống rãnh, bãi rác dẫn đến mang nhiều vi khuẩn, mầm bệnh gây hại. Tuy nhiên, không chỉ có vậy, nếu nhìn thấy chuột "tung tăng" trong nhà không loại trừ khả năng loài này sẽ gặm nhấm đường dây điện hay dây của các thiết bị điện. Các dây bị chuột gặm có thể tiềm ẩn nguy cơ gây điện giật khi cầm vào. Do đó, nếu thấy chuột trong nhà, bạn cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện để sớm phát hiện các vấn đề bất thường.

Dùng dây điện không đảm bảo

Hồi những năm 1960, hệ thống dây điện sử dụng nhôm là phổ biến có thể do sự thiếu hụt nguyên liệu đồng. Tuy nhiên, một cuộc khảo sát thực hiện ở Mỹ cho thấy, dùng dây nhôm có thể dẫn đến nguy cơ hỏa hoạn. Quá trình oxy hóa nhôm quá nóng là nguy cơ dẫn đến cháy nổ.

Các loại dây cáp điện kém chất lượng thường được làm từ đồng nhiều tạp chất, đường kính sợi nhỏ, thiếu số sợi nên tiêu tốn điện năng sử dụng, ngoài ra khả năng chịu tải kém có thể dẫn đến quá tải và cháy nổ.

Xung quanh nhà có mùi khét

Mùi khét xuất hiện trong nhà là dấu hiệu không ổn, cần kiểm tra hệ thống điện ngay. Đôi khi nguyên nhân do nướng bánh hay nấu món gì đó quá lâu, nhưng nếu như không phải vì các lý do này thì mùi khét có thể xuất phát từ đường dây điện trong nhà.

Mùi khét phát ra do dây điện nóng lên quá mức làm chảy lớp vỏ nhựa bên ngoài. Nếu không phát hiện kịp thời sẽ dẫn đến hỏa hoạn. Thực tế rất nhiều vụ cháy nổ đã xảy ra xuất phát từ một chi tiết nhỏ trên đường dây bị nóng quá mức, cháy âm ỉ lan ra cả hệ thống điện trong nhà.

Kim Ngân (Theo Brightside)