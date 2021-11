Nguồn cung hạn chế nhưng nhu cầu mua ổn định, giá bán tăng khiến nhà liền thổ tại các tỉnh cận TP.HCM được săn đón. Sở hữu nhiều lợi thế về kinh tế, hạ tầng, phân khúc này tại Long An được kỳ vọng “sáng cửa” dịp cuối năm.

BĐS Long An tăng “mảng sáng” với phân khúc nhà liền thổ

Theo JLL, trong quý III/2021, do giãn cách nên nguồn cung nhà liền thổ mới tại TP.HCM và các tỉnh giảm sâu, chỉ đạt 274 căn, thị trường vùng ven tiếp tục giữ vị trí chủ lực chủ yếu tập trung ở Bình Dương và Long An, trong khi TP.HCM vắng bóng nguồn cung trong suốt quý qua. Việc giãn cách nghiêm ngặt cũng dẫn tới sụt giảm lượng tiêu thụ (giảm 87,4% so với quý trước), đặc biệt là ở nhóm mua đầu tư, tuy vậy nhu cầu mua để ở vẫn ổn định.

Giảm cả cung lẫn lượng tiêu thụ, song giá bán sơ cấp trung bình của nhà liền thổ tại TP.HCM và các tỉnh lân cận vẫn đạt 2.913 USD/m2 đất, tăng 15,7% theo năm và tăng nhẹ 2,2% theo quý. Việc siết chặt nguồn cung tại TP.HCM đang đẩy dòng vốn tại thị trường này về các tỉnh lân cận, đặc biệt tại các tỉnh có tiềm năng phát triển vượt trội.

Bên cạnh các thị trường quen thuộc như Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An được xem là thị trường mới còn nhiều tiềm năng phát triển nên biên độ tăng giá đáng kỳ vọng.

Phân khúc BĐS liền thổ tại Long An đang thu hút người mua ở thực và giới đầu tư

Về hạ tầng, với lợi thế cửa ngõ vùng ĐBSCL nối kết với TP.HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ; Long An được sự quan tâm đầu tư lớn của Chính phủ về mặt hạ tầng và kinh tế. Theo sở GTVT tỉnh Long An, trong thời gian tới, tỉnh sẽ đẩy mạnh thi công 3 dự án trọng điểm: ĐT.830, đường vành đai TP. Tân An và tuyến đường Tân Lập - Long Hậu; gần 614 tỷ đồng xây cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn 2021 - 2026, TP.HCM sẽ triển khai 7 dự án giao thông nối liền TP.HCM với Long An và ĐBSCL với số vốn lên đến 50.000 tỷ đồng.

Về tiềm lực kinh tế, hiện Long An đang là tỉnh dẫn đầu cả nước về thu hút FDI (10 tháng đầu năm 2021) lên tới 3,68 tỷ USD, chiếm 15,5% tổng vốn đầu tư FDI đăng ký cả nước (theo Bộ KH&ĐT).

Về lợi thế về sản phẩm, giá bán sơ cấp trung bình nhà phố tại Long An chỉ từ 1.500 USD/m2 đất, thấp hơn Bình Dương và Đồng Nai (từ gần 2.000 - 3.000 USD/m2 đất) và chưa bằng 1/4 tại thị trường TP.HCM (hơn 6.300 USD/m2 đất) (theo dữ liệu của JLL); là thị trường mới, Long An vẫn đang sở hữu quỹ đất rộng lớn cũng như sự đa dạng về sản phẩm.

Những lợi thế trên giúp Long An trở thành đích ngắm của nhà đầu tư và người mua ở thực, đặc biệt phân khúc nhà liền thổ được kỳ vọng tăng “mảng sáng” cho bức tranh thị trường Long An thời gian tới. Đặc biệt, tại những dự án có không gian sống chất lượng, tiện ích đủ đầy và chủ đầu tư danh tiếng được dự báo thu hút người mua dịp cuối năm.

Taka Garden Riverside Homes - dự án khu dân cư chuẩn Nhật, giá vừa tầm

Dù không có nhiều dự án mới, song Long An vẫn là thị trường thu hút người mua BĐS liền thổ cao trong thời gian qua. Ông Hoàng Thắng (ngụ tại TP.HCM) chia sẻ, trước đây ông thường chỉ tập trung vào các dự án tại TP.HCM, tuy nhiên từ 2019 đến nay, ông cũng phân bổ dòng vốn của mình cho thị trường vùng ven. Hiện, mức đầu tư của ông là 30% tại TP.HCM và 70% cho các tỉnh lân cận, và Long An là thị trường được ông tập trung vốn.

“Trước khi đợt dịch thứ 4 bùng phát, tôi đã quan tâm đến dự án Taka Garden Riverside Homes tại TP. Tân An, dự án không lớn nhưng có nhiều điểm nhấn ấn tượng, lấy tiêu chuẩn Nhật làm thước đo chất lượng, dự án đề cao sự riêng tư, thoải mái và hoà hợp với thiên nhiên; vị trí trung tâm Tân An và bên dòng sông Vàm Cỏ Tây là điểm cộng giúp gia tăng giá trị của dự án”, ông Thắng chia sẻ.

Được biết, Taka Garden Riverside Homes là dự án được Cát Tường Group phát triển tại TP. Tân An, Long An. Với hành trình “kiến tạo BĐS nhân văn - bền vững”, đơn vị này vừa được vinh danh với hạng mục “Best Developer Southern Vietnam” (Nhà phát triển BĐS tốt nhất miền Nam) tại Dot Property Vietnam Awards 2021.

Những tiện ích thỏa mãn các tiêu chí khắt khe theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản giúp Taka Garden Riverside Homes thu hút khách hàng thế hệ Y có nhu cầu ở thực (ảnh phối cảnh)

Được quy hoạch và phát triển theo tiêu chuẩn Nhật Bản, dự án Taka Garden Riverside Homes đang được người mua nhà trẻ đánh giá cao. Để đề cao tính hiện đại, sự cân bằng, Cát Tường Group đã dành nhiều tâm huyết cho các tiện ích thư giãn, chăm sóc sức khỏe, kết nối cộng đồng như: khu vườn thiền Nhật, công viên ven sông, khu vui chơi trẻ em và thể dục, đài vọng cảnh, BBQ ngoài trời...

“Hệ thống cây xanh trải đều khu dân cư, vỉa hè được dùng loại gạch interlock giúp thấm thoát nước và điều tiết không khí hay “máy điều hoà” tự nhiên từ dòng sông Vàm Cỏ Tây đều giúp cư dân được trải nghiệm một cuộc sống “xanh” đúng nghĩa”, đại diện Cát Tường Group chia sẻ.

Cũng theo Cát Tường Group, hướng tới đối tượng khách hàng trẻ trí thức; chủ đầu tư hướng tới giá bán vừa tầm cùng chính sách bán hàng hấp dẫn giúp giảm áp lực tài chính cho khách hàng. Hiện dự án đang được giới thiệu ra thị trường với mức giá hơn 2 tỷ đồng, thanh toán từ 30% giá trị sản phẩm, chiết khấu 7%. Đối tác chiến lược - ngân hàng Vietcombank cam kết cho vay tới 70% giá trị tài sản, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% đến 18 tháng, thời hạn vay lên đến 10 năm.

“Bên cạnh đó, với khách hàng mua sản phẩm Taka Garden Riverside Homes thành công, mỗi sản phẩm sẽ được nhận 1 nhẫn vàng trị giá 5 triệu đồng cùng cơ hội nhận nhiều giải thưởng hấp dẫn khác: xe Honda SH Mode, xe ô tô Honda HRV 2021, tủ lạnh thông minh Samsung, TV Samsung 4K 65 inches...”, đại diện Cát Tường Group nói.

Bùi Huy