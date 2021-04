Thị trường bất động sản Phú Quốc đang chứng kiến dòng vốn lớn từ các nhà đầu tư bất động sản F0 - những người mới, thận trọng, đầu tư an toàn, có định hướng.

Giao dịch sôi động, xuất hiện nhà đầu tư F0

Sau hơn 3 tháng lên thành phố, Phú Quốc vẫn giữ được nhịp là tâm điểm đầu tư trên thị trường bất động sản với hàng ngàn giao dịch thành công, trị giá giao dịch nhiều ngàn tỷ đồng, xuất hiện hiện tượng chênh cao tại các phân khúc như shop thương mại dịch vụ, chung cư để ở, khách sạn mini, căn hộ dịch vụ.

Thành phố không ngủ Grand World nằm trong siêu quần thể Phú Quốc United Center đang là tâm điểm thu hút các nhà đầu tư bất động sản

Điển hình như tại dự án Grand World - Phú Quốc United Center, 198 căn shop house và 40 căn Boutique Hotel của đợt mở bán đầu tiên đã cháy hàng.

“Hiện thị trường chỉ còn giao dịch mua đi bán lại của nhà đầu tư thứ cấp, nhiều căn được trả chênh 2-3 tỷ đồng nhưng nhà đầu tư cũng không bán”, đại diện đơn vị bán hàng cho biết.

Đặc biệt, thị trường ghi nhận sự xuất hiện của những nhà đầu tư F0, gồm, những nhà đầu tư mới “thắng” trên thị trường chứng khoán chuyển nguồn tiền lời sang bất động sản, những nhà đầu tư địa phương lâu nay vẫn “găm tiền” vào kênh vàng và các kênh đầu tư khác, những nhà đầu tư rút tiền tiết kiệm đi mua bất động sản do lãi suất càng ngày càng thấp.

Chưa có một thống kê nào chính xác, đầy đủ về lượng nhà đầu tư mới vào thị trường này, tuy nhiên, những giao dịch thành công và nguồn tiền đều đặn chảy vào các sản phẩm bất động sản mới tại Phú Quốc cho thấy rất rõ nét sự xuất hiện của các nhà đầu tư F0 tiềm năng.

Theo các chuyên gia, đây là tín hiệu tốt cho thị trường bởi các nhà đầu tư F0 đầu tư có tính toán, có định hướng và họ - do có kinh nghiệm đầu tư từ các kênh tài chính khác từ nhiều năm- sẽ thận trọng và chỉ xuống tiền với các sản phẩm đầu tư an toàn, sinh lời ổn định, không tạo ra sốt ảo hay bong bóng bất động sản.

Xu hướng one-stop-destination và làn sóng đầu tư mới

Trước đây, nói tới du lịch Phú Quốc phần lớn mọi người nghĩ tới đi nghỉ dưỡng và phải là người giàu mới đi được vì vé máy bay đắt đỏ và chi phí lưu trú cũng như ăn uống, vui chơi không hề rẻ như các điểm du lịch biển khác như Mũi Né, Đà Nẵng, Quy Nhơn…

Tuy nhiên, cùng với hiệu ứng lên thành phố, sự an toàn trong suốt mùa Covid vừa qua cùng với chính sách kích cầu du lịch nội địa, Phú Quốc đang là điểm đến sáng giá, thu hút khách du lịch toàn quốc, ở tất cả các phân khúc từ người giàu tới bình dân.

Độ tuổi khách du lịch tới Phú Quốc cùng ngày càng trẻ hóa và đa dạng, từ những gia đình đa thế hệ, khách đoàn, khách Mice tới các bạn trẻ đi phượt, đi trải nghiệm những vùng đất mới. Thống kê của ngành du lịch cho thấy, tính đến cuối tháng 11/2020, thành phố đảo Phú Quốc đã đón 3,5 triệu lượt khách du lịch, gần gấp đôi các thành phố du lịch nổi tiếng khác như Đà Nẵng, Nha Trang.

Với nhiều dòng sản phẩm, Phú Quốc đáp ứng đầy đủ nhu cầu của du khách, từ những khách du lịch nghỉ dưỡng hay du lịch trải nghiệm

Ngành du lịch Kiên Giang dự báo, thành phố đảo Phú Quốc sẽ là thiên đường du lịch bùng nổ trong hè này. Đặc biệt, với sự xuất hiện của mô hình hoạt động kinh tế đêm tại Bắc Đảo, Phú Quốc trở thành điểm du lịch đầu tiên trong cả nước đón đầu xu hướng du lịch mới hậu Covid: “một điểm đến mọi nhu cầu” (one-stop-destination).

Điểm đặc thù của xu hướng one-stop-destination là du khách không chỉ tới Phú Quốc để nghỉ dưỡng và tận hưởng không gian đẳng cấp, sang trọng của phòng ở, mà họ sẽ “đi nhiều hơn ở”, trải nghiệm những điểm mới mẻ của một Phú Quốc sôi động cả ngày lẫn đêm. Họ sẽ ưu tiên cho việc ăn uống, mua sắm, giải trí hơn là chi phí quá nhiều tiền cho phòng ở. Đây cũng là trào lưu du lịch mới trên toàn thế giới, xuất phát từ tâm lý “chi tiêu thông minh”, “thắt chặt hầu bao” đối phó với những tác động của dịch bệnh.

Đón đầu xu thế này, tại Bắc Đảo, Vingroup cuối tháng 4 tới đây sẽ khai trương thành phố không ngủ, Phú Quốc United Center - mô hình hoạt động như phố đêm Asiatique (Bangkok), Clark Quay (Singapore)...hứa hẹn đem tới cho du khách những cuộc vui bất tận, sôi động 24/24 giờ. Với quy mô lên đến hơn 1.000 ha, sở hữu hàng nghìn hạng mục vui chơi giải trí kỷ lục và hệ sinh thái nghỉ dưỡng, mua sắm hoạt động 24/7 - Phú Quốc United Center sẽ là siêu quần thể không ngủ đầu tiên tại Việt Nam; đưa Phú Quốc trở thành “điểm đến quốc tế mới” tại Châu Á.

Đặc biệt, để phục vụ cho phân khúc khách hàng mới, Vingroup tung ra thị trường hai dòng sản phẩm khách sạn thông minh cực kỳ hấp dẫn và hợp lý. Đó là chuỗi Boutique Hotel và VinHolidays. Trong đó, Boutique Hotel có 198 căn, mỗi căn khoảng 25 phòng, VinHolidays 1 và 2 với khoảng hơn 1500 phòng khách sạn tiêu chuẩn, đáp ứng nhu cầu của phân khúc khách hàng “đi nhiều hơn ở”.

Những khách hàng này thay vì chi trả 3 - 4 triệu đồng tiền phòng mỗi đêm, thì họ chỉ phải chi trả từ 1 - 1,5 triệu đồng cho phòng khách sạn tại VinHolidays và các Boutique Hotel, số tiền còn lại họ dùng cho việc ăn uống, mua sắm, vui chơi, giải trí. Đây là xu hướng rất được khách hàng ưa chuộng.

Nhận thấy tiềm năng rất lớn từ nguồn khách này, các nhà đầu tư bất động sản, đặc biệt là các nhà đầu tư F0 đang ào ạt rót tiền vào phân khúc Boutique Hotel và căn hộ khách sạn VinHolidays.

Một vốn bốn lời

Theo đại diện chủ đầu tư, Boutique Hotel có 198 căn, chủ đầu tư mở bán 40 căn đợt 1 và đã cháy hàng. Sắp tới, chủ đầu tư sẽ mở bán đợt 2 với 35 căn tiếp theo, giao dịch tốt, tiềm năng sinh lời ngay cho nhà đầu tư.

Căn hộ khách sạn VinHolidays 1 đã được đưa vào vận hành từ cuối tháng 12/2020, tín hiệu khả quan, tích cực, được khách du lịch, nhất là các bạn trẻ yêu thích cũng nhận được sự quan tâm lớn của các nhà đầu tư.

Với tập khách hàng đa dạng và rộng khắp, cùng chi phí thấp hơn, các sản phẩm VinHolidays đảm bảo công suất khai thác, đem lại dòng tiền ổn định cho nhà đầu tư. Chuỗi VinHolidays do chính Vinpearl vận hành, với kinh nghiệm và khả năng vận hành đã được bảo chứng về năng lực khi thời điểm Covid-19 vừa qua vẫn thu hút được lượng khách nghỉ dưỡng lớn, đảm bảo đem đến dòng tiền sinh lời trong dài hạn cho nhà đầu tư.

Căn hộ VinHolidays được đánh giá là sản phẩm đầu tư hấp dẫn tại Phú Quốc khi suất đầu tư thấp và nhận được cam kết lợi nhuận 10% trong 3 năm đầu tiên

Hơn thế, chủ đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính hết sức hấp dẫn, khách đầu tư sẽ nhận được nhà để kinh doanh ngay sau khi đóng chỉ 30% giá trị căn hộ. Chỉ từ 800 triệu - 1 tỷ đồng, suất đầu tư rất thấp, khách hàng đã sở hữu một căn hộ tại chuỗi VinHolidays và đưa vào khai thác được ngay, lợi nhuận 10% trong 3 năm đầu tiên. Với suất đầu tư này, có thể khẳng định nhà đầu tư không mua hay đầu tư được sản phẩm nào có lợi thế, sinh lời ngay và an toàn như căn hộ VinHolidays.

Giới chuyên gia dự báo, khi Phú Quốc United Center đi vào hoạt động, du khách quốc tế tới Phú Quốc chắc chắn tăng đột biến bởi so với các trung tâm vui chơi, giải trí, mua sắm trong khu vực, Phú Quốc giàu lợi thế hơn do là thiên đường du lịch biển. Chuỗi phòng khách sạn Boutique Hotel hay căn hộ VinHolidays rẻ hơn nhiều so với khu vực mà chất lượng phục vụ lại tốt hơn sẽ là điểm cộng rất lớn.

Quan sát của các đơn vị bán hàng cho thấy, các nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư F0 nghiên cứu khá kỹ thị trường và họ đã chọn sản phẩm VinHolidays chính bởi các tiềm năng nêu trên cộng với suất đầu tư thấp, phù hợp với những người mới tham gia đầu tư bất động sản, tâm lý đầu tư chọn sản phẩm an toàn, sinh lời ngay và bền vững, pháp lý đầy đủ và chủ đầu tư có uy tín, có thương hiệu.

Dự báo trong thời gian tới, nguồn vốn từ các nhà đầu tư F0 sẽ còn tiếp tục chảy vào kênh đầu tư này.

Hà An