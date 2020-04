Thời gian đối diện với dịch bệnh cũng như trải qua những ngày sống chậm đã tác động và thúc đẩy nhu cầu sở hữu căn hộ nghỉ dưỡng tại gia tăng cao.

Nhu cầu sở hữu căn hộ nghỉ dưỡng gia tăng

Theo một khảo sát gần đây cho thấy, tình trạng quá tải dân số, thiếu không gian xanh, nạn kẹt xe, ô nhiễm khói bụi hay rác thải từ các nhà máy, cùng với áp lực lớn về công việc & cuộc sống là những nguyên nhân chính khiến nhiều gia đình ở TP.HCM mong muốn có cuộc sống yên bình, trong lành.

Tâm lý tìm về với thiên nhiên, sống chậm lại để cảm nhận và yêu thương nhiều hơn càng được đẩy lên khi mọi người đối diện với dịch bệnh Covid-19 cũng như trải qua những ngày sống cách ly xã hội.

Một chuyên gia tâm lý cho biết, Covid-19 đã giúp con người ta càng nhận ra được giá trị đích thực của cuộc sống, thấy được mình thật sự cần gì và muốn gì. Cảm nhận một cách rõ ràng về sự bình yên, kết nối, nghỉ ngơi bên gia đình, do đó nhiều người mong muốn sở hữu căn hộ không chỉ gần gũi với thiên nhiên mà còn phải mang lại cảm giác nghỉ dưỡng mỗi ngày.

Chị Lê Minh Trang, chịu trách nhiệm giám đốc truyền thông một công ty giải trí tại TP.HCM chia sẻ, “Hơn nửa tháng qua, chị vẫn làm việc tại nhà theo quyết định của công ty. Mọi thứ vẫn thế, đúng giờ ngồi vào bàn làm việc, ngăn nắp và gọn gàng. Chỉ khác là những ngày này chị thấy bình yên đến lạ khi có được cảm giác hạnh phúc bên những người thân yêu. Quan tâm hơn đến sức khỏe và trân trọng hơn những phút giây yêu thương bên gia đình, chị đang bàn với chồng về kế hoạch hết dịch sẽ tìm kiếm một căn hộ mang phong cách resort để có thể sống chậm và tận hưởng cuộc sống ý nghĩa hơn”.

Có thể nói nhu cầu của giới nhà giàu tại TP.HCM với căn hộ mang phong cách nghỉ dưỡng tại gia ngày càng rõ nét. Bên cạnh đó thì sự gia tăng nhu cầu còn đến từ một bộ phận không nhỏ giới Việt kiều, người nước ngoài tới làm việc và sinh sống ở Việt Nam.

Chỉ số niềm tin và sự an tâm với Việt Nam gia tăng khi chúng ta đã có những biện pháp kiểm soát dịch Covid-19 hiệu quả khiến nhiều người có xu hướng hồi hương, hay mong muốn định cư lâu dài và tìm kiếm những căn hộ cao cấp chất lượng.

Những dự án chất lượng có nhiều mảng xanh cùng hệ tiện ích hiện hữu luôn là lựa chọn hàng đầu

Từ những chuyển biến và nhu cầu trên của người mua nhà, nhiều chuyên gia bất động sản nhận định, Covid-19 là một điểm dừng nhưng cũng chính là cú hích đẩy tâm lý người mua từ mong muốn tới hành động xuống tiền để sở hữu căn hộ nghỉ dưỡng nhanh nhất. Theo đó, khi dịch kết thúc, thị trường sẽ ghi nhận sự gia tăng những giao dịch liên quan tới căn hộ hạng A, cụ thể là những căn hộ cao cấp mang phong cách resort.

Khách hàng đang tìm kiếm gì ở căn hộ nghỉ dưỡng tại gia

Khi phân tích về tâm lý, “khẩu vị” của người mua nhà, các chuyên gia bất động sản cho rằng, giới thành đạt, người có tiền sẽ hướng tới các dự án mang phong cách nghỉ dưỡng như ở resort vừa sở hữu hệ tiện ích all in one - tất cả trong 1, vừa đảm bảo những trải nhiệm hoàn mỹ & khác biệt cho cả gia đình.

Theo đó, tổ ấm lý tưởng phải mang đến cho gia chủ có được trải nghiệm nghỉ dưỡng như ở resort 5 sao từ cảnh quan, tiện ích tới dịch vụ để mỗi ngày đều được tận hưởng cảm giác nghỉ ngơi, bình yên bên những người thân yêu. Đó vừa phải là không gian sống giúp người ở chạm đến những giá trị đích thực của cuộc sống, cảm nhận sâu sắc được “khái niệm” mang tên hạnh phúc, vừa thể hiện sự sang trọng, đẳng cấp bản thân một cách tinh tế nhất. Tất cả những tiêu chí này cho thấy giới thành đạt đang theo đuổi và tìm kiếm một phong cách sống “tinh hoa”, tiệm cận với tiêu chuẩn sống mới của thế giới.

Như vậy, có thể thấy cùng với việc gia tăng về nhu cầu thì người mua cũng đặt ra những yêu cầu cao về chất lượng của các căn hộ mang phong cách nghỉ dưỡng. Theo đó những dự án hay chủ đầu tư sáng tạo ra những chuẩn mực mới, sự khác biệt chưa từng có thì sẽ được nhóm khách hàng “khó tính” này ưu tiên, lựa chọn.

Thúy Ngà