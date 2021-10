Hưởng trọn tiện ích từ hệ sinh thái Vingroup, đại đô thị Vinhomes Smart City là lựa chọn của nhiều gia đình hướng con trẻ tới cuộc sống hội nhập, phát triển toàn diện, hay những bạn trẻ yêu thích sự đa dạng về văn hoá, tư duy rộng mở.

Làn sóng dịch chuyển tại thủ đô

Khu vực phía Tây đang là biểu tượng cho tốc độ phát triển của hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội cùng hệ thống dịch vụ tiện ích đa dạng tại Hà Nội. Đặc biệt, trong tương lai khi các tuyến metro số 5, 6, 7 đi vào hoạt động sẽ góp phần tạo nên một mạng lưới giao thông nhanh chóng, thuận tiện tương tự các đô thị phát triển trên thế giới. Khu vực này được nhiều chuyên gia dự đoán sẽ là một trong những nơi thể hiện sự quốc tế hoá mạnh mẽ hàng đầu tại Hà Nội. Điều này lý giải tại sao nhiều dự án bất động sản tại đây khi vừa ra mắt đã trở thành cơn sốt trên thị trường.

Tiêu biểu phải kể đến là Vinhomes Smart City, đại đô thị nằm tại vùng lõi phía Tây thành phố. Theo thống kê của chủ đầu tư, chỉ sau gần 3 năm ra mắt, cư dân tới từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ đã “xách va ly” chuyển về sinh sống tại Vinhomes Smart City, dần tạo dựng một “thành phố Tây” với một cộng đồng đa dạng văn hóa, phong cách sống. Đây cũng là điểm nhấn của đại đô thị thông minh trong mối tương quan so sánh với các dự án trên thị trường hiện tại.

Khu đô thi Vinhomes Smart City nằm tại phía Tây Hà Nội hưởng trọn những lợi thế về hạ tầng

Trong những năm qua, sự phát triển của công nghệ, truyền thông đã có những tác động lớn đến lối sống của 1 bộ phận người dân Việt Nam. Không chỉ ngôn ngữ, nhiều trào lưu, phong cách sống “Tây” được người Việt học hỏi và áp dụng. Với các gia đình trẻ, sống “tây” nghĩa là các thành viên trong gia đình biết phân bổ thời gian làm việc - học tập - thư giãn - vui chơi giải trí khoa học, bố mẹ sẽ chọn cho con môi trường sống hiện đại để dạy con sống tự lập từ sớm.

Môi trường sống tại Vinhomes Smart City giúp các cư dân nhí phát triển tích cực

Hay với những bạn trẻ có phong cách sống “Tây”, họ có lối suy nghĩ độc lập, cách sống tích cực và luôn tự tin thể hiện bản thân.

Với việc chủ động quyết định mọi thứ của bản thân và biết mình thích gì, muốn gì, các gia đình trẻ và các bạn trẻ có nhu cầu tìm kiếm môi trường sống hiện đại có cộng đồng quốc tế để có thể thỏa sức khám phá và hội nhập.

Giới trẻ thỏa sức khám phá trong không gian sống hiện đại của Vinhomes Smart City

Hội tụ đầy đủ những yếu tố đó, Vinhomes Smart City được nhận xét mang trong mình một nhịp sống phong phú, trẻ trung, đầy màu sắc với các dịch vụ tiện ích chất lượng sống tốt và hạ tầng tiện ích phát triển. Bên cạnh đó, số lượng chuyên gia, nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam ngày càng lớn, họ sẽ có xu hướng sống thành một cộng đồng gần nhau, ổn định trong thời gian dài, tạo nên một cộng đồng cư dân văn minh bậc nhất Thủ đô.

Tiêu chuẩn hội nhập toàn cầu

Không chỉ là “mái nhà chung” của cộng đồng công dân toàn cầu, Vinhomes Smart City còn sở hữu hệ thống tiện ích đẳng cấp tiêu chuẩn quốc tế. Tại Vinhomes Smart City, cư dân được trải nghiệm hệ sinh thái toàn diện của Vingroup từ trường học, bệnh viện, đến mua sắm, giải trí. Hơn thế, mật độ xây dựng tại đây ở mức thấp kỉ lục, chỉ 14,7% giúp dân cư được tận hưởng không gian thoáng đãng, trong lành.

Những mảng xanh được kiến tạo tại Vinhomes Smart City, mang tới bầu không khí trong lành, khoáng đạt cho cư dân

Hướng tới kiến tạo phong cách sống chuẩn quốc tế, Vinhomes Smart City đặc biệt coi trọng sức khoẻ, tinh thần của cư dân. Chính vì vậy, hệ thống 3 công viên liên hoàn rộng 16,3 ha đã được tạo dựng ngay trong khuôn viên khu đô thị gồm Công viên Trung tâm Central Park rộng 10,2ha với hồ lớn trung tâm 4,8ha, Công viên Thể thao Sportia Park với hệ thống máy tập hơn 1.000 chức năng, Công viên Nhật Bản Zen Park quy mô lớn tại Đông Nam Á.

Trải nghiệm sống tại Vinhomes Smart City sẽ mang trọn phong cách “tây” như nhiều thành phố lớn trên thế giới khi các phân khu thể hiện tính quốc tế hoá mạnh mẽ như: phong cách chuẩn nghỉ dưỡng kiểu Mỹ tại The Miami, hay trải nghiệm sự an yên chuẩn Nhật với phân khu The Sakura…

Công viên Nhật Bản Zen Park có quy mô đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á

Nhiều chuyên gia đồng thuận, sự xuất hiện của Vinhomes Smart City với những tiện ích thông minh đẳng cấp, những tòa nhà được quy hoạch đồng bộ và bài bản, sẽ chắp thêm đôi cánh cho quá trình phát triển của khu vực, đưa Tây Hà Nội trở thành là một “thành phố Tây” năng động, hội nhập mạnh mẽ trong thời đại mới.

Minh Tuấn