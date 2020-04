Trong bối cảnh thị trường BĐS bị ảnh hưởng đáng kể của dịch bệnh, đặc biệt là phân khúc nghỉ dưỡng, cho thuê thương mại, thì phân khúc nhà ở vẫn được đánh giá có nhiều cơ hội hồi phục.

BĐS nhà ở “cứu cánh” cho doanh nghiệp

Giám đốc một tập đoàn bất động sản lớn tại Hà Nội chia sẻ, doanh nghiệp của ông đầu tư vào hai mảng căn hộ nghỉ dưỡng và chung cư cao cấp, nhưng gần 3 tháng nay, mảng khách sạn nghỉ dưỡng gần như bị “bất động”, duy chỉ còn mảng nhà ở dường như đang là cứu cánh cho cả tập đoàn.

Thực ra, câu chuyện của doanh nghiệp trên cũng đang là câu chuyện của toàn thị trường. Không ít doanh nghiệp bất đầu tư động sản nghỉ dưỡng hiện đang lâm cảnh khó khăn do tác động của dịch Covid-19.

Theo giới trong nghề, điểm sáng trên thị trường hiện nay chính là mảng nhà ở. Đặc biệt, với một số dự án tốt, có vị trí đắc địa, thuận lợi về hạ tầng giao thông, nằm trong khu vực có tiềm năng cho thuê cao… vẫn có được thanh khoản đáng kể.

Công viên xanh mát với hồ điều hòa 2,5ha nằm đối diện The Matrix One

Đơn cử như dự án The Matrix One do MIKGroup phát triển tọa lạc trên mặt đường Lê Quang Đạo, ngay sát đường đua F1 tại Mỹ Đình. Dự án này được chủ đầu tư công bố ra thị trường từ hồi trước Tết Nguyên đán và từ đó đến nay gần như trở thành tâm điểm của thị trường nhà ở phía Tây Hà Nội suốt mấy tháng qua.

Lí giải về điều này, một lãnh đạo Hiệp hội BĐS Việt Nam nhìn nhận, dù thị trường có trầm lắng thì nhu cầu về nhà ở vẫn luôn có. Chính vì vậy, điểm sáng trên thị trường trong giai đoạn này không đâu khác chính là phân khúc nhà ở, đặc biệt là các dự án có vị trí, có hạ tầng tốt. “Trong dịch bệnh, bạn có thể tạm hoãn việc đi chơi, đi du lịch… nhưng bạn không thể vì thế mà thay đổi kế hoạch mua nhà, đổi nhà được”, vị này nêu quan điểm.

Với giới đầu tư, giai đoạn này đôi lúc lại là cơ hội để có thể mua vào những sản phẩm tốt với mức giá hợp lý, chờ khi dịch bệnh qua, thị trường sôi động thì những căn hộ họ mua vào lúc này nhiều khi lại mang về cho các nhà đầu tư những khoản lợi nhuận đầy hứa hẹn.

Tìm dự án nhà ở đáng “rót tiền”

Trong thời kỳ dịch bệnh, tiêu chí cho một dự án để khách hàng “xuống tiền” trở nên khắt khe hơn bao giờ hết. Dự án đó cần đáp ứng được các tiêu chí như vị trí kết nối giao thông thuận tiện, môi trường sống trong lành - an toàn cho sức khỏe, tiện ích đa dạng, thiết kế hiện đại và kể cả cần có cơ hội sinh lời từ việc cho thuê.

Trên thị trường, The Matrix One do MIKGroup phát triển là một trong những dự án hội tụ những yếu trên. Vi vậy, chủ đầu tư cho hay, khi Hà Nội được nới lỏng giãn cách xã hội, nhiều khách hàng đã đến tìm hiểu trực tiếp về dự án. Để đảm bảo an toàn cho khách hàng tới thăm nhà mẫu, MIKGroup vẫn có sự kiểm tra kỹ càng về y tế, thực hiện đầy đủ các biện pháp về phòng chống dịch.

Quảng trường The Matrix One xanh mát và rực rỡ ánh đèn

Nằm ngay mặt đường Lê Quang Đạo, gần sân vận động Mỹ Đình, The Matrix One được đánh giá là có vị trí đắc địa bậc nhất của quận Nam Từ Liêm. Dự án thừa hưởng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại, kết nối trực tiếp với các tuyến đường huyết mạch như Mễ Trì, Lê Quang Đạo, Đại lộ Thăng Long và tuyến đường sắt trên cao Metro.

Không những thế, The Matrix One còn tọa lạc tại tâm điểm thể thao văn hóa, giải trí hàng đầu cả nước như: gần Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Khu liên hợp thể thao quốc gia. Bao quanh dự án là các tiện ích dịch vụ phong phú, hấp dẫn và tiện lợi cho cư dân, trong đó không thể không kể đến hệ thống các trường giáo dục hàng đầu và danh tiếng. Hệ thống các trung tâm thương mại đẳng cấp, các bệnh viện hiện đại đầu ngành của cả nước như: Bệnh viện 19-8, Bệnh viện huyết học TW, Bệnh viện An Sinh (Hồng Ngọc).

Với hơn 39 tiện ích cùng công viên hồ điều hòa 14ha nằm ngay phía trước, Dự án mang lại cho cư dân The Matrix One nhiều trải nghiệm. Trong bối cảnh nhiều dự án bị bê tông hóa với mật độ xây dựng cao do quỹ đất hạn hẹp thì The Matrix One vẫn được bao bọc bởi hệ thống cây xanh dày đặc.

Đặc biệt, thiết kế thông minh khi 100% căn hộ đều đón nắng tự nhiên, có hệ thống lọc không khí, nước sạch cục bộ đã giúp The Matrix One trở thành “hàng hiếm” trên thị trường BĐS hiện nay. Bên cạnh đó, với một tiềm năng cho thuê cao khi nằm khu vực có cộng đồng người Hàn, Nhật sinh sống, dự án hứa hẹn sẽ có giá trị sinh lời lớn khi cho thuê với giá trung bình từ 25 - 45 triệu/tháng.

Hội tụ tất cả các lợi thế có một không hai từ vị trí đắc địa, đến thiết kế thời thượng, tiện ích đỉnh cao, dịch vụ quản lý chuyên nghiệp, The Matrix One chính là “của để dành” cho chủ nhân: vừa là nơi lý tưởng để tận hưởng cuộc sống đẳng cấp vừa có tiềm năng lớn về sinh lời trong tương lai.

