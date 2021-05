Quỹ đất đẹp, có vị trí đắc địa ven biển ngày càng được các nhà đầu tư chú ý nhờ giàu lợi thế phát triển BĐS nghỉ dưỡng, nhất là khi kề các bãi biển đẹp như ở Hội An.

Vị trí ‘vàng’ ven biển - bàn đạp phát triển BĐS nghỉ dưỡng

Với tốc độ phát triển của các dự án BĐS nghỉ dưỡng ven biển và nhu cầu sở hữu của giới thượng lưu tăng, quỹ đất ven biển đang dần hạn hẹp. Đơn cử, tại những cung đường ven biển ở các thành phố du lịch nổi tiếng như: Nha Trang, Đà Nẵng, Hội An, Phú Quốc… những khu đất có vị thế đẹp không còn quá nhiều.

Quỹ đất “vàng” ven biển ngày càng ít, nguồn cung BĐS nghỉ dưỡng dần khan hiếm (Ảnh: An Bình)

Ở khu vực BĐS nghỉ dưỡng phát triển mạnh, có quỹ đất ven biển để phát triển dự án là “bài toán khó” đối với các chủ đầu tư; nhất là khi thành phố đó vừa sở hữu những giá trị văn hóa của vùng đất di sản, lại vừa có lợi thế tài nguyên biển để phát triển du lịch nghỉ dưỡng như Hội An.

Nằm trong chuỗi đô thị ven biển dài hơn 500km của vùng duyên hải miền Trung, các bãi biển tại khu vực Hội An - Quảng Nam từng được báo chí thế giới ca ngợi và xếp vào top các bãi biển đẹp nhất hành tinh. Sở hữu các bãi biển đẹp chính là “bàn đạp” để Hội An - Quảng Nam phát triển BĐS nghỉ dưỡng.

Trong những năm đây, hàng trăm dự án khu du lịch hình thành và phủ kín các bãi biển ở khu vực Hội An, khiến quỹ đất để phát triển dòng sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng ven biển nơi đây ngày càng thu hẹp. Đặc biệt, du khách đến Hội An thường có xu hướng lựa chọn những khu resort có bãi biển đẹp, vị trí liền kề biển. Đó là lý do những bãi biển đẹp như Hà My hay An Bàng (cách biển Cửa Đại khoảng 7km) đang lọt vào “tầm ngắm” của giới đầu tư BĐS.

Các chuyên gia lý giải, BĐS tại các trục đường ven biển được giới đầu tư ưa chuộng là nhờ yếu tố khai thác có giá trị lớn, giàu tiềm năng phát triển trong tương lai.

Đón đà bứt phá của thị trường BĐS nghỉ dưỡng

Những địa phương có bãi biển đẹp, mang lại những trải nghiệm mới mẻ, độc đáo như Hội An - Quảng Nam hứa hẹn sẽ là điểm đến được nhiều du khách yêu thích

Nằm trên địa bàn phường Cẩm An (TP. Hội An), với chiều dài gần 3km, bãi biển An Bàng trở thành điểm đến hấp dẫn du khách bởi cát trắng mịn, nước biển trong xanh và những đợt sóng bình yên xô bờ. Biển An Bàng từng được lọt vào top 50 bãi biển đẹp nhất thế giới do CCNGo - chuyên trang về du lịch châu Á của CNN bình chọn. Tuy nhiên, khu vực bãi biển An Bàng chỉ còn lại hiếm hoi quỹ “đất vàng” và đang được đầu tư, phát triển thành quần thể du lịch nghỉ dưỡng cao cấp.

Các chuyên gia dự đoán, trong thời gian tới, BĐS ven biển nói chung và Hội An - Quảng Nam nói riêng sẽ sôi động hơn nữa do nhu cầu và xu hướng sở hữu BĐS hướng biển của giới thượng lưu tăng nhanh. Ngoài đầu tư BĐS ven biển như một sản phẩm tích lũy, giới đầu tư còn hướng đến mục đích phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng của gia đình.

Hơn nữa, giá trị BĐS ven biển dễ dàng tăng theo thời gian nhờ sự phát triển của ngành du lịch trong tương lai, đặc biệt khi Hội An giàu tiềm năng phát triển du lịch nghỉ dưỡng biển kết hợp du lịch trải nghiệm văn hóa địa phương.

Các chuyên gia cho rằng, thị trường BĐS nghỉ dưỡng sẽ có sự bùng nổ mạnh mẽ trong thời gian tới, khi lưu lượng khách quốc tế bình ổn trở lại. Đặc biệt những địa phương có bãi biển đẹp, mang lại những trải nghiệm mới mẻ, độc đáo như Hội An - Quảng Nam hứa hẹn sẽ là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn.

Hà Nhung