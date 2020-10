Gần 10 năm làm việc ở TP.HCM nhưng vẫn không sở hữu được một nơi an cư, đôi vợ chồng trẻ đã “rời phố” với quyết tâm mua nhà. Nhờ dành dụm và chi tiêu hợp lý, sau 2 năm họ đã mua được căn hộ tại TP Thuận An.

Quyết định táo bạo, từ bỏ “giấc mơ Sài thành”

Vợ chồng anh Lưu Quang (32 tuổi), sau 8 năm sinh sống tại TP.HCM đã có một quyết định được xem mạo hiểm khi rời nơi được nhiều người xem là “giấc mơ Sài thành”. Anh Quang là kỹ sư làm việc tại một khu công nghiệp tại quận 9, TP.HCM với mức lương 18tr/tháng. Vợ anh là giáo viên mầm non tại quận Thủ Đức với thu nhập 9 triệu/tháng, cộng thêm doanh thu từ bán hàng online khoảng 3-5 triệu/tháng. Tổng thu nhập của anh chị mỗi tháng giao động từ 30-32 triệu.

Mức thu nhập không quá cao nhưng cũng không phải thấp so với định mức của nhân viên văn phòng. Khấu hao hết các khoản như nhà trọ, ăn uống, điện nước, xăng xe, giao tiếp và chi phí cho em bé, khoản dư của anh chị chỉ vào khoảng 5-7 triệu/tháng. Anh Quang suy nghĩ, với mức dư này, chuyện sở hữu nhà tại TP.HCM còn rất xa vời.

Để sở hữu nhà ở tại TP.HCM cần một quá trình tích lũy lâu dài và thu nhập tương đối

Trong một lần đi công tác theo yêu cầu của công ty tại KCN V-Sip tại TP Thuận An (Bình Dương), anh Quang đã lên kế hoạch chuyển hẳn về đây sinh sống. Với nhận định ban đầu về chi phí sinh hoạt ở khu vực này thấp hơn TP.HCM, cộng thêm việc quan sát thấy có nhiều chung cư đang “đổ bộ” về đây, ý chí quyết tâm sở hữu một ngôi nhà trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Anh Quang xin chuyển công tác về Thuận An, vợ anh tiếp tục làm việc tại một cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn. Thu nhập không tăng so với khi ở TP.HCM nhưng khoản dư nhàn rỗi 15-17 triệu xuất hiện và lấp đầy túi tiết kiệm của 2 vợ chồng. Cộng hưởng với khoản để dành trước đó gần 400 triệu, đôi vợ chồng trẻ tự tin tìm mua một căn hộ.

Anh Quang chia sẻ: “Khi còn ở TP.HCM, dù có tiết kiệm tối đa vợ chồng tôi cũng không thể tiết kiệm được đến 10 triệu/tháng. Chưa kể các khoản chi đột xuất như đau ốm còn lậm vào khoản để dành có được. Con tôi ngày càng lớn, không thể ở nhà trọ mãi, nhu cầu phải sở hữu một căn hộ lúc nào cũng nung nấu. Sau khi suy nghĩ thoáng hơn, tôi nhận ra, TP.HCM không phải là nơi duy nhất để sống tốt. Tại sao mình không chọn “láng giềng” TP.HCM?”

Cơ hội sở hữu căn nhà trong mơ ở “vị láng giềng” hào sảng

Giải thích về lý do chọn TP Thuận An (Bình Dương), anh Quang cho biết, nơi này có môi trường sống hiện đại, năng động với mạng lưới giao thông thông suốt, dễ kết nối. Hệ thống tiện ích, dịch vụ như trường học các cấp, bệnh viện Quốc tế Columbia, siêu thị Aeon, Lotte, khu vui chơi Đại Nam… nằm trong bán kính gần. Đặc biệt, Thuận An còn nằm bên cạnh thành phố mới Thủ Đức, gia đình vẫn dễ dàng đến TP.HCM chỉ trong 20 phút.

Thuận An - “vị láng giềng” hào sảng, cơ hội an cư mới cho những gia đình trẻ

Sau những “cân đo đong đếm” kỹ lưỡng, anh Quang lựa chọn Anderson Park - Khu đô thị với quy mô lên đến 23.000m2 tọa lạc ngay giao điểm Đại Lộ Bình Dương và Nguyễn Thị Minh Khai. Nơi này được xem là trung điểm giữa TP Thuận An và TP Thủ Dầu Một, dễ dàng đi lại, làm việc và thụ hưởng tiện ích ngoại vi.

“Tính ra mỗi tháng vợ chồng tôi chỉ trả 15 triệu và quan trọng là trả gốc trực tiếp mà không có lãi ngân hàng. Mua được nhà mà chưa cần đến vay ngân hàng là điều tôi thật sự bất ngờ khi chọn Anderson Park, dù chủ đầu tư vẫn có gói hỗ trợ tài chính thông qua ngân hàng cho những khách hàng có nhu cầu”.

Anderson Park - đô thị hiện đại trong lòng thành phố

Anh Quang cho biết, nếu anh thấy hài lòng về mức giá và phương thức thanh toán thì vợ anh lại “ưng bụng” vì Anderson Park có rất nhiều tiện ích. Đặc biệt là mật độ xây dựng thấp, nhiều cây xanh và hệ thống hồ nước cảnh quan giúp không khí trong lành. Không gian sống chan hòa, thiên nhiên ở Anderson Park là điều kiện lý tưởng để trẻ em phát triển toàn diện mà không ngại các bệnh vặt về hô hấp, tâm lý. Dự án còn sở hữu vành đai tiện ích đầy đủ như công viên, hồ bơi, các khu thể thao ngoài trời, vườn cắm trại, khu vui chơi trẻ em…

