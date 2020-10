Nhà phát triển dự án Lyn Property đang chuẩn bị ra mắt nhà mẫu Khu phức hợp thương mại - dịch vụ - văn phòng và căn hộ cao cấp Anderson Park với hàng loạt ưu đãi dành cho khách hàng.

Chương trình trải nghiệm nhà mẫu dự kiến diễn ra vào 8h30, ngày 01/11 tại vị trí mặt tiền Mũi tàu Nguyễn Thị Minh Khai & QL.13, P.Thuận Giao, TP. Thuận An.

Căn hộ với thiết kế chuẩn hạng phòng suite khách sạn 5 sao

Theo thông tin từ nhà phát triển dự án, khu căn hộ mẫu Anderson Park thiết kế hiện đại với mức đầu tư lên đến hàng tỷ đồng đang chuẩn bị trình làng với sự chờ đợi của đông đảo khách quan tâm dự án.

Tái hiện chân thực không gian sống tương lai của khách hàng tại Anderson Park, nhà mẫu 5 sao có thiết kế ấn tượng theo chuẩn phòng suite của khách sạn hạng sang nhưng vẫn gần gũi với thiên nhiên.

Phòng khách sử dụng màu champagne kết hợp cùng sắc nâu gỗ mang lại không gian sống sang trọng và ấm áp. (Ảnh thực tế căn hộ mẫu Anderson Park)

Khu vực bếp rộng thoáng, nơi cả gia đình cùng nhau gắn kết yêu thương qua các bữa ăn. (Ảnh thực tế căn hộ mẫu Anderson Park)

Một góc phòng ngủ kết hợp bàn làm việc sang trọng. (Ảnh thực tế căn hộ mẫu Anderson Park)

Phòng ngủ rộng rãi, nơi tái tạo năng lượng cho gia chủ sau một ngày tất bật. (Ảnh thực tế căn hộ mẫu Anderson Park)

Một góc phòng ngủ khác với thiết kế hiện đại, vui vẻ. (Ảnh thực tế căn hộ mẫu Anderson Park)

Nhà tắm hạng sang với các thiết bị vệ sinh thương hiệu Kohler nhập khẩu từ Đức. (Ảnh thực tế căn hộ mẫu Anderson Park)

Không gian sống đáng mơ ước

Anderson Park là Khu phức hợp thương mại - dịch vụ - văn phòng và căn hộ cao cấp mặt tiền Quốc lộ 13 - Thuận An - Bình Dương, được so sánh như “trái tim” của thành phố Thuận An.

Tọa lạc ngay trung tâm thành phố trẻ Thuận An, mặt tiền giao điểm mũi tàu giữa Nguyễn Thị Minh Khai và Đại lộ Bình Dương, Anderson Park gồm 4 tòa tháp tọa lạc trên quỹ đất vàng của quần thể đô thị cao cấp rộng tới 50.000m2, hiện dự án đang triển khai giai đoạn 1 với quy mô 23.508 m2. Dự kiến khi hoàn thiện, Anderson Park sẽ cung cấp ra thị trường hơn 2.400 sản phẩm với diện tích và công năng đa dạng.

Dự án Anderson Park thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng trong khu vực và lân cận

Bên cạnh vị trí chiến lược và sản phẩm đa dạng, Anderson Park còn gây ấn tượng bởi quy hoạch và thiết kế hiện đại, chú trọng trải nghiệm của cư dân với hơn 70% trên tổng diện tích để phát triển không gian xanh cùng chuỗi tiện ích nghỉ dưỡng 5 sao ngay tại dự án. Do đó, ngay khi những thông tin đầu tiên của dự án được công bố, đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng tại Bình Dương và các tỉnh thành lận cận.

Không gian dạo bộ xanh mát ở Anderson Park

Hồ bơi chuẩn resort, tiện ích đáng trải nghiệm tại Anderson Park

Khu café ngoài trời cho cư dân những phút giây thư giãn thoải mái

Sở hữu những lợi thế lớn về hạ tầng, từ lâu Bình Dương luôn là thủ phủ công nghiệp của miền Nam nói riêng và cả nước nói chung. Kéo theo đó là một lượng lớn lao động từ khắp nơi đổ về, tạo ra nhu cầu lớn về chỗ ở và các dịch vụ tiện ích đi kèm. Trong đó, Thuận An sở hữu vị trí hiếm có nhờ giáp ranh TP.HCM, vừa thừa hưởng trọn tiềm năng của Bình Dương.

Đón đầu làn sóng giãn dân từ TP.HCM đổ về, Thuận An đang đứng trước nhu cầu ăn cư cho những gia đình trẻ và tầng lớp tri thức. Những đối tượng trên đa phần đều tích góp được một số vốn và khao khát tổ ấm với chất lượng sống đảm bảo. Quan sát cho thấy, căn hộ là lựa chọn được yêu thích hơn cả. Quan sát cho thấy, thị trường căn hộ tại khu vực cũng sôi động hẳn lên trong khoảng 2 năm trở lại đây.

Bắt đúng xu hướng thị trường và nhu cầu ở thực của các gia đình trẻ, Anderson Park trở thành tâm điểm trên thị trường căn hộ tại Thuận An, khiến người mua để ở lẫn cả giới đầu tư không không khỏi chờ đợi. Không phụ sự kỳ vọng của đông đảo khách hàng, sau gần 2 tháng khẩn trương thi công, đến nay nhà mẫu dự án đã hoàn thiện và sẵn sàng chào đón khách hàng đến trải nghiệm.

Liên hệ: Website: http://andersonpark.vn/ Hotline: 1900 3102

Hoàng Minh