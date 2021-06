Những dự án mới lạ, có phong cách riêng mang đến trải nghiệm đặc sắc không chỉ hấp dẫn du khách mà còn cả giới đầu tư, tạo nên lợi thế cạnh tranh vượt trội trên thị trường BĐS nghỉ dưỡng.

Xu hướng du lịch đề cao tính trải nghiệm

Theo tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) dự đoán, du lịch toàn cầu dự kiến đạt 1,8 tỷ lượt vào năm 2030. Đông Nam Á sẽ trở thành khu vực thu hút khách quốc tế lớn thứ tư trên thế giới. Cùng với đó là việc hình thành xu hướng du lịch mới trên cơ sở đề cao tính trải nghiệm, du khách sẵn sàng chi trả cho kỳ nghỉ đầy khám phá và tận hưởng.

UNWTO nhận định, đến năm 2030, khách du lịch đi với mục đích thăm viếng, sức khỏe, tôn giáo sẽ chiếm 31% tổng lượng khách; với mục đích tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí chiếm 54%; với mục đích công việc chiếm 15%.

Du khách thích trải nghiệm du lịch khám phá hơn là truyền thống

Những xu hướng du lịch mới đã làm thay đổi tư duy truyền thống của phương thức kinh doanh du lịch nghỉ dưỡng. Những dòng sản phẩm có ý tưởng mới lạ, mang tính tiên phong và được đầu tư hệ tiện ích phong phú, độc đáo thường sẽ kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Thực tế du khách ngày càng quan tâm tới chất lượng trải nghiệm tại điểm đến thay vì chỉ để lưu trú đơn thuần. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp đầu tư BĐS nghỉ dưỡng phải tính toán kỹ lưỡng về quy mô dự án và tính kết nối theo chuỗi giá trị gắn với nhu cầu trải nghiệm của du khách. Các dự án nghỉ dưỡng chú trọng phát triển các hình thức vui chơi, giải trí sẽ tạo được sức hút trên thị trường, bởi đồng thời đáp ứng được xu hướng staycation (du lịch tại chỗ) đang rất “hot” hiện nay. Du khách có thể thư giãn, tận hưởng tất cả ngay tại một địa điểm mà không cần phải di chuyển đâu xa. Và khi đầu tư các dòng sản phẩm căn hộ trong các dự án này cũng đồng nghĩa với cơ hội khai thác lợi nhuận cho thuê du lịch bền vững trong tương lai.

Điểm đến du lịch mới nổi Quy Nhơn thu hút du khách trong nước và quốc tế

Việt Nam sở hữu đường bờ biển dài hơn 3.260 km và hơn 3.000 hòn đảo với những bờ cát trắng tuyệt đẹp và vịnh biển nguyên sơ. Với việc thu hút khoảng 70% tổng khách du lịch cả nước, du lịch biển đảo hiện đang là loại hình du lịch chủ đạo, phát triển mạnh mẽ góp phần quan trọng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam.

Ngoài những thành phố du lịch biển đã nổi tiếng quốc tế, một địa danh mới nổi phải kể đến là Quy Nhơn - Bình Định. Vùng đất xinh đẹp này đã chuyển mình mạnh mẽ trong những năm gần đây, trở thành một thị trường thu hút nhiều tên tuổi lớn trong lĩnh vực đầu tư BĐS nghỉ dưỡng. Điển hình là Tập đoàn Danh Khôi chuẩn bị ra mắt Khu đô thị Takashi Ocean Suite Kỳ Co, đây là dự án quy mô lớn được tập đoàn này dành nhiều tâm huyết kiến tạo với ý tưởng đặc sắc và hệ tiện ích phong phú.

Tập đoàn Danh Khôi tiên phong kiến tạo sản phẩm BĐS phong cách

Tập đoàn Danh Khôi đang sở hữu các quỹ đất “vàng” có giá trị hàng nghìn tỷ đồng tại các thành phố trọng điểm và các thành phố du lịch như TP.HCM, Nha Trang, Vũng Tàu, Phan Thiết, Quy Nhơn,… Các dự án tại các địa phương ngày đều được đầu tư cả về quy mô và chất lượng để tạo nên những sản phẩm BĐS phong cách, có tính dẫn dắt thị trường. Một số dự án được phát triển bởi Tập đoàn Danh Khôi đã tạo dấu ấn có thể kể đến là Kỳ Co Gateway, Aria Đà Nẵng Hotel & Resort, The Royal Boutique Hotel & Condo Đà Nẵng, The Aston Luxury Residence,…

Tập đoàn này đang chuẩn bị ra mắt Khu đô thị Takashi Ocean Suite Kỳ Co hướng đến đáp ứng nhu cầu đa trải nghiệm của du khách, mở ra không gian nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí mới lạ theo phong cách Nhật Bản bên vịnh Quy Nhơn.

Khu đô thị Takashi Ocean Suite Kỳ Co theo phong cách Nhật đặc sắc bên vịnh biển Quy Nhơn

Takashi Ocean Suite Kỳ Co mang đến hệ tiện ích đa dạng cùng không gian lưu trú mới lạ giúp du khách như được trải nghiệm một nước Nhật thu nhỏ bên vịnh biển. Nơi đây sẽ trở thành tâm điểm giải trí mới của Quy Nhơn, góp phần làm sôi động hơn sự phát triển của du lịch địa phương.

Là Khu đô thị ven biển theo phong cách Nhật tiên phong tại Việt Nam, Takashi Ocean Suite Kỳ Co được xem là lựa chọn hàng đầu của du khách thích khám phá và ưa chuộng văn hóa của xứ sở hoa anh đào. Các căn hộ Ocean Suite tại Khu đô thị được thiết kế nội thất đơn giản, tinh tế và tiện nghi phù hợp với sở thích sống tối giản nhưng vẫn đầy tận hưởng của giới trẻ.

Theo đại diện Danh Khôi, tập đoàn dự kiến sẽ ra mắt 3 block của phân khu Sapporo vào quý II/2021.

Cũng theo Danh Khôi, Takashi Ocean Suite Kỳ Co là một trong những sản phẩm được tập đoàn đầu tư bài bản từ khâu nghiên cứu nhu cầu, phát triển ý tưởng, triển khai và quản lý vận hành. Các nhà đầu tư sẽ có thêm lựa chọn cho bộ sưu tập BĐS nghỉ dưỡng phong cách.

Biền Ánh Quân