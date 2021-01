Chia sẻ về bất động sản - lĩnh vực hiếm hoi giữ được sức nóng trong năm 2020, các chuyên gia cho rằng, ngoài lực cầu tốt, phải nhắc tới sản phẩm chất lượng với những chủ đầu tư uy tín, đã neo giữ niềm tin thị trường.

Từ "nghịch lý" bất động sản tới những mỏ neo của thị trường

Nhìn lại những tháng đầu năm 2020, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhất, có một điều trái ngược là, dù lượng giao dịch trên thị trường BĐS không cao như kì vọng nhưng giá BĐS tại Việt Nam không hề hạ nhiệt, thậm chí là tăng.

Khảo sát tại nhiều khu vực ở Hà Nội và TP.HCM, giá bán chung cư sau một vài tháng đầu năm đi ngang rồi nhanh chóng leo dốc, tăng khoảng 3-5% so với cùng kì năm 2019, thậm chí một số nơi tăng tới 15-20%.

Tình hình ngày một tăng nhiệt trong nửa cuối năm 2020 khi dữ liệu của nhóm phân tích FiinPro chỉ ra, lượng tiền người mua nhà trả trước tại cuối quý III/2020 ở nhiều doanh nghiệp tăng cao nhất trong 5 năm qua. Đây cũng là quý “đáng nhớ” trên thị trường BĐS với những kỉ lục được thiết lập, trong đó đáng kể nhất là sự kiện 2.400 khách đăng kí mua phân khu The Origami - Vinhomes Grand Park chỉ trong 3 ngày.

Chỉ ra nguyên nhân, theo các chuyên gia, ngoài nguồn cung có hạn, lực cầu ổn định chính là điều kiện lớn để giữ lửa cho thị trường. Theo báo cáo của Jones Lang LaSalle (JLL), nguồn cầu lớn xuất phát từ cả 2 hướng, một là mong muốn sinh sống trong dài hạn và hai là kênh đầu tư tốt với khoản thu nhập ổn định.

Để tạo được niềm tin ấy, các chuyên gia cho rằng, một phần quan trọng là thị trường có những doanh nghiệp bất động sản tiềm lực, uy tín với những sản phẩm chất lượng, có tính thanh khoản tốt khiến người dùng đặt niềm tin.

Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Môi giới BĐS Việt Nam nhận định, chính những doanh nghiệp lớn đã giúp thị trường không bị lung lay khi xuất hiện làn sóng rao bán, sang tay của một số chủ đầu tư nhỏ hay không ít những dự án bánh vẽ. Tuy nhiên, điều may mắn là hiện tại, thị trường BĐS của Việt Nam có những cột trụ vững như Vinhomes với các dự án đảm bảo về pháp lý, tiến độ, chất lượng, đầy đủ dịch vụ, tiện ích. Bởi thế, như đánh giá của giới chuyên gia, dịch bệnh ngược lại chính là dịp để sàng lọc, tạo nên một thị trường khỏe mạnh hơn.

Niềm tin từ cách dẫn dắt từ các thương hiệu lớn

Hướng tới năm 2021, chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh bày tỏ kì vọng về một thị trường nhiều điểm sáng, đặc biệt là khi niềm tin của các nhà đầu tư đối với bất động sản ngày càng được củng cố.

Điều ấy bắt nguồn từ cách làm của những thương hiệu lớn và uy tín như Vinhomes. Thay vì những khẩu hiệu, cách Vinhomes làm là nâng chuẩn mực sống cho cư dân.

Đơn cử như cách Vinhomes đầu tư vào không gian sống cho cư dân Vinhomes Smart City (Hà Nội) với mật độ xây dựng thấp kỉ lục trên thị trường, chỉ 14,7%, để dành phần lớn diện tích cho dịch vụ, tiện ích, cây xanh. Cũng ở đại đô thị này, lần đầu tiên, cư dân tại Hà Nội được tận hưởng không gian đậm chất Nhật Bản với Vườn Nhật quy mô lớn nhất Đông Nam Á - nơi có hơn 130 cây Tùng La Hán loại quý có giá trị lên đến hàng trăm tỉ đồng, con đường đèn lồng với hơn 5.000 chiếc được chế tác thủ công cùng vô vàn công trình kì công khác.

Thành phố biển hồ Vinhomes Ocean Park cũng là một mảnh ghép trong bức tranh ấy. Đô thị của những kỉ lục với biển hồ nước mặn và hồ nước ngọt nhân tạo trải cát trắng lớn nhất thế giới chính là nơi đã tạo nên làn sóng dịch chuyển về khu vực phía đông Hà Nội.

Không chỉ không gian sống, điều Vinhomes mang đến cho người dân còn là hệ thống trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, tất cả theo chuẩn mực quốc tế. Bởi thế, như nhiều đánh giá, chủ đầu tư uy tín số 1 thị trường không chỉ làm nên cho cư dân một căn nhà, mà hơn thế, đó còn là một cuộc sống chuẩn cao cấp nhất với đầy đủ sự chăm sóc, cho mọi nhu cầu.

Sự chăm sóc ấy không chỉ từ không gian sống mà còn ở nhiều cách thể hiện khác như tặng điện thoại Vsmart, voucher mua xe VinFast cho cư dân mua nhà, tổ chức Lễ hội Hoa Xuân với quy mô lớn nhất Việt Nam cho cư dân hay Ngày hội vui khỏe,...

Đó là lí do trong cả vạn sản phẩm tung ra thị trường trong năm 2020, tỉ lệ hấp thụ của Vinhomes luôn ở mức cao, ngay cả trong lúc khó khăn vì dịch bệnh. Một loạt kỉ lục đã nhắc tên Vinhomes như tháng 5/2020, toàn bộ 550 căn biệt thự, shophouse, boutique villa của phân khu The Manhattan (Vinhomes Grand Park, TP.HCM) bán hết trong 8 ngày. Trước đó, 10.000 căn hộ The Rainbow - Vinhomes Grand Park cũng cháy hàng chỉ trong 17 ngày.

Để theo kịp bước chân của người dẫn dắt, tại Việt Nam, theo giới chuyên gia, chưa nhiều doanh nghiệp làm được điều tương tự. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là cách làm của Vinhomes đang tạo ra lực đẩy để các chủ đầu tư khác cũng tự nâng cao chất lượng, từ đó tạo ra sức lan tỏa rộng khắp thị trường.

Nói như các chuyên gia, đó chính là cơ sở để thị trường BĐS tại Việt Nam thời gian tới sẽ phát triển bền vững. Kết hợp với những yếu tố khác như tháo gỡ chính sách hay dịch bệnh được kiểm soát tốt, BĐS Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục phát triển mạnh trong giai đoạn tới.

Thế Long