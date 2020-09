Ngày 28/9/2020 Công ty Cổ phần Vinhomes ra mắt phân khu The Grand Sapphire thuộc Đại đô thị Vinhomes Smart City (Hà Nội).

Toạ lạc tại “toạ độ hoàng kim” đắt giá bậc nhất của Đại đô thị, 5 tòa căn hộ của The Grand Sapphire quy tụ những giá trị sống đáng mơ ước của cộng đồng công dân đang sinh sống tại Hà Nội.

The Grand Sapphire được ví như viên đá Sapphire đắt giá tại toạ độ hoàng kim của đô thị lõi phía tây Thủ đô - Vinhomes Smart City, kết nối trực tiếp ra trục đường huyết mạch Lê Trọng Tấn. Trong tương lai gần, khi tuyến vành đai 3.5 được hoàn thiện sẽ tạo thành mạng lưới kết nối, dẫn thẳng dự án tới các khu vực Mỹ Đình - Đại lộ Thăng Long, Hà Đông và Thanh Trì.

Vị trí đắc địa nằm kế cận cầu vượt số 2 nối thẳng tới các trục đường chính giúp cư dân The Grand Sapphire dễ dàng di chuyển tới các tiện ích của dự án, hưởng trọn vẹn tiện nghi từ “bộ tứ kim cương” của tập đoàn Vingroup gồm: trung tâm thương mại Vincom Mega Mall lớn nhất cả nước; bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec với sân đỗ trực thăng và phòng tổng thống; trường mầm non & trường liên cấp Vinschool; vận hành theo chuẩn mực Vinhomes.

Chính thức ra mắt với 5 toà căn hộ, The Grand Sapphire cung cấp ra thị trường các loại hình căn hộ đa dạng với diện tích linh hoạt từ 25,6 - 93,4m2; bao gồm các loại hình: Studio, 1PN, 1PN + 1, 2PN, 2PN + 1, 3PN… đáp ứng linh hoạt nhu cầu từ người độc thân, giới trẻ, gia đình 2 - 3 thế hệ hay những công dân quốc tế muốn có cuộc sống đủ đầy tiện ích, cộng đồng văn minh.

Đặc biệt, Grand Sapphire là phân khu duy nhất sở hữu biểu tượng Blue Sapphire đầy kiêu hãnh ngay lối vào mang ý nghĩa phong thuỷ tốt đẹp, may mắn. Phân khu cũng được kiến tạo với 6 giá trị sống hoàn mỹ: đủ đầy may mắn, cộng đồng gắn kết, trí tuệ thông minh, sức khoẻ căng tràn, trọn vẹn tiện ích và an nhiên thư thái.

The Grand Sapphire sở hữu biểu tượng Blue Sapphire ngay lối vào

Chú trọng vào quy hoạch cảnh quan nội khu với 2/3 diện tích được bao phủ bởi cây xanh, mặt nước, The Grand Sapphire hướng đến kiến tạo không gian resort đậm chất nghỉ dưỡng ngay thềm nhà, mang lại sự thư thái, an lành, tiện nghi cho cư dân.

Chuỗi tiện ích đậm phong cách resort ngay trong nội khu

Nổi bật trong chuỗi tiện ích nội khu là hồ bơi ngoài trời rộng tới 1.000m2. Bên cạnh đó là hệ thống 11 loại sân tập và sân chơi đa dạng: sân gym, tennis, bóng rổ, bóng chuyền… cho người yêu vận động, thể thao; Vườn cờ và không gian xanh lý tưởng để ông bà dạo bộ, thư giãn; sân chơi trẻ em theo chủ đề cho con trẻ thoả sức trải nghiệm và khám phá.

Tất cả được bao bọc mởi miền xanh trải khắp của cây cỏ, hồ bơi, hồ cảnh quan giúp cân bằng sinh thái, nối dài trải nghiệm sống xanh, sống tích cực cho cư dân.

Khu mua sắm, ẩm thực shophouse cũng được tích hợp ngay dưới chân các toà căn hộ, đem tới trải nghiệm sống trọn vẹn tiện nghi “chỉ một bước chân, chạm vô vàn tiện ích”.

Bộ ba công viên liên hoàn rộng 16,3 ha đã lên hình hài hoàn chỉnh

Thêm vài phút đi bộ, cư dân sẽ hoà mình vào không gian rộng mở của bộ ba công viên liên hoàn 16,3ha: Central Park với hồ cảnh quan cát trắng thơ mộng, Sportia Park năng động tràn đầy sức sống với hệ thống gym gần 1.000 chức năng và 200 sân tập đa dạng, Zen Park phong cách Nhật Bản với con đường đèn lồng rực rỡ, hồ cá Koi sinh động, vườn trúc thư thái…

Toạ lạc trong lòng Đại đô thị Vinhomes Smart City, The Grand Sapphire còn được thừa hưởng chuẩn vận hành đô thị thông minh cao cấp với 4 trụ cột cốt lõi: vận hành thông minh, an ninh an toàn thông minh, căn hộ thông minh, ứng dụng thông minh - mang tới cuộc sống thoải mái và tiện nghi cho những công dân toàn cầu phía tây Hà Nội.

