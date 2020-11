Hưởng ứng không khí Black Friday, Samsung “chơi lớn” với loạt ưu đãi hấp dẫn: + Giảm đến 50% cho các dòng TV và loa thanh. + Khi mua Loa thanh kèm TV sẽ được giảm 1.490.000 đồng. + Giảm đến 7.500.000 đồng khi mua các loại TV thuộc dòng Lifestyle (The Frame, The Serif, The Sero). + Tặng ngay loa tháp độc đáo MX - T40 trị giá 6.990.000 đồng khi mua TV Lifestyle. + Tặng khung viền cao cấp trị giá lên đến 2.990.000 đồng dành riêng cho TV The Frame. + Chương trình 3 năm bảo hành cho model QLED 8K, QLED 4K 55 inch trở lên và UHD 75 inch trở lên Chương trình Black Friday đang diễn ra trên toàn quốc từ ngày 25 - 29/11/2020.