Các thành viên thuộc phong trào chống chính phủ Boogaloo Bois đang sử dụng nền tảng video TikTok để kích động bạo lực.

Vẫn là những video đúng chuẩn TikTok với nhạc nền và bộ lọc hiệu ứng, tuy nhiên nhân vật và thông điệp xuất hiện trong video lại không hề bình thường.

Người đàn ông trong video mặc trang phục kín, đeo khẩu súng trường lớn. Nội dung video là "Roll Call: who is a boog boi in Colorado. See who are friends are" - ngụ ý tập hợp những thành viên Boogaloo Bois tại khu vực Colorado.

Cái tên Boogaloo Bois nổi tiếng trở lại khi nước Mỹ dậy sóng với phong trào biểu tình Black Lives Matter. Họ thường xuất hiện với trang phục kín, đeo súng. Ảnh: The Photo Access.

Boogaloo Bois là phong trào gồm những thành viên theo chủ nghĩa cực đoan, tự do, mất lòng tin với chính phủ và gieo rắc thông tin về khả năng xảy ra nội chiến. Họ luôn xuất hiện với vũ trang và súng, thậm chí tìm cách trà trộn vào những cuộc biểu tình để kích động bạo lực.

Theo BBC, trong suốt phong trào Black Lives Matter liên quan đến cái chết của George Floyd, một đối tượng khác được cho là thuộc Boogaloo Bois đã giết một sĩ quan an ninh tại Oakland vào ngày 29/5.

8 ngày sau, kẻ này tiếp tục sát hại một cảnh sát gần thành phố Santa Cruz và đang đối mặt với tội danh giết người. Một số thành viên Boogaloo cũng bị buộc tội kích động khủng bố tại Nevada.

Thành viên Boogaloo Bois mặc trang phục kín, đeo súng trong một video trên TikTok. Ảnh: TikTok.

Tương tự các nền tảng phổ biến khác, TikTok cũng đối mặt với vấn đề kiểm duyệt nội dung mang tính kích động, cực đoan. Vào đầu tháng 7, tổ chức chống tin giả Media Matters for America đã công bố bản báo cáo về hoạt động của Boogaloo Bois trên TikTok.

"Về cơ bản, Boogaloo muốn gây chia rẽ và bạo lực, rõ ràng chúng đã vi phạm quy định của TikTok khi để súng xuất hiện trong video", Angelo Carusone, chủ tịch Media Matters chia sẻ.

Sau khi được báo cáo, TikTok đã xóa toàn bộ video và hashtag có liên quan đến Boogaloo. Tuy nhiên chỉ vài tuần sau, nội dung liên quan đến Boogaloo lại xuất hiện. Khi tìm kiếm với hashtag #boogalo, kết quả cho ra hàng loạt nội dung liên quan đến phong trào cực đoan Boogaloo.

Mô-típ của các video này khá giống nhau, thường là những kẻ cầm súng đứng trước gương, được lồng nhạc đồng quê. Phóng viên BBC tìm thấy một video quay thành viên Boogaloo vừa nổ súng vừa tuyên truyền thông điệp, trong khi một video khác hiện ảnh băng đạn và súng trường theo phong cách anime, lồng nhạc thiếu nhi.

Steven Carrillo, thành viên Boogaloo Bois bị cáo buộc sát hại 2 sĩ quan cảnh sát vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 vừa qua. Ảnh: CBS.

Điều đáng lo là những người xuất hiện trong video còn khá trẻ. Tất nhiên, người dùng TikTok đa phần cũng rất trẻ. Nhiều thống kê cho thấy một nửa người dùng TikTok là dưới 24 tuổi, vốn rất dễ bị ảnh hưởng bởi các nội dung trên mạng xã hội.

"Những kẻ có tư tưởng cực đoan đã tìm được 'ngôi nhà mới' trên TikTok sau nhiều năm biến mất khỏi các nền tảng lớn (do bị kiểm duyệt)", Chloe Colliver, một nhà tư tưởng chống cực đoan chia sẻ.

Carusone đã hoan nghênh TikTok vì gỡ các nội dung cực đoan sau khi được anh phản ánh với tốc độ nhanh hơn cả Facebook. Tuy nhiên, vấn đề là đội ngũ kiểm duyệt của TikTok chưa làm việc hiệu quả khi những nội dung liên quan đến Boogaloo vẫn được tìm thấy khá dễ dàng.

Trả lời BBC, đại diện TikTok khẳng định đảm bảo an toàn cho cộng đồng là mục tiêu hàng đầu.

Ảnh chụp trên TikTok cho thấy một người đàn ông cầm súng, nội dung video chứa hashtag Boogaloo. Ảnh: TikTok.

"Dựa trên tiêu chuẩn cộng đồng của TikTok, chúng tôi không cho phép nội dung kích động thù địch xuất hiện. Bất cứ nội dung hoặc tài khoản vi phạm tiêu chuẩn sẽ bị xóa". Đại diện TikTok cho biết những video liên quan đến Boogaloo bị gỡ do vi phạm quy tắc về ngôn từ thù địch, kích động bạo lực vì xuất hiện vũ khí, cụ thể là súng.

Tuy nhiên, vấn đề là họ chỉ gỡ video sau khi được phóng viên BBC phản ánh. Dù TikTok nói rằng có hệ thống kiểm duyệt tự động, rõ ràng chúng đã hoạt động không tốt.

Đây không chỉ vấn đề của riêng TikTok. Ngày 29/6, Facebook và Instagram đã gỡ hàng trăm tài khoản liên quan đến phong trào Boogaloo Bois. Cũng không chỉ riêng Boogaloo, việc kiểm duyệt nội dung kích động từ các tổ chức cực đoan nhằm bảo vệ người dùng luôn là vấn đề khó khăn của các mạng xã hội.

Sự xuất hiện của Boogaloo trên TikTok cho thấy các hãng công nghệ lớn vẫn chưa phản ứng đủ nhanh để bảo vệ người dùng.

