Không chỉ là ướp lạnh và giữ tươi, giờ đây tủ lạnh Panasonic còn có thể "thanh lọc" thực phẩm, giảm bớt nỗi lo về rau củ ô nhiễm hoá chất của người nội trợ nhờ công nghệ Nanoe-X thông minh.

Thanh lọc thực phẩm trước khi thanh lọc cơ thể

Từ khoá "detox" (thanh lọc) thịnh hành trong những năm gần đây đang dần phát triển trở thành xu hướng sống khoẻ, lành mạnh. Điều thú vị là ngày nay, không chỉ con người biết thanh lọc, giải độc cơ thể bằng thực phẩm sạch mà cả những thiết bị công nghệ cũng có thể “detox” các chất ô nhiễm. Các hạt ion cỡ nano được tạo ra nhờ công nghệ Nanoe-X đã làm nên điều kì diệu này.

Công nghệ Nanoe-X đã được Panasonic giới thiệu trên máy điều hòa, máy lọc không khí giúp kiểm soát tác nhân gây ô nhiễm trong nhà; và nay được giới thiệu trên mẫu tủ lạnh 6 cánh nhập nhập từ Nhật Bản, giúp giảm dư lượng chất độc hại trên thực phẩm.

Tủ lạnh 6 cánh Panasonic nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản

Theo thông tin từ nhà sản xuất, công nghệ độc quyền của Panasonic trang bị trên dòng tủ lạnh 6 cánh tạo ra các hạt ion cỡ nano từ độ ẩm trong không khí, chứa đến 4,8 nghìn tỷ phân tử gốc (-OH). Các phân tử này được luồng gió vòng cung đưa đi khắp tủ lạnh. Khi chạm vào bề mặt thực phẩm, hạt ion này len lỏi giữa các liên kết phân tử của thuốc trừ sâu, chất bảo quản... và bẻ gẫy chúng. Nhờ vậy, khi rửa lại thực phẩm bằng nước, những tồn dư độc hại dễ dàng bị rửa trôi. Trong phòng thí nghiệm, Panasonic đã chứng minh công nghệ NanoeX giúp giảm 2,8 lần dư lượng các chất độc hại tồn dư trên rau củ quả.

Cơ chế loại bỏ thuốc trừ sâu của NanoeX

Tại Việt Nam, một thử nghiệm test nhanh tồn dư thuốc trừ sâu trên rau cải bằng bộ kit VPR10 (Bộ Công An) đã được thực hiện. Kỹ thuật viên đã lấy 4 mẫu rau, bao gồm: (1) Rau chưa đủ thời gian cách ly, còn dư lượng thuốc trừ sâu, (2) Rau chưa đủ thời gian cách ly để ngoài không khí 3 ngày, được rửa sạch, (3) Rau an toàn đã đủ thời gian cách ly (4) Rau chưa đủ thời gian cách ly, được bảo quản trong tủ lạnh Panasonic trong 3 ngày rồi rửa sạch. Kết quả cho thấy, rau sau khi được bảo quản bằng tủ lạnh Panasonic hiển thị màu sắc cho thấy âm tính với thuốc bảo vệ thực vật, đạt ngưỡng an toàn cho người dùng.

Thử nghiệm cho thấy khả năng giảm dư lượng thuốc trừ sâu của tủ lạnh Panasonic

Tương tự như cách tác động tới thuốc trừ sâu, các hạt ion cỡ nano chứa hàng nghìn tỷ phân tử gốc (-OH) tiếp cận vi khuẩn, virus trên bề mặt thực phẩm, lấy đi Hydro (H) sẵn có của vi khuẩn để thay đổi cấu trúc protein vi khuẩn, tạo thành những phân tử nước mới, từ đó vô hiệu hóa, ngưng quá trình sinh sôi, phát triển của chúng. Theo nghiên cứu của Viện Kitasato Research, công nghệ nanoeX có thể chủ động diệt tới 99,99% vi khuẩn.

Nhờ cơ chế đặc biệt này, tủ lạnh Panasonic được người tiêu dùng và các chuyên gia công nghệ bình chọn là "Tủ lạnh có công nghệ diệt khuẩn hiệu quả nhất" trong giải thưởng Tech Award 2020.

Trọn vẹn 7 ngày tươi ngon

Nanoe-X chỉ là một phần của giải pháp công nghệ độc quyền Panasonic giúp bảo quản thực phẩm tươi ngon trọn vẹn cả 7 ngày.

Chị em thường bảo nhau “đồ tươi chợ sớm” bởi khi chưa có tủ lạnh, thực phẩm tươi sống chỉ tươi ngon nhất khi vừa được người bán hàng đưa ra chợ và phải dùng ngay trong ngày. Khi tủ lạnh bắt đầu “phổ cập”, các lần đi chợ thưa ra và giờ đây, nhờ những công nghệ độc quyền trên tủ lạnh Panasonic, các gia đình có thể một tuần đi chợ một lần mà đồ vẫn tươi ngon như đi chợ sớm mỗi ngày.

Theo các chuyên gia, có 3 nguyên nhân làm suy giảm độ tươi ngon, dưỡng chất của thực phẩm là vi khuẩn tác động phân hủy, gây mùi; sự suy giảm enzym làm mất sự đàn hồi của thực phẩm và sự ôxi hóa chất béo khiến thực phẩm có màu vàng, có mùi. Khi bảo quản trong tủ lạnh, quá trình này sẽ bị làm chậm lại nhưng chỉ giới hạn trong 2-3 ngày trong ngăn mát tủ lạnh.

Với ngăn đông mềm Prime Fresh chuẩn -3 độ C làm lạnh nhanh, Panasonic đã mang đến một khái niệm mới - “7 ngày tươi ngon”. Khác với đông đá thông thường, thực phẩm trong ngăn Prime Fresh được làm lạnh nhanh ở -3 độ C, nhiệt độ mà thực phẩm bắt đầu đông lại mà không phá hủy cấu trúc tế bào. Tại -3 độ C, sự phát triển của vi khuẩn và quá trình ôxi hóa bị kiềm chế, giúp thực phẩm tươi ngon lâu hơn. Đặc biệt, khi bảo quản trong ngăn đông mềm, thực phẩm không cần rã đông, thuận tiện cho việc sơ chế, đồng thời giữ được dưỡng chất và hương vị trong tận 7 ngày.

Ngăn đông mềm giúp thực phẩm được giữ trọn vẹn dưỡng chất và hương vị mà không cần rã đông

Không chỉ thế, Nanoe-X còn chủ động diệt tới 99.99% vi khuẩn và khử mùi mạnh mẽ và hiệu quả. Nhờ đó, thịt cá vừa giữ được độ tươi, vừa sạch khuẩn, không bị lẫn mùi hay biến chất.

Một điểm cộng đáng chú ý khác trên tủ lạnh 6 cánh Panasonic là ngăn rau quả rộng 50L với màng lọc kiểm soát độ ẩm kép, tự động điều chỉnh độ ẩm ở mức xấp xỉ 90%, duy trì sự tươi ngon cho rau củ và trái cây.

Ngăn rau với màng lọc kiểm soát độ ẩm kép giúp rau củ quả được tươi lâu

Nhờ những công nghệ độc quyền hướng tới chăm sóc sức khỏe người dùng, Panasonic không chỉ tạo ra những chiếc tủ lạnh có khả năng “thanh lọc” vi khuẩn, hóa chất trên thực phẩm mà còn có thể giảm bớt nỗi lo về nguy cơ mất an toàn sức khoẻ của người dùng.

Doãn Phong