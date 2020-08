Với doanh nghiệp, bảo mật là yếu tố được quan tâm hàng đầu, còn người dùng cuối lại quan tâm đến thiết kế và hiệu năng. Kết hợp tất cả các nhu cầu đó lại HP mang đến dòng sản phẩm ProBook 400 G7 và ProBook 405 G7.

Dòng sản phẩm ProBook mới thừa hưởng thiết kế từ dòng máy tính doanh nghiệp cao cấp EliteBook của HP với ngoại hình cao cấp, sang trọng nhưng vẫn đảm bảo độ bền cao. Bên cạnh đó HP còn mang đến hàng loạt các giải pháp bảo mật toàn diện và nhiều tùy chọn cấu hình linh hoạt phù hợp với mọi nhu cầu.

Cấu hình linh hoạt tối ưu chi phí

Nhằm mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn cấu hình phù hợp với nhu cầu sử dụng của mỗi cá nhân, HP cung cấp cả tùy chọn bộ xử lý Intel lẫn AMD. Trong đó ProBook 400 series G7 là những sản phẩm được trang bị bộ xử lý Intel thế hệ thứ 10 Comet Lake với các tùy chọn từ Core i3 đến Core i7 với ba tùy chọn màn hình 13.3 inch, 14 inch và 15.6 inch tương ứng với các sản phẩm ProBook 430, ProBook 440 và ProBook 450.

Với các sản phẩm sử dụng bộ xử lý Intel Comet Lake, HP cung cấp thêm tùy chọn đồ họa rời MX250 để tăng cường khả năng đồ họa cho những người dùng có nhu cầu sử dụng một số phần mềm đồ họa, chỉnh sửa cắt ghép video mức vừa phải.

Còn với ProBook 405 series G7, HP cung cấp các tùy chọn bộ xử lý đến từ AMD Ryzen 4000 Mobile series với phiên bản cao cấp nhất lên đến Ryzen 7 4700U 8 nhân cho hiệu năng mạnh mẽ. ProBook 405 series G7 có hai tùy chọn màn hình 14 inch và 15,6 inch tương ứng với các sản phẩm ProBook 445 và ProBook 455.

Bên cạnh các tùy chọn bộ xử lý mạnh mẽ, HP cũng mang đến cho người dùng khả năng nâng cấp linh hoạt với hai khe RAM, hỗ trợ tối đa lên đến 32GB. Với ưu điểm tuyệt vời này, khách hàng có thể lựa chọn các tùy chọn cấu hình thấp để tối ưu chi phí ban đầu và có thể nâng cấp linh hoạt khi nhu cầu tăng.

Để đảm bảo mọi trải nghiệm nhanh mượt, hầu hết các sản phẩm thuộc dòng ProBook hiện nay đều được trang bị sẵn ổ cứng SSD chuẩn PCIe NVMe tốc độ cực cao, nhờ vậy thời gian khởi động hay khởi chạy ứng dụng chỉ tính bằng giây.

Thiết kế cao cấp và bền bỉ

Thừa hưởng thiết kế từ dòng EliteBook cao cấp, HP ProBook 400 series G7 và ProBook 405 series G7 còn sở hữu ngoại hình cao cấp. Sản phẩm được trang bị bộ vỏ kim loại trên cả nắp máy và chiếu nghỉ tay vừa tạo cảm giác sang trọng, vừa tăng độ bền bỉ.

Nổi bật trên nắp lưng vẫn là logo HP sáng bóng, nhưng khác với dòng EliteBook chỉ sáng chữ HP thì trên ProBook ngược lại, phần xung quanh được làm sáng bóng, còn chữ HP lại đồng màu với phần còn lại. Đây có thể xem là đặc điểm nhận dạng cho sản phẩm.

Đặc biệt, HP ProBook 400 series G7 và ProBook 405 series G7 còn xuất sắc đạt tiêu chuẩn độ bền quân đội 19 MIL-STD 810H. Đây là một tiêu chuẩn nâng cao của MIL-STD 810G trước đây với các thử nghiệm khắt khe hơn từ rung lắc, độ ẩm cao, nhiệt độ khắc nghiệt…

Phần bàn phím trên ProBook cũng được trang bị khả năng chống tràn, nếu không may bị đổ nước lên phần bàn phím người dùng chỉ cần nghiêng máy và lau khô là xong, không lo ảnh hưởng các linh kiện bên trong.

Để thuận tiện trong quá trình sử dụng, HP trang bị đầy đủ các cổng kết nối quen thuộc gồm hai cổng USB 3.1, một cổng USB 2.0 hỗ trợ sạc cho các thiết bị khác ngay cả khi tắt máy, một cổng HDMI để thuận tiện xuất hình ảnh lên màn hình lớn hoặc trình chiếu khi hội họp, một cổng mạng RJ-45, cổng âm thanh 3.5mm, đầu đọc thẻ SD và một cổng USB Type-C hỗ trợ DisplayPort lẫn Power delivery, tức có thể cấp nguồn cho máy qua cổng này.

Bảo mật toàn diện, riêng tư tối đa

Nhắc đến các sản phẩm doanh nghiệp của HP thì vấn đề bảo mật luôn được quan tâm hàng đầu, tất nhiên ProBook cũng không ngoại lệ. Trên HP ProBook 400 series G7 và ProBook 405 series G7, HP mang đến hàng loạt các giải pháp bảo vệ dữ liệu cũng như quyền riêng tư của người dùng.

Ở cấp độ phần cứng, HP trang bị cho sản phẩm một màn trập để che camera khi không sử dụng; cảm biến vân tay một chạm để nhanh chóng đăng nhập vào hệ thống; một con chip mã hóa phần cứng TPM 2.0.

Nếu người dùng thường xuyên sử dụng máy tính ở nơi đông người muốn tránh các ánh mắt tò mò xung quanh, HP cũng cung cấp tùy chọn màn hình HP Sure View, với khả năng giới hạn góc nhìn chỉ với một nút bấm.

Về phần mềm, HP Sure Start Gen5 sẽ đảm bảo cho các phương thức phòng thủ luôn trong trạng thái hoạt động ngay cả khi bị tấn công; HP BIOSphere Gen5 giúp tự phát hiện và phục hồi BIOS khi bị hacker tấn công giúp bảo vệ an toàn dữ liệu; HP Sure Sense sử dụng trí thông minh nhân tạo để chủ động phát hiện, cảnh báo sớm các phương thức tấn công chưa từng có trước đây.

Hiện tại, HP cũng đang cung cấp cấp miễn phí cho người dùng phần mềm HP Sure Click, một phần mềm nhằm tạo ra môi trường máy ảo cho trình duyệt hay các tập tin có nguy cơ chứa mã độc, khi tắt môi trường máy ảo thì các mã độc cũng sẽ bị đóng theo.

HP ProBook 400 series G7 và ProBook 405 series G7 đang có mặt trên thị trường với nhiều tùy chọn cấu hình với mức giá bắt đầu từ 13.390.000 đến 30.890.000 tùy cấu hình.

Các sản phẩm laptop của HP được bảo hành chính hãng trong 1 năm với các dịch vụ bảo hành giao và nhận tại nhà miễn phí, bảo hành cấp tốc - nhận lại trong ngày làm việc kế tiếp, và bảo hành tận nhà.

Ngọc Minh