Tổng lương của CEO Apple Tim Cook năm 2020 tăng gần 30%, vào khoảng 15 triệu USD khi nhà sản xuất iPhone phát triển mạnh trong đại dịch.

CEO Tim Cook dẫn dắt Apple vượt qua dịch bệnh trong năm 2020. Ảnh: Getty Images

Theo thông báo của Apple, lương thưởng của CEO Tim Cook tăng 28% trong năm 2020, đạt 14.769.259 USD. Năm 2019, số tiền ông kiếm được (chưa bao gồm thưởng cổ phiếu) là 11.555.466 USD.

Tổng cộng, năm lãnh đạo cao cấp của Apple – Tim Cook, Giám đốc Tài chính Luca Maestri, Giám đốc Pháp lý Kate Adams, Giám đốc Bán lẻ Deirdre O’Brien, Giám đốc Điều hành Jeff Williams – được trả 119,8 triệu USD, tăng 13% so với năm 2019.

Tháng 8/2020, CEO Apple chính thức trở thành tỷ phú nhờ thu nhập và cổ phiếu đang nắm giữ. Ông hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu này nếu xét tới một thăm thành công của Apple bất chấp ảnh hưởng của dịch bệnh. Công ty báo cáo kết quả kinh doanh kỷ lục trong quý III/2020 dù phải đóng cửa nhiều cửa hàng bán lẻ khắp thế giới, gián đoạn chuỗi cung ứng và lùi lịch ra mắt iPhone 12.

Lương cơ bản của Tim Cook là 3 triệu USD, không thay đổi so với các năm trước. Ông được thưởng kinh doanh 10,7 triệu USD. Ngoài ra, Apple còn chi 1 triệu USD chi phí khác liên quan tới CEO, chủ yếu là phí bảo an 470.000 USD và đi lại 430.000 USD. Năm 2017, Ban Giám đốc công ty áp dụng chính sách yêu cầu Cook đi trên máy bay tư nhân để “hiệu quả và an toàn”.

Theo Business Insider, một chi tiết khá khó hiểu là chi phí công tác của Cook lại tăng gần 40% trong một năm mà nhà chức trách Mỹ hối thúc người Mỹ hạn chế đi lại nhằm làm giảm sự lây lan của virus.

Apple cho biết lương của CEO cao hơn 256 lần so với lương trung bình của nhân viên (57.783 USD) trong năm 2020. Năm 2019, tỉ lệ chênh lệch là 200 lần.

Du Lam (Theo BI)