TV Lifestyle, dòng TV cao cấp được thiết kế dành riêng cho những khách hàng có phong cách và gu nghệ thuật đặc biệt.

Kiến tạo trải nghiệm xem

Theo thời gian, dòng TV truyền thống với màn hình analog đã nhường chỗ cho dòng TV mang những cải tiến độc đáo để đáp ứng tối đa nhu cầu của người dùng. Một chiếc TV hoàn hảo trong mắt người dùng thời hiện đại ngoài việc mang lại trải nghiệm nghe nhìn tốt nhất còn phải sở hữu thiết kế ấn tượng hàng đầu. Thiết kế đẹp mang giá trị lớn, là một yếu tố không thể bỏ qua khi chiếc TV lúc này đóng vai trò như một thành tố quan trọng trong thẩm mỹ tổng thể của không gian sống.

TV thời thượng thể hiện bản sắc riêng của chủ nhân

Giai đoạn bình thường mới, trải nghiệm xem tại ngôi nhà cũng thay đổi. Khi dành thời gian ở nhà nhiều hơn, người dùng cũng mong muốn tìm kiếm ở chiếc TV nhà mình nhiều tính năng hơn. TV không đơn thuần để xem - đó còn là nơi để thư giãn, giải trí và kết nối. Không chỉ nâng cấp trải nghiệm và đáp ứng linh hoạt nhu cầu sống, chiếc TV còn phải thể hiện được gu thẩm mỹ, bản sắc của từng cá nhân. Chính vì vậy, xu hướng thiết kế ấn tượng, và mang đậm tính nghệ thuật của các dòng TV đã và đang phát triển mạnh mẽ để hòa nhịp với hơi thở của thời đại.

Làn gió mới được thổi vào thị trường TV truyền thống. Những sản phẩm công nghệ tưởng chừng khó thay đổi, trở thành tác phẩm nghệ thuật đậm chất sáng tạo nhờ triết lý thiết kế của Samsung. Hãng thấu hiểu rõ rằng, một chiếc TV hoàn hảo có thể “chạm” được vào những nhu cầu hay cảm xúc sâu bên trong của con người. Tập trung phát triển hiện tại và hướng đến tương lai, Samsung đã và đang đẩy mạnh nâng cao giá trị của các dòng TV.

Vượt qua giới hạn của TV truyền thống

Một minh chứng cho tầm nhìn “dẫn đầu” của Samsung là sự ra đời của chiếc TV Bordeaux vào năm 2006 với cảm hứng thiết kế từ những ly rượu vang. Thiết kế bo tròn của sản phẩm đã tạo nên xu hướng thiết kế mới trên thị trường lúc bấy giờ, vốn tràn ngập với những chiếc TV vuông vức truyền thống. Và trong suốt hai năm, thiết kế của Bordeaux đã nhận được 2 giải thưởng danh giá Red Dot 2006 và 2007, giúp đẩy doanh số bán hàng lên đến 8 triệu chiếc từ 2006-2008.

Nhưng Samsung không dừng lại ở đó. Xuất hiện lần đầu tiên tại sự kiện CES 2017 với TV The Frame với giải thưởng “Sáng kiến xuất sắc nhất”, dòng TV Lifestyle 2021 của Samsung tiếp tục dẫn đầu phân khúc thị trường riêng với triết lý thiết kế ấn tượng song hành tính năng đẳng cấp.

Điểm đặc biệt của The Frame là sự kết hợp độc đáo của các tuyệt tác hội họa đến từ những viện bảo tàng hàng đầu thế giới trong một màn hình hiển thị TV xuất sắc. 1.200 tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng là những mảnh ghép hoàn hảo tạo nên The Frame sống động, thay thế cho màn hình đen đơn thuần. Cùng đẳng cấp hiển thị chuẩn QLED 4K với khả năng truyền tải 100% dải sắc màu và độ tương phản ấn tượng từ Dual LED, phiên bản cải tiến The Frame năm nay hứa hẹn mang lại cho người dùng trải nghiệm nghe nhìn hoàn mỹ chưa từng có.

The Frame còn là một tuyệt tác nghệ thuật

Cùng với The Frame, The Premiere là hai sản phẩm TV Lifestyle của Samsung đã vinh dự nhận được giải thưởng “Thiết kế sáng tạo” tại sự kiện CES 2021. Với công nghệ chiếu siêu gần (Ultra-Short Throw) cùng hệ thống laser tiên tiến, trải nghiệm xem phim chuẩn rạp tại gia đã trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. The Premiere mang phong cách thiết kế tối giản phù hợp mọi không gian sống và sở hữu kích thước gọn gàng và loa tích hợp cho phép người dùng mang thiết bị đi khắp mọi nơi.

Những giải thưởng danh giá là sự công nhận xứng đáng cho những bứt phá của dòng TV Lifeslyle

Khác biệt với hai sản phẩm trước, The Serif và The Sero mang sự tiện dụng đến cho người dùng với công nghệ Quantum Dot hiển thị 100% dải màu, và thiết kế thời thượng. The Serif được tạo nên từ ý tưởng “TV kiêm nội thất” giúp tô điểm không gian gia đình bạn. Trong khi đó, The Sero được ví như “một chiếc điện thoại mở rộng” với màn hình khổng lồ và dàn loa hoành tráng, nhằm giúp người dùng nâng tầm trải nghiệm nghe nhìn với chiếc smartphone của mình.

Bộ tứ siêu phẩm The Frame, The Premiere, The Serif và The Sero chưa bao giờ làm cho người dùng hết bất ngờ

Dòng TV Lifestyle 2021 chính là đại sứ của Samsung trong hành trình kiến tạo phong cách sống của tập khách hàng có gu thưởng thức nghệ thuật riêng. Là điểm nhấn trong bức tranh sáng tạo của Samsung, dòng sản phẩm này hứa hẹn tiếp tục tạo nên bước nhảy vọt của các dòng TV tương lai. Tại Việt Nam, người dùng sẽ có cơ hội được trực tiếp trải nghiệm các công nghệ đỉnh cao của dòng TV mới này tại Sự kiện Tuyệt tác công nghệ Samsung 2021 diễn ra vào ngày 14/4/2021.

Thu Hằng