Steve Wilhite, nhà phát minh loại ảnh động (GIF), vừa qua đời ở tuổi 74 sau một thời gian chiến đấu với Covid-19. Ông Wilhite phát minh ảnh GIF vào năm 1987 khi đang là kỹ sư trưởng tại CompuServe.

Ngày nay, GIF được sử dụng phổ biến trên toàn thế giới, giúp người dùng thể hiện biểu cảm, phản ứng một cách hài hước và sống động hơn trên các mạng xã hội và các cuộc trò chuyện trực tuyến. Cùng điểm lại top những GIF “huyền thoại” được nhiều người dùng yêu thích.

One Does Not Simply Walk into Mordor

“One Does Not Simply Walk into Mordor” (Người ta không chỉ đơn giản là bước vào Mordor) là câu nói của Boromir trong bộ phim Chúa tể của những chiếc nhẫn, được sử dụng trong các cuộc trò chuyện để làm nổi bật sự vô ích của một kế hoạch hay ám chỉ những hành động ngốc nghếch, không mang lại kết quả.

Rickroll

GIF Rick Roll được sử dụng để thể hiện cảm giác vui sướng, mãn nguyện, nó bắt nguồn từ là một trò đùa được sử dụng bằng cách chèn bài hát Never Gonna Give You Up của Rick Astley vào một trang web hoặc một video ngẫu nhiên dụ người xem bấm vào.

I Regret Nothing

"I Regret Nothing" (Tôi không có gì hối tiếc) là ảnh GIF bắt nguồn từ quảng cáo của Dominos Pizza có hình ảnh một con gà trong vũ trường. Nó được sử dụng như một phản ứng để truyền đạt rằng người dùng không cảm thấy xấu hổ trước bất kỳ bài đăng hoặc hành động nào.

Spinning Dancer

Spinning Dancer là một ảo giác quang học được tạo bởi nhà thiết kế web người Nhật Nobuyuki Kayahara. Đối với một số người, nữ diễn viên ba lê đang quay theo chiều kim đồng hồ, trong khi những người khác lại nhìn thấy hình người chuyển động theo hướng ngược chiều kim đồng hồ. Đôi khi, hình bóng đang nhảy nhót đột ngột đổi hướng. Có tin đồn lan truyền rằng hướng của chuyển động cho biết bán cầu não trái hay phải của người xem hoạt động nhiều hơn.

Dramatic Chipmunk

GIF có nguồn gốc từ một video clip dài năm giây được tải lên YouTube, nó thường được dùng để bày tỏ biểu cảm bất ngờ hài hước trước những drama “hot” trên mạng.

Mind = Blown

GIF thường được đăng như một phản ứng đối với các bài đăng thông tin có nội dung khó hiểu.

Leekspin

Leekspin còn được gọi là Loituma Girl, gồm một nhân vật trong bộ Anime Bleach quay một củ hành tây, trong khi hát một bài hát với ca từ vô nghĩa, đã tạo được ảnh hưởng lớn vào khoảng những năm 2000.

Dancing Baby

Dancing Baby nổi tiếng xuất hiện trong TV Series Ally McBeal. Hình ảnh GIF Dancing Baby không còn phổ biến như trước đây, đồ họa đã lỗi thời do sự tiến bộ trong kỹ thuật hoạt hình 3D. Tuy nhiên, nó là một trong những ảnh chế có sức lan truyền mạnh mẽ nhất nhiều năm về trước.

Dancing Banana

Dancing Banana phổ biến trên các diễn đàn trong hơn 15 năm. Ở định dạng GIF nó được sử dụng như một biểu tượng cảm xúc vui nhộn trong các cuộc trò chuyện. “Chuối khiêu vũ” cũng được gửi spam trong các diễn đàn và đoạn chat như một cách chào hỏi.

Hương Dung (Theo First Post)