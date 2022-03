Nếu iPhone của bạn gặp phải những tình trạng dưới đây, có lẽ đã đến lúc bạn nên kiểm tra hoặc thay mới điện thoại.

Pin hao nhanh

iPhone sử dụng pin lithium-ion vì vậy nó có tuổi thọ hạn chế. Mỗi khi bạn xả và sạc iPhone không đúng cách, dung lượng pin tối đa sẽ giảm.

Sau khoảng hơn hai năm sử dụng (khoảng 500 chu kỳ sạc), dung lượng pin iPhone sẽ chỉ còn đạt 80%. Điều đó có nghĩa, nếu trước đây, sau khi sạc iPhone của bạn sử dụng được trong 10 tiếng, thì giờ sẽ chỉ còn 8 tiếng.

Nếu iPhone của bạn có tình trạng pin yếu và chết quá nhanh, hãy cân nhắc thay pin hoặc nâng cấp lên một chiếc smartphone mới hơn.

Bạn có thể kiểm tra tình trạng pin của iPhone bằng cách vào Cài đặt> Pin>Tình trạng pin.

Đột nhiên khởi động lại

iPhone khởi động lại không có lý do rõ ràng là dấu hiệu điện thoại của bạn đang gặp vấn đề.

Thông thường, iPhone của bạn khởi động lại là do quá nóng hoặc quá lạnh. Khi quá lạnh, iPhone sẽ hoạt động lại bình thường sau khi pin ấm lên. Tuy nhiên, nhiệt độ quá nóng nghiêm trọng hơn, có thể làm hỏng các bộ phận của máy, bao gồm cả pin. Các lý do khác cho việc khởi động lại có thể là do hư hỏng bên trong hoặc có thể do một số phần mềm gây ra.

Nếu iPhone của bạn thường xuyên tắt và không phải do nhiệt độ thì bạn nên kiểm tra ngay thiết bị của mình.

Loạn cảm ứng

Loạn cảm ứng là hiện tượng xảy ra khi bạn không chạm hay tác động vào nhưng màn hình vẫn tự nhảy hoặc các ứng dụng tự mở. Đây là một vấn đề phần mềm bất thường hoặc có thể liên quan đến hư hỏng màn hình do ngấm nước hay một số vấn đề bên trong khác.

Nếu bạn nhận thấy điều này, đặc biệt nếu nó ngày càng trở nên tồi tệ, hãy mang iPhone của bạn đi kiểm tra. Bạn sẽ có thể cần thay thế các bộ phận, điều này tốn kém ngang với việc thể mua một chiếc iPhone mới.

Xuất hiện vệt đỏ cạnh khe SIM

Đây là dấu hiệu cho thấy iPhone của bạn đã bị ngấm nước. Nếu chất lỏng lọt vào bên trong iPhone của bạn, nó có thể làm mất hiệu lực bảo hành và dẫn đến việc sửa chữa tốn kém.

Khi bạn mang iPhone đi sửa, Apple thường sẽ kiểm tra LCI (Chỉ báo tiếp xúc chất lỏng). LCI thường sẽ có màu trắng hoặc bạc, nhưng sẽ chuyển sang màu đỏ nếu nó tiếp xúc với nước.

Bạn có thể tự kiểm tra LCI tại nhà theo các hướng dẫn của Apple tại đây https://support.apple.com/en-gb/HT204104

Lưu ý LCI thường không chuyển đỏ bởi những thay đổi về độ ẩm hay thời tiết. Hầu hết các iPhone đời mới đều được quảng cáo có khả năng chống nước, nhưng bạn vẫn nên cẩn thận nhất có thể.

Không cập nhật iOS

Apple thường xuyên giới thiệu các phiên bản mới của phần mềm iPhone. Các bản này cập nhật bảo mật để vá các sự cố nghiêm trọng với thiết bị của bạn. Vì vậy, nếu không thể nhận được những bản cập nhật đó, bạn có nguy cơ bị tấn công bởi kẻ xấu.

Phiên bản mới nhất của Apple, iOS 15.4 hiện tại hỗ trợ tất cả các điện thoại từ iPhone 6S và iPhone SE thế hệ đầu tiên.

Kiểm tra xem bạn vẫn nhận được các bản cập nhật mới nhất trong Cài đặt> Chung> Cập nhật phần mềm.

Dấu chấm ở camera và micro

Đây không phải là một dấu hiệu hư hỏng đáng lo ngại, nó liên quan đến vấn đề bảo mật.

Cụ thể, khi một chấm màu cam xuất hiện ở góc trên cùng bên phải của màn hình, có nghĩa một ứng dụng đang sử dụng micro của iPhone. Còn nếu là màu xanh lá, ứng dụng đó đang sử dụng dữ liệu từ camera.

Vì vậy, nếu lo ngại về quyền riêng tư, bạn nên kiểm tra quyền của ứng dụng trong Cài đặt hoặc xóa hoàn toàn ứng dụng đó.

Hương Dung(The The Sun)