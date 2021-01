Tết đến từ từng vật dụng trang hoàng nhà cửa đến đồ dùng phục vụ nhu cầu của gia đình. Một chiếc ti-vi ngay trung tâm căn nhà chính là một gợi ý lựa chọn hoàn hảo để đón Tết.

Tết này, bạn có dự định sắm sửa món đồ nào mới để trang hoàng nhà cửa, hay dành tặng gia đình, bạn bè món quà thiết thực nào chưa? Nếu gợi ý là một chiếc ti-vi mới, hoành tráng thì sao?

Ti-vi dường như là một vật dụng không thể thiếu trong mọi gia đình. Bắt nguồn từ tính năng sơ khai nhất là đón xem tin tức đủ cả “đường hình và đường tiếng”, ti-vi ngày càng được nâng cấp để phục vụ tối đa mọi nhu cầu giải trí, thậm chí là một vật dụng trang trí bắt mắt, hiện đại, thể hiện gu thẩm mĩ của gia chủ và sự hiện đại của căn nhà. Luôn được đặt tại vị trí trung tâm trong phòng khách và là tâm điểm thu hút những ánh nhìn đầu tiên, ti-vi được ưu ái và cân nhắc lựa chọn kỹ càng, với ý nghĩa giá trị món quà chính là lời chúc cho bản thân và người khác một năm phía trước sung túc, đủ đầy.

Một trong những lựa chọn ti-vi mang đến những trải nghiệm giải trí đa dạng nhất chính là câu chuyện của ti-vi Samsung năm 2020, dòng TU8500. Là một anh em trong dòng Smart TV, TU8500 sở hữu đầy đủ tính năng nổi bật như độ phân giải sắc nét đến từng chi tiết, dễ dàng điều khiển bằng các thiết bị thông minh như điện thoại nhờ kết nối NFC cùng thiết kế không viền thanh mảnh. Gần đây, TU8500 đã được vinh danh là TV gia đình xuất sắc nhất. Đây là một món quà dành tặng người thân vừa tinh tế trong thiết kế, vừa hữu dụng trong công năng đón mừng Tết lớn.

Cùng với dòng TU8500, Samsung mang đến ưu đãi lớn cho nhiều dòng ti-vi khác như QLED 8K thế hệ mới – sản phẩm đạt giải ti-vi xuất sắc nhất trong Tech Award 2020 hay bộ 3 siêu phẩm đột phá Lifestyle ti-vi vừa được ra mắt năm vừa qua. Giữa một thế giới chật chội với nhiều dòng ti-vi khác nhau, The Frame, The Serif và The Sero tạo nên một bước đột phá, giúp người dùng tận hưởng tối đa không gian sống, tô điểm căn nhà bằng những thiết kế sang trọng, hiện đại và tiện ích. Màn hình quay dọc đầu tiên trên thế giới của The Sero xứng đáng khi được trao tặng giải sáng tạo nhất tại Tech Award, cùng với ti-vi QLED 8K.

Tết này, Samsung còn tung thêm chương trình khuyến mại lớn, với quà tặng lớn: ưu đãi giảm giá đến 60% khi mua loa kèm loa thanh HW-Q950T hay loa tháp MX-T40 TV, nâng tầm trải nghiệm cho cả đại gia đình. Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 15/02/2021, ngoài mức giảm giá từ 7% - 35%, Samsung dành tặng chương trình khuyến mại đặc biệt cho khách hàng mua ti-vi Samsung, được áp dụng tại các cửa hàng và đại lý ủy quyền của Samsung trên toàn quốc. Tùy theo dòng ti-vi, khách hàng có thể nhận được ưu đãi giảm giá khủng siêu phẩm Galaxy Note20 hay các sản phẩm loa thanh, loa tháp lên đến 60% so với giá niêm yết.

Nguyễn Minh(tổng hợp)