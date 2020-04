Chỉ với vài cú nhấp chuột đơn giản, bạn có thể đăng xuất tài khoản Facebook khỏi tất cả các thiết bị bạn đã đăng nhập hoặc nghi ngờ đăng nhập.

Nếu bạn quên đăng xuất tài khoản Facebook khỏi một thiết bị công cộng hoặc bạn nghi ngờ có ai đó đăng nhập trái phép vào tài khoản Facebook của mình, việc đầu tiên bạn cần làm để bảo vệ tài khoản là đăng xuất khỏi mạng xã hội này trên tất cả các thiết bị.

Cách đăng xuất tài khoản Facebook và Messenger khỏi tất cả các thiết bị

Bạn không cần phải làm việc này thủ công. Facebook có thể nhận diện tất cả những thiết bị hiện đang đăng nhập bằng tài khoản của bạn và cho phép bạn đang xuất khỏi tài khoản của mình trên tất cả chúng chỉ với một lần thao tác duy nhất.

Sau đây là hướng dẫn chi tiết cách đăng xuất tài khoản Facebook, và cũng là tài khoản Messenger khỏi tất cả các thiết bị từ trình duyệt web trên máy tính.

Bước 1: Bấm nút hình mũi tên hướng xuống ở phía trên góc phải, sau đó chọn Settings (Cài đặt) để mở trình đơn cài đặt của Facebook.

Bước 2: Từ khung trình đơn bên trái, bạn chọn Security and Login (Bảo mật và đăng nhập).

Bước 3: Bên dưới phần Where You’re Logged in (Nơi bạn đã đăng nhập), bạn bấm lên liên kết See More (Xem thêm).

Bước 4: Ở cuối danh sách các phiên đăng nhập, bạn bấm nút Log Out Of All Sessions (Đăng xuất khỏi tất cả).

Bước 5: Từ hộp thoại bung lên, bạn bấm nút Log Out để xác nhận đăng xuất khỏi tất cả thiết bị.

Nếu bạn nghi ngờ có ai đó truy cập trái phép vào tài khoản của bạn, sau khi đăng xuất khỏi tất cả thiết bị, bạn nên đăng nhập vào một thiết bị tin cậy và đổi mật khẩu ngay. Để an toàn, đôi khi bạn cũng nên đổi cả email và số điện thoại liên kết với tài khoản.

Ca Tiếu(theo LaptopMag)