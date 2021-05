Ngôi nhà được xây dựng bằng công nghệ in 3D chỉ mất 120 tiếng để hoàn thành với khả năng chịu lực đủ để có thể sống bình thường bên trong.

Ngôi nhà làm bằng công nghệ in 3D ở Hà Lan.

Cặp đôi người Hà Lan là những khách thuê đầu tiên một ngôi nhà được xây dựng bằng công nghệ in 3D ở châu Âu. Các chuyên gia tin rằng thiết kế độc đáo này sẽ mở ra vô vàn những lựa chọn về hình dáng và phong cách của những ngôi nhà trong tương lai.

Bà Elize Lutz, 70 tuổi và ông Harrie Dekkers, 67 tuổi – 2 chủ cửa hàng đã về hưu tới từ Amsterdam – vừa nhận chiếc chìa khoá kỹ thuật số của ngôi nhà hôm 6/5. Chiếc chìa khoá này là một ứng dụng cho phép họ mở cửa chỉ bằng một nút bấm.

“Nó thật xinh đẹp và có cảm giác an toàn” – 2 ông bà nhận xét.

“Khi tôi nhìn bản thiết kế, tôi đã thấy nó như một khu vườn trong truyện cổ tích” – bà Lutz cho hay.

Lấy cảm hứng từ hình dạng của một tảng đá, ngôi nhà này sẽ rất khó và tốn kém nếu như xây dựng bằng các phương pháp truyền thống. Đây là ngôi nhà được thiết kế bằng phương pháp 3D đầu tiên trong số 5 ngôi nhà được công ty xây dựng Saint-Gobain Weber Beamix lên kế hoạch cho khu đất cạnh dòng kênh Beatrix ở vùng ngoại ô Eindhoven của Bosrijk.

Trong 2 năm gần đây, các bất động sản được xây dựng phần nào bằng công nghệ in 3D đã bắt đầu xuất hiện ở Pháp và Mỹ. Các dự án non trẻ này cũng đang dần phát triển trên khắp thế giới.

Nhưng với diện tích 94m2, ngôi nhà 3D ở Hà Lan này được cho là một sự nổi trội đáng kể so với các đối thủ khi nó được cho phép sinh sống bên trong một cách hợp pháp.

Cặp đôi người Hà Lan rất hài lòng về ngôi nhà mới của mình.

Ông Bas Huysmans – giám đốc điều hành của Weber Benelux – cho biết: “Đây cũng là công trình đầu tiên được chính quyền địa phương cho phép 100% và có những người thực sự muốn trả tiền để sống trong đó”.

Phương pháp in 3D liên quan đến một cánh tay robot khổng lồ có vòi phun ra xi-măng với công thức đặc biệt. Xi-măng sẽ được “in” ra theo thiết kế của kiến trúc sư hết lớp này đến lớp khác cho đến khi tạo thành một bức tường có đủ khả năng chịu lực.

Đầu vòi phun này sẽ được thay sau nhiều giờ hoạt động giống như một chiếc máy in mực. Sự thay đổi đó cũng thể hiện ngay trên các bức tường của ngôi nhà, giống như một lỗi nhỏ trong quá trình in xi-măng.

Dù mới sơ khai nhưng phương pháp xây nhà bằng in 3D đã được nhiều người trong ngành xây dựng đánh giá là một giải pháp cắt giảm chi phí và tác hại đến môi trường bằng cách giảm lượng xi-măng được sử dụng. Ở Hà Lan, đây cũng là một giải pháp thay thế trong tình trạng thiếu thợ xây lành nghề.

Những vết xi-măng lồi ra trên tường ngôi nhà là do thay đổi đầu vòi phun xi-măng sau vài giờ hoạt động.

Ngôi nhà 3D này bao gồm 24 chi tiết bê-tông, được in từng lớp trong một nhà máy ở Eindhoven trước khi vận chuyển đến điểm xây dựng bằng xe tải. Nó được đặt trên nền móng do công ty xây dựng Van Wijinen của Hà Lan thực hiện. Sau đó, mái nhà và các khung cửa sổ được lắp đặt và hoàn thiện.

Với những ngôi nhà sau này, người ta hi vọng rằng việc xây dựng sẽ được thực hiện hoàn toàn tại chỗ.

Một điểm ưu việt khác của ngôi nhà là nó được in chỉ trong vòng 120 giờ. “Nếu chúng tôi chỉ in một lần là xong thì chỉ mất chưa đến 5 ngày. Bởi vì, lợi ích lớn của chiếc máy in là không cần ăn, ngủ hay nghỉ ngơi. Nếu chúng tôi bắt đầu vào ngày mai thì ngôi nhà tiếp theo sẽ được hoàn thành trong 5 ngày nữa” – ông Huysmans cho hay.

Thuỳ Nhi(Theo The Guardian)