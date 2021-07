Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định đã hướng dẫn Tăng Ni đang sinh hoạt trên địa bàn tỉnh tổ chức An cư kết hạ theo hình thức tại chỗ.

An cư kết hạ là truyền thống tập trung tu học của Tăng Ni và đây cũng là dịp để chư Tăng Ni, Phật tử gặp gỡ trao đổi, nâng cao kiến thức, trí tuệ và đạo hạnh, đồng thời là thắng duyên để thực hiện tinh thần lục hòa cộng trụ, vô ngã vị tha theo đúng tinh thần giới luật Phật chế. Ba tháng an cư chính là cơ sở để tính tuổi Đạo của Tăng Ni Phật giáo.

Mùa An cư kết hạ năm nay (Phật lịch 2565) diễn ra trong bối cảnh làn sóng thứ 4 của dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường trên khắp đất nước.

Do đó, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Nam Định và các văn bản của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và việc tổ chức An cư kết hạ PL.2565-DL.2021, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã hướng dẫn Tăng Ni đang sinh hoạt trên địa bàn tỉnh tổ chức An cư kết hạ theo hình thức tại chỗ từ ngày 25/6 - 20/9 (tức ngày 16/5 đến 15/8 năm Tân Sửu).

Trung tâm Phật giáo Trúc Lâm Thiên Trường, tỉnh Nam Định

Tại lễ khai pháp mùa An cư kết hạ Phật lịch 2565 ngày 2/7, Thượng tọa Thích Quảng Hà, trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhấn mạnh, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đang lây nhiễm trong cộng đồng tại các tỉnh, thành phố trong cả nước nên yêu cầu Tăng Ni, Phật tử các chùa, cơ sở tự viện và các trường hạ trong toàn tỉnh thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Y tế, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, thành phố và các huyện trong phòng, chống dịch Covid-19.

Đặc biệt là khuyến cáo 5K của Bộ Y tế; đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, khử khuẩn, hạn chế tối đa số lượng người tham dự; nghiêm túc khai báo y tế online, tiêm vaccine phòng dịch.

Tăng Ni, Phật tử các chùa, cơ sở tự viện, các trường hạ phải thực hiện khai báo y tế, tự cách ly và theo dõi sức khỏe nếu đi qua vùng dịch. Các chùa, cơ sở tự viện, các trường hạ nâng cao nhận thức về nguy cơ lây nhiễm, bùng phát của dịch Covid-19 cho cộng đồng Phật tử và nhân dân.

Lễ An cư kết hạ Phật lịch 2565 trong toàn tỉnh phải đảm bảo tinh thần giữ gìn quy củ, sự trang nghiêm của Giáo hội và lợi ích xã hội, đồng thời đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo đúng trách nhiệm đối với sức khỏe cộng đồng.

Minh Vy