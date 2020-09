Chào đón một thành viên mới trong gia đình là niềm vui đối với tất cả các bậc làm cha, làm mẹ, nhưng đi cùng với đó là những nỗi lo lắng, không chỉ trong quá trình mẹ mang thai mà còn cả thời gian sau khi sinh.

Một trong những nguyên nhân chính đó là do sự biến đổi hormone. Chính vì vậy, các mẹ nên tìm hiểu và chuẩn bị tâm lý để lấy lại cân bằng cho cuộc sống.

Cơn đau sau sinh

Nhiều mẹ cho rằng khoảnh khắc đau nhất là khi sinh con, vượt qua được sẽ thành công. Tuy nhiên, dù sinh thường hay sinh mổ thì vết thương sau sinh vẫn có thể kéo dài tới một vài tuần hoặc một vài tháng mới khỏi. Đó là những cơn đau âm ỉ, mang đến cảm giác khó chịu.

Cũng vì thế, mẹ nên chuẩn bị tâm lý từ trước, có sẵn nệm cho sau sinh và hạn chế việc di chuyển hay làm việc nặng để tránh gây ảnh hưởng đến vết thương. Những mẹ không thể chịu đau nên trao đổi trước với bác sĩ để có giải pháp phù hợp khi sinh bé.

Nhạy cảm hơn với mùi hương

Một người mẹ từng tâm sự: "Sau sinh, em vừa sợ nước, sợ lạnh và các thành phần trong bột giặt khiến em cảm thấy như không thể giặt sạch được quần áo của con. Thêm vào đó, mùi hương của nước xả vải lại khiến em sợ sẽ không tốt cho con nên đôi khi bỏ qua bước xả luôn..."

Sau sinh, phụ nữ có thể trở nên nhạy cảm với nhiều mùi hương khác nhau, trong đó có mùi nước xả vải nên thường bỏ qua bước này. Thực ra, không dùng nước xả thì còn không tốt hơn vì áo quần bé bị ám mùi chất thải nôn trớ gây ảnh hưởng không tốt đến khứu giác cho cả mẹ và bé, đặc biệt trong giai đoạn đầu đời. Hơn nữa, lúc này, da của bé vẫn còn rất mỏng manh và vô cùng nhạy cảm, nếu mẹ chỉ giặt quần áo bằng bột giặt mà bỏ qua bước xả, quần áo của bé sẽ rất dễ trở nên khô cứng khiến bé bị kích ứng da.

Một gợi ý nho nhỏ là các mẹ có thể lựa chọn nước xả vải với mùi hương dịu nhẹ giúp khử được mùi nôn trớ nhưng phải đảm bảo được sự an toàn cho trẻ nhỏ. Nước xả vải dành riêng cho bé cần có thành phần gốc thực vật, không chứa chất hóa học và được chứng nhận an toàn bởi các tổ chức, cơ quan uy tín.

Khóc nhiều hơn

Với những người lần đầu làm mẹ chưa có kinh nghiệm, có lúc sẽ rất mệt mỏi, tủi thân trong quá trình chăm con. Mẹ khóc thường xuyên thậm chí ngay cả bản thân mẹ cũng không hiểu lý do tại sao lại khóc. Đôi khi chỉ cần nhìn con đang ngủ ngon trong vòng tay cũng có thể khiến mẹ rơi lệ.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, trong đó có sự lo lắng, bất an, thường hay xuất hiện ở người lần đầu tiên làm mẹ do chưa biết mình phải nên làm gì để chăm sóc tốt nhất cho con; do cơ thể mẹ thay đổi nội tiết tố và nhiều nguyên nhân khác. Vì vậy, các thành viên trong gia đình cần giúp đỡ phụ nữ sau sinh bằng cách quan tâm, chia sẻ và trò chuyện nhiều hơn.

Cảm thấy mệt, mất ngủ triền miên

Sau sinh, cảm giác mệt mỏi từ những đêm thức trắng chăm nom, bế con, những lúc con khóc hay ốm đau khiến nhiều bà mẹ không còn thời gian chăm sóc bản thân, ngủ không đủ giấc, ăn uống qua loa, không đủ chất dinh dưỡng. Chính vì thế, mẹ cần chuẩn bị trước các sản phẩm chăm sóc cho bé, như một bộ quần áo mềm mại được chăm sóc cẩn thận với nước xả vải sẽ giúp con thoải mái hơn, ít quấy khóc và ngủ ngon hơn, cũng như chia sẻ việc với chồng để bớt cảm thấy mệt mỏi.

Ngọc Minh