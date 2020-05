Khoai tây là một loại thực phẩm tự nhiên phổ biến thuộc nhóm giàu tinh bột kháng, thường được dùng để cung cấp năng lượng và các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.

So sánh với các loại ngũ cốc thông dụng khác vẫn thường dùng làm nguồn lương thực cơ bản trong bữa ăn hàng ngày, khoai tây có những đặc điểm ưu việt mà ta nên tận dụng.

Có nhiều loại khoai tây với thành phần dinh dưỡng có khác nhau chút ít. Một củ khoai tây Mỹ trung bình cân khoảng 148g, cho mức năng lượng là 110 kcal, với 26g tinh bột phức. Khoai tây không có cholesterol, không transfat, không chất béo bão hòa nên là thực phẩm tự nhiên không thể thiếu trong cân bằng bữa ăn hàng ngày đủ dưỡng chất.

Một củ khoai tây trung bình chứa khoảng 27mg vitamin C, tức đạt 30% nhu cầu vitamin C một ngày của một người. Vitamin C đặc biệt cần thiết cho sự tạo thành collagen trong cơ thể cho mô dưới da, mô liên kết ở xương khớp. Ngoài tác dụng chống oxy hóa nổi tiếng, vitamin C còn giúp tạo kháng thể, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, phòng chống các bệnh nhiễm trùng và quan trọng trong các tình trạng nhiễm virus.

Trong khoai tây có chứa nhiều khoáng chất Kali tốt cho tim mạch, nhiều hơn cả chuối là một thực phẩm giàu Kali nổi tiếng. Ăn một củ khoai tây đã cung cấp được 620 mg đạt 15% nhu cầu Kali mỗi ngày cho cơ thể.

SALAD KHOAI TÂY MỸ BÊ THUI

4 phần ăn

Nguyên liệu

- Khoai tây đỏ Mỹ 100g

- Khoai tây tím Mỹ 50g

- Khoai tây vàng Mỹ 100g

- Thịt bê thui, thái lát mỏng 200g

- Mè rang 10g (1muỗng canh)

- Tỏi băm nhuyễn 10g (1muỗng canh)

Nước xốt

- Mayonnaire 75g (5 muỗng canh)

- Tương ớt 15g (1 muỗng canh)

- Nước mắm 30ml (2 muỗng canh)

- Đường 10g (1 muỗng canh)

- Tỏi băm 1,6g (½ muỗng cà phê)

- Ớt băm 3,3g (1 muỗng cà phê)

Trộn đều tất cả các nguyên liệu xốt nói trên lại với nhau

Ướp thịt

- Tỏi băm 3,3g (1 muỗng cà phê)

- Hạt nêm 3,3g (1 muỗng cà phê)

- Tiêu xay 0,8g (½ muỗng cà phê)

- Dầu mè 2,5ml (½ muỗng cà phê)

- Đường 1,6g (½ muỗng cà phê)

Trang trí

- Rau húng lũi 1 nắm nhỏ

Phương pháp thực hiện

1. Cho 3 loại khoai tây Mỹ vào microwave hấp khoảng 10 phút cho chín. Lấy ra, cắt khoanh tròn dày 0,5cm.

2. Ướp thịt: Cho thịt vào hỗn hợp nguyên liệu ướp thịt nói trên và trộn đều.

3. Đặt chảo lên bếp, phi tỏi cho thơm. Cho bê thui vào đảo nhanh tay. Nhắc chảo xuống để nguội.

4. Cho khoai tây ra tô lớn, trộn đều với nước xốt và bê thui.

Cho khoai tây ra dĩa, rắc mè rang và rau húng lủi lên trên để trang trí.

BS CK1 Đào Thị Yến Thủy (Trưởng Khoa Dinh dưỡng BVQT Hạnh Phúc)