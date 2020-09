Trước khi bắt đầu hành trình, bạn nên tránh 10 sai lầm phổ biến dưới đây để có thể tận hưởng chuyến đi thú vị nhất.

Chọn chỗ ở rẻ mà bỏ qua yếu tố an toàn

Khi đi du lịch một mình, có thể vì bạn cố gắng tiết kiệm ngân sách nên chọn phải chỗ ở giá rẻ nhưng không đảm bảo an toàn. Mặc dù bám sát ngân sách là một ý tưởng tuyệt vời nhưng chỗ ở của bạn không phải là nơi để tiết kiệm.

Là khách du lịch một mình, bạn sẽ muốn chọn một nơi nghỉ vừa thoải mái vừa an toàn. Vì thế, hãy đảm bảo rằng bất cứ khách sạn, nhà nghỉ nào bạn ở đều có quầy lễ tân với bảo vệ 24/24 và phòng bạn có đặt két an toàn để cất giữ những đồ đạc có giá trị của bạn. Điều này không có nghĩa là nhất định bạn phải ở trong những khách sạn đắt tiền vì các ký túc xá, homestay cũng có thể đáp ứng những yêu cầu an toàn trên.

Mang theo cả đống hành lý

Đi du lịch một mình có nghĩa là bạn không thể trông chờ bất kỳ ai mang giúp hành lý cho mình. Vì thế, bạn nên lập ra danh sách hành lý thiết yếu cần mang theo khi lên kế hoạch. Chỉ mang theo những thứ bạn cần trong vài ngày của chuyến du lịch, tìm xem nơi nào bạn có thể giặt quần áo trên đường đi. Hoặc bạn có thể giặt quần áo trong bồn rửa tay của khách sạn hoặc mua thêm đồ lót, vài đồ lặt vặt trên đường đi. Đừng tham lam mang theo cả đống hành lý sẽ khiến bạn mệt mỏi mang vác, mất công trông chừng cả chuyến đi.

Không lập kế hoạch ngân sách cho chuyến đi

Bạn nghĩ rằng chuyến du lịch một mình sẽ không tốn kém nhiều chi phí. Tuy nhiên, ngay cả chuyến đi tiết kiệm nhất cũng cần phải lập kế hoạch tài chính trước khi đi. Ví dụ nếu bạn đi du lịch nước ngoài thì trước khi khởi hành, hãy dành thời gian để tra tỷ giá hối đoái và thực đơn tại các nhà hàng mà bạn muốn dùng bữa. Bằng cách này, bạn có thể dự tính trước số tiền mặt bạn sẽ tiêu mỗi ngày. Ngoài ra, nên chuẩn bị sẵn một số tiền như một quỹ khẩn cấp nhỏ phòng trường hợp cần dùng đến.

Không nhờ đến sự trợ giúp của mọi người

Nếu bạn đủ dũng cảm để đi du lịch nước ngoài một mình thì bạn cũng có thể là kiểu người sẽ từ chối sự giúp đỡ của những người khác mà muốn tự lo mọi thứ. Tuy vậy, sự trợ giúp của mọi người lại rất hữu ích cho bạn. Trước khi bắt đầu chuyến đi, hãy hỏi bạn bè, thành viên gia đình, những người đã từng đi du lịch chỗ bạn sắp đi hoặc những địa điểm tương tự để nhận được một số gợi ý.

Ngoài ra, hãy xem các kênh truyền thông như báo chí, mạng xã hội để học hỏi kinh nghiệm du lịch của những người khác. Cuối cùng, nhớ phải kiểm tra xem hỗ trợ của cơ quan ngoại giao nước mình cho công dân ở đất nước bạn sắp đến phòng trường hợp cần thiết.

Bỏ qua những cảnh báo an toàn

Những cảnh báo khi đi du lịch rất quan trọng và hữu ích cho khách du lịch một mình nên bạn đừng bỏ qua. Bạn hãy để ý đến các cảnh báo, chọn chỗ ở an toàn, không bao giờ cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ và hãy tìm hiểu kỹ càng về những nơi bạn định đến. Mặt khác, với những người thích hơi men thì chỉ nên uống rượu bia ở mức vừa phải, đảm bảo mình vẫn tỉnh táo.

Không chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp

Tai nạn và những tình huống không lường trước đều có thể xảy ra. Đó có thể là những sự cố nhỏ như hoãn chuyến bay hoặc lớn hơn là bạn bị thương hay thậm chí tệ hơn nữa. Trước khi đi du lịch một mình, hãy nên chuẩn bị kỹ càng cho các tình huống khẩn cấp.

Bạn hãy viết ra hành trình du lịch hoàn chỉnh của mình và chia sẻ nó cho một vài người đáng tin cậy, mua bảo hiểm du lịch để đảm bảo rằng bạn được bảo hiểm bất kể điều gì xảy ra. Thêm vào đó, thường xuyên liên lạc với gia đình, bạn bè trong chuyến đi để họ cập nhật được tình hình của bạn. Ngoài ra, hãy chuẩn bị sẵn một số tiền khẩn cấp và cất giữ nó ở một nơi an toàn trong trường hợp bạn cần.

Quá nhiều hoạt động cho ngày đầu tiên/ cuối cùng của chuyến đi

Lấp đầy ngày đầy tiên của bạn với một loạt các hoạt động không ngừng nghỉ sẽ làm bạn thích thú. Tuy nhiên, ngày đầu tiên của chuyến du lịch có thể khiến bạn mệt mỏi, vì vậy bạn nên dành một chút thời gian để thư giãn, lấy lại thăng bằng cho cơ thể. Ngày cuối cùng của chuyến đi cũng vậy.

Đừng cố gắng nhồi nhét thật nhiều hoạt động vào thời gian này, sẽ khiến bạn mệt mỏi hoặc thất vọng vì không làm hết được. Nếu bạn bỏ lỡ điều gì đó, không sao cả vì bạn có thể dùng nó như một cái cớ để sau này quay lại điểm đến đó.

Quá nhiều kỳ vọng về chuyến đi

Bạn nghĩ rằng chuyến du lịch một mình sẽ thật thú vị, mỗi ngày sẽ mang lại cho bạn một niềm vui mới. Tuy nhiên, những chuyến du lịch đôi khi tràn ngập niềm vui, đôi khi sẽ thật kinh khủng hay thật nhàm chán. Vì thế đừng mong đợi, kỳ vọng quá mức. Hãy đón nhận mỗi ngày của cuộc hành trình và tận hưởng nó. Bằng cách này, bạn sẽ không thất vọng mà còn ngạc nhiên bởi những niềm vui nho nhỏ của chuyến đi.

Chỉ tập trung vào việc kết bạn mới

Đi du lịch một mình, bạn có thể dễ dàng làm quen với những bạn bè mới, tập trung vào việc kết nối với mọi người bạn gặp. Điều đó thật tuyệt vời, nhưng bạn cũng nên dành thời gian ở một mình. Đi du lịch một mình là cơ hội để bạn tìm hiểu chính mình. Bạn hãy thử ngồi đọc sách trong công viên, ngồi ăn trưa trong quán cafe hoặc đi tham quan bảo tàng một mình. Du lịch một mình giúp bạn có nhiều thời gian để kết bạn mới nhưng cũng hãy trở thành bạn của chính mình.

Thực hiện việc du lịch một mình quá nghiêm túc

Bạn muốn dành thời gian riêng cho bản thân trong những chuyến đi nên nghĩ rằng nhất định phải đi du lịch một mình. Hoặc bạn rất muốn đi du lịch một mình nhưng không có kinh nghiệm hoặc hơi lo sợ một vài điều khác. Nếu thế, đi du lịch một mình theo tour cũng là một gợi ý hay cho bạn. Có rất nhiều công ty du lịch cung cấp hình thức tour này. Bạn vẫn được tận hưởng cảm giác thực hiện một chuyến đi mà không ai quen biết mình mà vẫn có sự thoải mái khi đi với một nhóm người, lại đảm bảo an toàn trong suốt chuyến đi./.

