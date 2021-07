"Có không giữ, mất đừng tìm", có những thứ trong cuộc đời phải mất đi rồi mới thấy quý giá.

Tâm sự trên một diễn đàn, người mẹ đơn thân viết:

"Mình là nữ, năm nay 29 tuổi, chưa từng kết hôn nhưng có một bé trai. Đây là kết quả của mối tình thời đại học, khi đó cả hai đều đã ra trường đi làm. Nhiều thứ thay đổi rồi chúng mình chia tay, sau đó hơn 2 tháng mình mới phát hiện ra có bầu.

Cảm giác lần đầu sắp được làm mẹ lại không vui như mình tưởng. Hai đứa nói chuyện với nhau, người yêu cũ khuyên mình nên sống cho bản thân, hai đứa đã chia tay nhau giờ nếu chỉ quay lại vì con thì sau này cũng vẫn vậy. Nếu mình bỏ con thì sẽ không có gì xảy ra hết, không có gì cản trở mình tiếp tục sống theo ý muốn và có hạnh phúc khác.

Trăn trở một hồi mình lựa chọn tự nuôi con, đây là trách nhiệm của một người mẹ, có thể có con theo cách như vậy sẽ khiến tương lai của mình rẽ sang lối khác nhưng nếu ngay cả con mình mà mình còn bỏ được thì làm người mình cũng không xứng.

Mình cũng không yêu cầu người yêu cũ phải làm gì vì hai đứa đã chia tay, tùy vào trách nhiệm của một người cha mà anh cư xử thôi. Suốt từ những khi mình mang thai cho đến nay con được 4 tuổi, chỉ duy nhất 1 lần người yêu cũ hỏi thăm con là hôm con chào đời, ông bà bên đó dù biết chuyện nhưng họ cũng lờ đi.

Cuộc sống của mẹ con mình tình thân là xoay quay ông bà ngoại, cậu và dì của con, mình từ lâu rồi đã không còn quan tâm đến cuộc sống của người yêu cũ.

Mọi việc ổn định hơn khi con lớn lên cứng cáp, khỏe mạnh, nghe lời. Công việc của mình cũng ổn định, mình quen biết và cũng có người mới, chúng mình còn dự định sau dịch làm đám cưới và cũng đã ra mắt hai bên gia đình.

Vậy mà người yêu cũ liên lạc lại với mình, mới đầu là lý do thăm con sau mình mới biết hóa ra anh cũng đã kết hôn nhưng vợ anh mang thai nhiều lần đều không giữ được, đi khám thì kết luận do từ phía anh, bố mẹ anh sang nhà mình xin được nhận cháu lấy lý do chống chế rằng mình sắp kết hôn nên muốn mang cháu về nuôi để thoải mái.

Dĩ nhiên mình không thể đồng ý điều kiện vô lý đó, mình không trách vì chúng mình không thể đến được với nhau nhưng mình thấy tủi thay con bởi suốt hàng đấy năm ông bà nội và bố dù biết con tồn tại nhưng không thèm đoái hoài. Nếu như không phải vì hiện tại anh rất khó có con thì con có lẽ mãi mãi cũng không nằm trong suy nghĩ họ. Một đứa trẻ không cần sự quan tâm giả tạo đó.

Hôm nay con trai nói "con yêu mẹ", nghe xong mình rơi nước mắt, dù ngày mai có thế nào thì việc mình giữ con mãi mãi là một trong những quyết định đúng đắn nhất cuộc đời".

Đọc xong câu chuyện, các thành viên diễn đàn bày tỏ sự trân trọng với người mẹ tuyệt vời, cô đã có một lựa chọn vô cùng đúng đắn dù để quyết định được như vậy đòi hỏi phải có sự dũng cảm, kiên cường, và nghị lực rất lớn, bởi rõ ràng con đường cô chọn quá nhiều gập ghềnh, khó khăn.

Còn về người bạn trai cũ, đó là một ví dụ điển hình của bài học gieo nhân nào gặt quả nấy, sống không có trước sau thì đến ngày chính điều mình vứt bỏ sẽ trở thành thứ mình mãi mãi không thể có trong cuộc đời.

"Đầu tiên thì chị là một người mẹ tuyệt vời. Và hạnh phúc chị có là đáng. Chẳng biết chị có đọc được bình luận này hay không nhưng em vẫn muốn nói với chị, phàm là cái gì không tìm được ở tương lai rồi mới quay lại quá khứ để kiếm đều là ăn mày. Chị mang nặng đẻ đau, nuôi con khổ cực, lúc cháu nó cảm mạo bệnh vặt là ai bên nó, đừng bao giờ suy nghĩ là vì cho con có bố. Không cần nhé chị ơi, sau này bé lớn bé sẽ hiểu và thương chị nhiều. Tốt hơn hết đừng dây dưa gì với gia đình bên đó cả, có những thứ chối bỏ rồi là không bao giờ kiếm lại được. Nghiệp mỗi người sẽ tự nhận, và người yêu cũ chị đang bị quật rồi...", một thành viên bình luận.

Đa số các ý kiến các cũng chỉ trích người đàn ông bố của em bé, và gia đình anh ta: "Loại người như vậy, đến lúc sắp tuyệt hậu tuyệt tôn mới đi nhận con, chứ không còn lâu à. Chúc chị và cháu hạnh phúc, vui vẻ nhé", "Luật nhân quả, gieo nhân nào gặt quả nấy, chúc chị và bé được hạnh phúc", "Lúc mang bầu rồi đẻ thì bên nội không có lấy một lời hỏi thăm. Xong lúc khó có con thì quay lại nhận cháu. Nuôi nó được ngày nào không mà nhận, tư cách gì mà nhận", "Gia đình và anh người yêu cũ xứng đáng với câu "có không giữ, mất đừng tìm, sống mà không biết trân trọng thứ gì thì ông trời sẽ lấy lại thứ ấy"...

Quả báo thường đến muộn nên người ta lầm tưởng là không có. Chứ nếu sớm biết có ngày sẽ phải trả giá cho những quyết định nhẫn tâm của mình, nếu biết một ngày sẽ bị tước đi vĩnh viễn những thứ tưởng như sẽ nghiễm nhiên có, thì nhiều người sẽ phải cân nhắc thật kỹ về giá trị của những điều đó hơn.

Các chị em trong diễn đàn đều thống nhất rằng loại đàn ông ruồng bỏ con cái và người phụ nữ đã cùng mình chia ngọt sẻ bùi là loại đàn ông không xứng đáng được trao cho cơ hội, hãy để anh ta sống nốt phần đời còn lại mà không có con, vì đứa con từng có, anh ta đã chấp nhận để nó "chết" trước khi được chào đời rồi.

Theo Dân Trí