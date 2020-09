Cô bé 13 tuổi Diễm My cho biết dù hoàn cảnh có khó khăn nhưng nếu có tâm hồn đẹp thì sẽ luôn cảm thấy vui vẻ.

Video: Diễm My chia sẻ về cuộc sống trên ghe

Dưới chân cầu Rạch Bàn 2 (quận 7, TP HCM) là chiếc ghe neo đậu của vợ chồng ông Lê Văn Đực (gần 70 tuổi, quê gốc Bến Tre) và cô con gái 13 tuổi Diễm My. Cô bé cho biết em sống trên ghe từ khi được sinh ra tới tận bây giờ.

Cô bé Diễm My đã sống trên ghe được 13 năm.

Diễm My nói rằng chiếc ghe tuy không được rộng rãi như những ngôi nhà trên đất liền nhưng cũng đầy đủ những thứ cần thiết, chẳng hạn như bếp nấu ăn, nhà kho, chỗ ngủ. Cha em còn cố gắng thiết kế một căn gác xép nhỏ để 2 mẹ con có thể ngủ.

Nói về gia đình của mình, Diễm My cho biết cha em năm nay đã gần 70 tuổi, cha từng có một người vợ nhưng mất sớm, vì thế nên ông phải chịu cảnh gà trống nuôi 5 người con. Cha Diễm My không may bị mất một chân, điều đó khiến cho cuộc sống của ông khó khăn hơn. Mặc dù vậy, cha luôn đón Diễm My đúng giờ mỗi khi em tan học.

Vì hoàn cảnh gia đình đặc biệt, Diễm My thường bị mọi người trêu chọc, "Những lúc như vậy, cha thường đứng ra "đỡ đạn" cho con" - em hài hước nói.

Mặc dù không có được cuộc sống sung túc như các bạn đồng trang lứa, nhưng Diễm My luôn cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có. Em chưa bao giờ thắc mắc sự khác biệt về nơi ở của mình và của các bạn, bởi hạnh phúc đối với em là được sống cùng với cha mẹ trên chiếc ghe ấm cúng và đầy kỉ niệm.

Trước đây cha em làm nghề đánh bắt cá nên thường xuyên phải di chuyển, kể từ khi có con gái, cha em mới neo ghe lại và chuyển nghề bán vé số. Sau giờ học, Diễm My thường ở nhà bầu bạn với cha mẹ. Ông Đực không chỉ như người cha mà còn như người bạn, luôn sẵn sàng vui đùa cùng con gái.

Đối với Diễm My, chiếc ghe cũng như tâm hồn, nó gắn bó, che chở cho em. "Cha nói tuy nhà mình nghèo nhưng mình có tâm hồn. Nếu con sống tốt, tương lai con sẽ thành tài. Con sẽ cố gắng học, để trở thành người có ích, được xã hội công nhận” - Diễm My thổ lộ.

Bên cạnh đó, Diễm My luôn có ước mơ trở thành bác sĩ giỏi để có thể giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ: "Họ không có tiền nên cứ phải giấu bệnh hoài". Hơn hết, em muốn chữa chân bị tật cho cha bởi những khi thời tiết thay đổi, nó lại làm cho cha em khó chịu.

Khi nghĩ đến sự vất vả của cha mẹ, em càng thấy thương hơn: “Khi lớn, con sẽ kiếm tiền chăm lo cha mẹ. Cha ơi con thương cha nhiều lắm! Con cám ơn vì từ lúc nhỏ đến giờ cha luôn chăm sóc, bảo bọc cho con, nuôi con khôn lớn. Con cảm ơn cha!”.

Đến với chương trình Điều con muốn nói, Diễm My đặt trong Chiếc hộp bí mật mô hình một chiếc ghe nhỏ với dòng chữ “Nhà tôi chính là đây” như một lời khẳng định đầy tự hào về cuộc sống và nơi ở của mình.

Ngồi phía sau Căn phòng bí mật, ông Lê Văn Đực - cha của Diễm My cho hay nhiều lúc ông thấy chạnh lòng bởi hoàn cảnh của mình. Thấy con gái chỉ dám ngồi nhìn các bạn mà không dám tham gia cùng, bậc cha mẹ là người đau đớn hơn ai hết.

Ông xúc động nhớ lại: “Một lần, đến trường đón con, tôi thấy con ngồi một góc, hỏi thì con nói là bạn chê nhà con nghèo chỉ ở dưới ghe. Tôi động viên con, tiền bạc nay ở túi người này, mai ở túi người kia, quan trọng là mình còn sức khỏe, hơi thở để sống tốt đẹp. Diễm My ráng học giỏi, sau này đổi đời”.

Dù nghèo nhưng ông Đực vẫn cố gắng cho con gái đi học để sau này trở thành người có ích cho xã hội. Ông tự hào kể Diễm My rất ngoan, các mùa thi luôn đứng hạng nhất và cô bé còn làm lớp trưởng từ khi vào trường.

Đối với ông, cuộc sống hiện tại tuy mệt nhưng luôn luôn vui vẻ, có thể thiếu thốn vật chất nhưng lúc nào cũng đầy ắp hạnh phúc. Ông hài hước nói: "Mệt đâu thì cười ở đó, cứ cười lên là hết mệt".

Trước câu chuyện, MC Ốc Thanh Vân bất ngờ trước những suy nghĩ trưởng thành và đầy lạc quan của cô bé 13 tuổi. Câu chuyện của Diễm My ấm áp, giản dị nhưng ẩn sâu là ý chí nỗ lực, quyết tâm để sống và sự tận tụy hết lòng của cha mẹ dành cho con.

Ốc Thanh Vân xúc động: “Một người cha tuyệt vời dù khó khăn bủa vây nhưng luôn cố gắng để con đi học. Ai cũng muốn có đầy đủ vật chất nhưng quan trọng nhất là tình cảm mà con tận hưởng từ chính gia đình. Nhìn con gái ngoan ngoãn, cha mẹ sẽ có thêm động lực và niềm vui. Trong mắt con gái, chú là một người cha quá tuyệt vời”.

Hùng Cường