Tất cả mọi người đều muốn biết làm thế nào để hạnh phúc trong cuộc sống. Vậy hạnh phúc thực sự là gì?

Luôn có cái nhìn tích cực

Họ biết rằng, sẽ luôn có những tình huống khiến họ không vui vẻ. Ai cũng phải gánh chịu những nỗi đau khổ hay sự bất công trong cuộc sống. Người hạnh phúc hiểu rằng họ sẽ có nhiều thứ hơn khi sẵn sàng đón nhận những ngày không vui này.

Ví dụ, khi chẳng may làm đổ cốc cafe xuống chiếc váy yêu thích, người hạnh phúc biết cách lựa chọn phản ứng của mình với tình huống này và họ nghĩ “Thật may mắn làm sao khi mình có thể mua cafe và quần áo đẹp để mặc”.

Biết ơn những gì mình có

Đây cũng là một trong những đặc điểm của người hạnh phúc. Họ biết ơn những gì mình có nhưng không có nghĩ là họ không có tham vọng cải thiện cuộc sống của mình. Đơn giản là họ tập trung vào những gì mình có, chứ không phải chú tâm vào những thứ mình không có.

Người hạnh phúc có nhiều khả năng xem tài sản là thứ chảy trôi hơn là thứ cần được tích trữ, bảo vệ trong cuộc sống của mình ngay cả với nỗi sợ dịch bệnh đang ảnh hưởng đến túi tiền như hiện nay. Họ vui vẻ khi chia sẻ với người khác như khi họ nhận được. Và ngay cả khi cố gắng cải thiện cuộc sống thì họ vẫn hoàn toàn hài lòng, biết ơn với những gì mình có.

Hạnh phúc với thành công của người khác

Chúng ta đều biết cảm giác ghen tỵ là thế nào. Nếu người khác nhận được thứ gì đó mà bạn luôn muốn có hoặc tin tưởng rằng mình xứng đáng thì suy nghĩ đầu tiên của bạn sẽ là “Tôi cũng muốn có nó”.

Người hạnh phúc luôn biết rằng, thành công, tình yêu, hạnh phúc luôn có đủ cho tất cả mọi người. Họ biết rằng sự ghen tỵ chỉ có tác dụng làm nhấn chìm bản thân xuống và hạn chế các mối quan hệ của mình. Người hạnh phúc vui vẻ với hạnh phúc của người khác mà không hề có sự giả dối. Họ tin rằng, thành công có tính lan tỏa, sự thiện chí đối với người khác sẽ quay trở lại với họ và thành công sẽ tìm đến với họ.

Không so sánh bản thân với người khác

Luôn có một ranh giới giữa việc so sánh với người khác để lấy đó làm thước đo cho sự tiến bộ của bản thân và so sánh với người khác để bản thân hơn thua. Người hạnh phúc không bận tâm với việc phải theo kịp người khác mà quan sát hành động, việc làm của người khác và cho rằng một vài điều của người đó đáng để họ cạnh tranh. Nhưng họ không ép bản thân cũng phải sở hữu, địa vị hay thành công như người khác. Đặc điểm của người hạnh phúc đó là sự so sánh để cải thiện bản thân chứ không phải để hơn thua với người khác.

Chấp nhận rủi ro và đối mặt với nỗi sợ hãi

Chúng ta đều nhìn thấy những người ngồi ở hàng đầu tiên trên tàu lượn siêu tốc. Họ ngồi ở hàng ghế phía trước với hai tay giơ lên không trung và nụ cười trên khuôn mặt. Nhìn cảnh đó thật nguy hiểm và sợ hãi. Những người hạnh phúc cũng vậy, họ đối mặt với nỗi sợ hãi nhưng không phải liều lĩnh với cuộc sống của mình mà họ không cho phép nỗi sợ hãi ngăn trở họ.

Khi Eleanor Roosevelt, phu nhân của Tổng thống Franklin D. Roosevelt khuyên chúng ta nên làm những điều mà chúng ta sợ hãi mỗi ngày thì bà đã biết về bí mật của hạnh phúc. Điều này chỉ ra rằng, những điều khiến chúng ta sợ hãi, căng thẳng sẽ giúp chúng ta giải phóng sự sáng tạo, tăng năng suất và chuẩn bị cho chúng ta để xử lý những thay đổi, nghịch cảnh trong cuộc đời.

Trân trọng và nuôi dưỡng các mối quan hệ

Có câu ngạn ngữ rằng nếu đến cuối đời bạn nhắm mắt và có một vài người bạn tốt thì bạn đã được ban phước lành. Những người hạnh phúc biết điều này và họ quan tâm đến việc chăm sóc các mối quan hệ. Với bất kể mối quan hệ nào, họ luôn đối xử với sự tử tế, tình yêu thương. Và họ hiểu rằng không thể định giá cho những gì đã đặt vào kho báu đó là một người bạn tốt hay gia đình thân yêu.

Biết cách tha thứ

Đây cũng là một trong những đặc điểm của người hạnh phúc. Hạnh phúc là cảm xúc khiến chúng ta thấy nhẹ nhàng và giúp nâng cao cuộc sống. Cuộc sống của bạn sẽ không thể được nâng cao nếu bạn bị đè nặng bởi sự hận thù, suy tư dai dẳng hàng ngày của những tổn thương trong quá khứ. Người hạnh phúc lựa chọn sự tha thứ như là một phần của hạnh phúc, là cách giúp giải thoát họ khỏi sự tiêu cực.

Luôn mỉm cười

Tiếng cười là liều thuốc hiệu nghiệm cho mặt thể chất, tình cảm và xã hội. Người hạnh phúc không thể sống mà thiếu nụ cười. Họ biết cách tự cười mình và những điều trớ trêu của cuộc sống, mà không phải cười sự trả giá của người khác. Bởi vì họ không quá nghiêm túc, biết buông xả và trải nghiệm sự nhẹ nhàng và lấp lánh của tiếng cười.

Luôn giữ sự ngạc nhiên như trẻ nhỏ

Cảm giác ngạc nhiên là biểu hiện của sự khiêm tốn và cảm nhận rằng bản thân mình thật nhỏ bé trong thế giới rộng lớn, kỳ diệu. Người hạnh phúc biết rằng cảm giác đó sẽ kết nối họ với thế giới và mọi dạng sống của thế giới này. Điều đó làm cho cuộc sống thú vị và bớt căng thẳng hơn, cũng như giúp tăng sự hiểu biết và giảm bớt chủ nghĩa duy vật vốn chỉ quan tâm đến vật chất./.

Theo VOV