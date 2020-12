Hãy cùng tham khảo những lời chúc dưới đây để gửi đến người thân yêu nhân dịp năm mới.

1. I wait a whole year just for this time of year to return to my lovely home to celebrate New Year’s Eve with my dear family. Happy New Year everyone!

Tôi đợi cả năm trời chỉ cho thời điểm này trong năm để được trở về ngôi nhà thân yêu đón giao thừa cùng gia đình thân yêu. Chúc mừng năm mới mọi người!

2. Thank you everyone for always loving me. Wishing our family a happy new year, peace and prosperity.

Cảm ơn mọi người đã luôn yêu quý tôi. Chúc gia đình năm mới an khang, thịnh vượng.

3. Happy new year to your family always looks and happy!

Chúc gia đình bạn năm mới luôn vui vẻ và hạnh phúc!

4. Happy new year grandparents healthy, living a hundred years old

Chúc ông bà năm mới mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi!

5. I wish my new-year-old parents a lot of fun and good business!

Chúc bố mẹ sang tuổi mới nhiều niềm vui và làm ăn thuận lợi!

6. Becoming your friend was the best thing I did in the last year. Happy New Year!

Trở thành bạn của bạn là điều tốt nhất tôi đã làm trong năm qua. Chúc mừng năm mới!

7. Wish my best friend a beautiful new age and good study!

Chúc cô bạn thân của mình một tuổi mới xinh đẹp và học giỏi!

8. Happy New Year, dear friend. Wish you more handsome and stylish!

Chúc mừng năm mới, bạn thân mến. Chúc bạn đẹp trai và phong cách hơn!

9. Hope our friendship will be like this now. Happy New Year!

Hy vọng tình bạn của chúng ta sẽ như thế này bây giờ. Chúc mừng năm mới!

10. Thank you for always being by my side. Wish you a happy new year!

Cảm ơn bạn đã luôn ở bên cạnh tôi. Chúc bạn năm mới hạnh phúc!

11. I am very pleased to be working with you. Happy New Year!

Tôi rất vui khi được làm việc với bạn. Chúc mừng năm mới!

12. Wish you next year with more success!

Chúc bạn năm sau thành công hơn nữa!

13. You are my great colleague. Wishing you a healthier and more successful new year!

Bạn là đồng nghiệp tuyệt vời của tôi. Chúc bạn năm mới mạnh khỏe và thành công hơn!

14. Tomorrow, is the first blank page of a 365 page book. Write a good one.

Ngày mai là trang giấy trắng đầu tiên của một cuốn sách 365 trang. Hãy viết một trang thật hay nhé.

15. May the new year bring to you warmth of love, and a light to guide your path towards a positive destination.

Cầu mong năm mới sẽ mang tới cho bạn một tình yêu ấm áp, mang tới ánh sáng để đưa bạn tới đích đến tốt đẹp.

16. We spent a wonderful year together. I Hope my love will always be happy and be with you forever!

Chúng ta đã trải qua một năm tuyệt vời cùng nhau. Chúc tình yêu của anh luôn hạnh phúc và ở bên em mãi mãi!

17. I want to experience the new year just like last year. It is full of love and happiness. I hope the new year we will always be happy together!

Anh muốn trải nghiệm năm mới giống như năm ngoái - tràn ngập tình yêu và hạnh phúc. Mong năm mới chúng ta sẽ luôn hạnh phúc bên nhau!

