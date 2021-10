Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, đấng mày râu đừng quên gửi lời chúc ý nghĩa, dạt dào tình yêu thương cho người vợ của mình nhé.

Ngày 20/10, ngoài việc tặng các món quà giá trị, bạn cũng cần gửi đến người vợ của mình những lời chúc ngọt ngào và ý nghĩa để thắt chặt tình cảm vợ chồng.

Dưới đây là những lời chúc ngày 20/10 hay, dạt dào tình yêu thương và ý nghĩa dành tặng vợ mà bạn có thể tham khảo.

1. Anh thầm cảm ơn cuộc đời đã mang em tới bên anh, nhân dịp 20/10 đầy ý nghĩa, anh luôn mong những điều tốt đẹp nhất đến với vợ của anh. Happy Viet Nam Women’s Day.

2. Ngày 20/10 luôn là ngày thật đặc biệt với em và cả anh nữa. Vì đó lại thêm ngày anh được yêu thương chăm sóc em. Anh chúc em tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào hãy gìn giữ và nuôi dưỡng tình yêu của chúng mình em nhé!

Anh mong rằng ngày 20/10 gần đây nhất anh được nói với em rằng chúc bà xã của anh mọi sự tốt lành.

3. Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 anh chúc vợ luôn tràn đầy hạnh phúc, ngọt ngào và hãy gìn giữ nuôi dưỡng mái ấm của chúng mình vợ nhé!

4. Em yêu, hôm nay là Ngày Phụ nữ Việt Nam, anh muốn gửi tới em tất cả những gì cao quý và thiêng liêng nhất của anh. Cảm ơn em đã luôn đồng hành, cùng anh vượt qua mọi khó khăn. Anh hứa sẽ bù đắp cho em cả cuộc đời.

5. Nếu như nói hoa cỏ may mắn vì có ánh mặt trời, cá có nước để sinh tồn, cây có đất để sinh sôi... thì phải nói anh là một người cực kì may mắn vì anh đã có được em trong cuộc đời. Chúc em ngày 20/10 hạnh phúc.

6. Chúc em một ngày thật nhiều tươi vui và hạnh phúc hơn những ngày khác. Ở bên em, 365 ngày trong năm đều là những ngày thật ngọt ngào với anh. Mãi mãi yêu em.

7. Anh đã qua hàng hoa để mua những đóa hoa đẹp nhất dành tặng em. Bởi em yêu, anh muốn dành những điều tốt đẹp nhất trên đời cho em. Chúc em 20/10 vui vẻ, hạnh phúc. Yêu thương em thật nhiều.

8. Trái đất may mắn vì có được mặt trời, những con thuyền may mắn vì có đại dương, cỏ cây có mặt đất để có thể sinh tồn.., còn anh thì cực kỳ may mắn vì anh đã có được em trong cuộc đời này.

Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chúc vợ yêu luôn hạnh phúc, vui vẻ và là chỗ dựa vững chắc cho anh và các con nhé! Yêu vợ nhiều ơi là nhiều!

9. Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, bố xin gửi tới mẹ và hai con tình cảm yêu thương nhất từ sâu thẳm trong trái tim mình. Đối với anh thì vợ và hai con là tất cả, là tài sản vô giá của cuộc đời, không gì có thể thay thế được.

Anh luôn hằng mong cho vợ và hai con có thật nhiều sức khỏe để bên anh mãi mãi. Luôn mong cho cả gia đình mình mãi đầm ấm, an vui. Chồng yêu vợ thật nhiều và trong trái tim này mãi chỉ một mình em thôi!

10. Cuộc đời có những lúc thành công, cũng có lúc thăng trầm nhưng em vẫn luôn ở đó, trong ngôi nhà đầy ắp tiếng cười để chờ anh. Anh yêu em hơn ngàn vạn lời nói. Chúc em 20/10 vui vẻ, hạnh phúc.

Nguyễn Sơn(Tổng hợp)

Gợi ý quà tặng ngày 20/10 cho người yêu Ngày Phụ nữ Việt Nam là dịp không thể tốt hơn để tặng quà phái đẹp. VietNamNet gợi ý cho bạn cách chọn những món quà ý nghĩa dành tặng người yêu nhân ngày 20/10.

Lời chúc hay, ý nghĩa dành tặng mẹ ngày 20/10 Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, nếu bạn chưa biết gửi lời chúc gì đến người mẹ yêu quý của mình thì hãy tham khảo ngay trong bài viết này nhé!